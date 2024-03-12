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iPhone 16最新輔助圖曝光 　新增強大「拍攝按鈕」

▲iPhone 16最新輔助圖曝光。（圖／翻攝91mobiles，下同）

▲iPhone 16最新輔助圖曝光。（圖／翻攝91mobiles，下同）

記者張靖榕／綜合外電報導

iPhone 16系列將於今年下半登場，不過現在網路上已開始流傳新機外型的CAD（電腦輔助運算）設計圖，當中可見，預告iPhone 16 Pro將迎來第二個新按鈕。

《91mobiles》指出，iPhone 16預計維持與前代相同的外型設計，也同樣是6.1吋，Pro系列則會有較大的轉變，包括螢幕從前一代的6.1吋增加至6.3吋，整體體積也從146.6mm×70.6mm×8.25mm 變大至 149.6mm×71.4mm×8.4mm。

▲▼iPhone 16最新輔助圖曝光。（圖／翻攝91mobiles）

▲▼iPhone 16最新輔助圖曝光。（圖／翻攝91mobiles）

▲iPhone 16最新輔助圖曝光。（圖／翻攝91mobiles）

不過新一代最大亮點，將會是傳聞蘋果繼「動作按鈕」後將新增第二顆按鈕─「拍攝按鈕」，位置預計安排在電源鍵下方，提供用戶橫向攝影更佳的操作體驗，並且按鈕還會加入壓力感測功能，豐富化快門功能的應用。

目前在iPhone 15 Pro與iPhone 15 Pro Max上，獨有的拍攝支援Vision Pro上播放的空間影片功能，也會在新一代普及到全機型。

iPhone 16 Pro系列預計也將搭載最新的A18晶片，顏色選擇也將更多種，傳聞可能加入黃色與灰色。

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