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重回7年前設計！　iPhone 16 最新諜照曝光

▲iPhone 16可能重回7年前設計。（圖／X）

▲iPhone 16可能重回7年前設計。（圖／X）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果今年的iPhone 16新設計似乎會有大變動！根據爆料客 Majin Bu釋出圖片顯示，蘋果今年似乎重現「7年前的設計」，外觀可能會類似 iPhone X 時期，將在側邊加入全新快速按鈕。

設計圖中可以看出，預計鏡頭模組將重回「橢圓形」，兩個鏡頭呈現垂直擺放，將類似 iPhone X 時期，不過鏡頭預計會比七年前「更大顆」，由於手機鏡頭感光元件加大，因此鏡頭模組會變得更大。

除此之外，也新增兩顆新按鈕，位於左側電源鍵下方，是完全貼平側邊機身，據傳為全新加入的 Capture Button，專門用於影片拍攝。另一顆則位於右側音量鍵上方，將加入「動作按鈕」功能，讓原先旗艦機的功能下放。

而對於iPhone 16系列，先前也有許多爆料訊息，包含先前爆料客分享了iPhone 16 Pro手機的高清渲染圖，展示了機身背面的全新相機排列設計，並表示該渲染圖和蘋果當前測試的原型機設計非常相似。此次鏡頭排列方式十分特別，類似「電動刮鬍刀」。

根據爆料圖片，iPhone 16 Pro鏡頭將有標誌性的變化，此次蘋果拋棄了過去的方正外觀，採用「三角形」模組，將三個鏡頭都包含在一個三角形的框架中，捨去過去獨立鏡頭排列的模式，預計可以給其他模組提供更多空間，外型也神似「電動刮鬍刀」。

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