外媒手機續航力15強榜出爐　華碩奪冠、iPhone 15退居10名後

▲Tom`s Guide實測結果。(圖/翻攝自Tom`s Guide)

記者高兆麟/綜合報導

據外媒 Tom's Guide 釋出的最新手機電力續航力測試,在對每部手機進行的電池測試中,一部手機需要堅持13小時以上,才有機會進入這次的前15名手機,其中續航力最佳寶座,由華碩的ROG Phone 8 Pro拿下,至於iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max,都已經退到10名以後。

Tom's Guide表示,以 ROG Phone 8 Pro 為例,它目前在名單中名列前茅,前兩名的位置由昂貴的遊戲手機佔據,但在排名中,其中一些價格不到 300 美元,因此消費者不一定要花大錢購買電池壽命長的手機。

在客製化電池測試中,Tom's Guide讓手機透過5G持續上網,直到電量耗盡。並將手機螢幕的亮度設定為 150 尼特,以確保獲得可比較的結果。如果手機具有快速更新率的顯示屏,Tom's Guide會在啟用和停用該功能的情況下進行多次測試,以了解預期的電池壽命。

Tom's Guide指出,手機的平均續航時間約為 10 小時,因此超過該標準的手機都可以提供穩定的電池續航力。但要在最佳手機電池續航時間清單中佔有一席之地,需要超過 13 小時。

以下是Tom's Guide在過去一年半中測試過的所有表現最佳的產品:

最佳手機電池續航力一覽(小時:分鐘)

華碩 ROG Phone 8 Pro: 18:48

OnePlus 12R: 18:42

華碩 ROG Phone 7 Ultimate: 18:32

OnePlus 12:17:41

三星 Galaxy S24 Ultra: 16:45

三星 Galaxy S24 Plus: 16:32

摩托羅拉 Edge Plus (2023): 15:47

Nothing Phone 2a: 15:00

Nothing Phone 2: 14:21

iPhone 15 Plus: 14:14(並列)

RedMagic 8 Pro: 14:14(並列)

iPhone 15 Pro Max: 14:02

三星 Galaxy S24: 13:28

OnePlus Nord N300: 13:13(並列)

華碩 Zenfone 9: 13:13(並列)