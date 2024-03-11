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外媒手機續航力15強榜出爐　華碩奪冠、iPhone 15退居10名後

▲▼Tom`s Guide實測結果。（圖／翻攝自Tom`s Guide）

▲Tom`s Guide實測結果。（圖／翻攝自Tom`s Guide）

記者高兆麟／綜合報導

據外媒 Tom's Guide 釋出的最新手機電力續航力測試，在對每部手機進行的電池測試中，一部手機需要堅持13小時以上，才有機會進入這次的前15名手機，其中續航力最佳寶座，由華碩的ROG Phone 8 Pro拿下，至於iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max，都已經退到10名以後。

Tom's Guide表示，以 ROG Phone 8 Pro 為例，它目前在名單中名列前茅，前兩名的位置由昂貴的遊戲手機佔據，但在排名中，其中一些價格不到 300 美元，因此消費者不一定要花大錢購買電池壽命長的手機。

在客製化電池測試中，Tom's Guide讓手機透過5G持續上網，直到電量耗盡。並將手機螢幕的亮度設定為 150 尼特，以確保獲得可比較的結果。如果手機具有快速更新率的顯示屏，Tom's Guide會在啟用和停用該功能的情況下進行多次測試，以了解預期的電池壽命。

Tom's Guide指出，手機的平均續航時間約為 10 小時，因此超過該標準的手機都可以提供穩定的電池續航力。但要在最佳手機電池續航時間清單中佔有一席之地，需要超過 13 小時。

以下是Tom's Guide在過去一年半中測試過的所有表現最佳的產品：

最佳手機電池續航力一覽（小時：分鐘）

華碩 ROG Phone 8 Pro： 18:48
OnePlus 12R： 18:42
華碩 ROG Phone 7 Ultimate： 18:32
OnePlus 12：17:41
三星 Galaxy S24 Ultra： 16:45
三星 Galaxy S24 Plus： 16:32
摩托羅拉 Edge Plus (2023)： 15:47
Nothing Phone 2a： 15:00
Nothing Phone 2: 14:21
iPhone 15 Plus： 14:14（並列）
RedMagic 8 Pro： 14:14（並列）
iPhone 15 Pro Max： 14:02
三星 Galaxy S24： 13:28
OnePlus Nord N300： 13:13（並列）
華碩 Zenfone 9: 13:13（並列）

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