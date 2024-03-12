泰性愛派對「滿地保險套」狂歡　買春客撒1.7萬要嗨戰12女

▲泰國警方偽裝成買春客潛入性愛派對現場。（圖／翻攝自YouTube）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國警方9日突襲破獲一場性愛派對，現場不但有數十個用過的保險套、性愛玩具，6名女子在泳池內、6名女子在房間，現場眾人違法狂歡，還有人砸下2萬泰銖（約新台幣1.7萬元）要和現場所有女性盡情玩。當地警方偽裝成買春客進入派對現場，隨後聯手守在外面的其他警力展開搜索，逮捕組織者49歲女子。

每日星報報導，這場性愛派對主打的是大尺碼狂歡趴，廣告上寫著大尺碼女孩會穿著清涼衣服出現在房間與泳池，參加者有食物、酒水可享用，也提供派對房間和女孩們享受樂趣，吸引不少男子來到現場。

泰國警方從網路得知這場派對的消息後，偽裝成買春客潛入現場，確定場內真的進行非法狂歡派對之後，聯手守在外面的其他警力展開搜索，抓到49歲組織者索芳（Sophang Thongdonmuen）。派對現場有數十個用過的保險套還有性愛玩具，6名女子在泳池、6名女子在房內。

據傳索芳向參加派對的男性收取「一名女孩1800泰銖」的費用，還有男性砸下2萬泰銖（約新台幣1.7萬元），就是要和現場所有女子盡情玩。警方表示，參加派對者包括當地人及外國遊客，他們被告知穿好衣服後離場。