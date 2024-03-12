綁起來丟嬰兒床「站著睡」！1歲童悲慘身世曝　外傭爆：保母很可怕

▲劉姓姊姊虐死1歲男童，正面照曝光。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者閔文昱／台北報導

北市一名1歲男童凱凱（化名）透過兒福聯盟安置，由一對劉姓保母姊妹照顧，卻慘遭餵餿水、對折塞水桶，進行各種恐怖施虐，最終凱凱因營養不良死亡。對此，有知情人士爆料，該保母帶著男童與家人同住，期間家人卻堅稱不知保母施虐，僅有外傭透露男童被「綁著睡」，甚至站著睡，而如此誇張情況兒盟竟完全沒發現，質疑是否是做虛假報告。

據了解，幼童凱凱是在2022年2月出生，但因母親入監服刑中、父親失聯，起初由奶奶扶養，然而之後奶奶也以無力扶養為由，於2023年9月間經社會局轉介兒童福利聯盟劉姓保母姊妹照護，不料卻被雙雙領有合法證照的2人狠下毒手，同年12月24日因呼吸困難，在家中自行急救無效，送醫搶救仍不治。

▲男童凱凱靈堂。

根據《中時新聞網》報導，男童過去曾由另一名保母照顧，而該保母的林姓友人透露，事後到劉姓保母家中招魂，發現住家空間很小，不過與男童同住的劉姓保母一家人卻堅稱「沒發現、沒聽到」施虐過程，僅有外傭私底下爆料雇主「很可怕，會把男童綁起來丟在嬰兒床上，多半站著睡覺」。

林姓友人指控，兒福聯盟聲稱「沒有去訪視、用假報告，或者不讓家屬探視都是完全是不實的訊息」，不過男童額頭曾腫一個包，社工稱有訪視、了解，卻沒發現任何疏失，質疑兒盟是否真的有到保母家探視男童，還是只是寫工作日誌報告做樣子。

▲劉姓妹妹（紅衣）涉嫌與姊姊共同虐待凱凱。

檢察官日前將劉姓保母聲押獲准，接續調查發現，劉姓保母時常把虐待凱凱的心得分享給妹妹，且劉姓保母如果有事外出，也是由妹妹接應照護凱凱，檢警懷疑事發後，妹妹為了躲避刑責，與其他家人勾串，企圖營造凱凱自己摔傷等假證詞，因此再將劉姓保母的妹妹聲押獲准，全案正由檢察官持續偵辦中。