　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

達到大家都滿意的結果！炎亞綸有望輕判免囚　下次開庭時間曝

記者黃宥寧／台北報導

藝人炎亞綸遭控拍攝、持有少年私密片，被依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴，士林地院今（11日）進行第3次庭審，炎亞綸鬆口表示與耀樂調解成功，達「大家都滿意的結果」，耀樂則說，「希望這個案件可以儘快落幕，回歸正常生活」。律師沈川閔指出，法院力推修復式司法，同時考量雙方已和解，被害人願予緩刑，炎亞綸極有機會免坐牢。

上月炎亞綸以150萬元解除限制出境、出海，今法院三度開庭，炎亞綸和耀樂調解成功，炎庭後鬆口說已和解且達成「大家都滿意的結果」，至於金額未透露，而耀樂面露輕鬆表情說，希望案件盡快落幕，回歸平常的生活。

據了解，今雙方律師花一個多小時成功調解，均簽保密和解協議，且有約定「拋棄民事請求權」，應負保密義務，不得以任何形式公開內容。下次開庭為5月9日上午。▲▼炎亞綸、耀樂調解成功 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲炎亞綸、耀樂調解成功 。（合成圖／記者黃宥寧攝）

對此，律師沈川閔指出，炎亞綸因持手機拍攝與未成年性行為影像後無故持有，且傳送2名網友，被依違反兒童及少年性剝削防制條例的製造少年為性交行為電子訊號罪、意圖散布而持有少年性影像罪嫌起訴共2罪，在法院提倡修復式司法情況下，同時考量雙方達成和解，有可能判處2年以下有期徒刑，加上被害人也願給予緩刑，代表炎極高機會獲緩刑免囚。

至於，耀樂指控炎在他16歲時，違背其意願發生關係且偷拍，但拍攝性影像過程耀樂全知情，故認定炎亞綸沒偷拍、沒違背意願發生性關係，事後耀樂向台灣高等檢察署聲請再議，經高檢署審查後，認檢察官調查完備，其聲請再議無理由，駁回再議，炎亞綸獲不起訴確定。

ET快訊
快訊／康橋校車撞牆畫面曝！載26生隧道「旋轉360度」恐怖翻
00940爆申購金額已衝破645億　元大投信：非公開數據
快訊／康橋校車翻覆！　蔣萬安急赴2醫院探視受傷學生
「國軍、亞都麗緻飯店」也用到毒辣椒粉！北市公布最新8家下游產
中職：誠泰球員將全數退役
丟丟妹遭追撞「男友當街被攻擊」　直播還原始末
快訊／康橋校車翻覆「15人送醫」　校方回應了
35歲男「釣蝦比賽」賺百萬！他每天狂練10小時：既然釣就要爭
「蘇丹紅沙茶醬」流向新北火鍋店、盤商　23萬公斤供應超過5個

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／康橋校車撞牆畫面曝光！載26生隧道「旋轉360度」恐怖翻車

快訊／康橋校車翻覆「學生鑽車頂逃生」15人送醫　校方回應了

「蘇丹紅沙茶醬」流向新北火鍋店、盤商　23萬公斤供應超過5個月

快訊／9名學生送醫！康橋校車信義快速道翻覆　現場救援狀況曝

達到大家都滿意的結果！炎亞綸有望輕判免囚　下次開庭時間曝

快訊／北市貴族學校校車信義快速道翻覆　26名學生、1駕駛待救

阿sir眼力好！北市男駕賓士違停　遇警盤查...手抖大麻滑出來

快訊／高市警官警局內跌倒受傷　左膝著地疑骨折送醫救治中

為了8萬元...男摩鐵遭凌虐丟包亡　檢相驗「出血性休克致死」

詐公款121萬！嘉義民雄鄉代會前主席二審仍判6年2月

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

穿帽T不卡脖子小祕招！ 「抓出內層」30秒就搞定

《戀愛兄妹》哥哥抽到「跟親妹約會」　她崩潰：我好累..訪問狂嘴對方XD

中興大學人工湖師生清淤　撈出20年前Nokia手機！

台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

姊載兒子補習遭大車輾壓重傷　她不捨：考警察是外甥的夢想

懂事兒想棄大學...補習卻遇劫　家屬：考警專替家裡減輕負擔

郭泓志教你投球準度練習　親自示範結果全沒丟中XD

曾莞婷買6間房嚇壞郭子乾　她曝「有傻膽，只能拚了」

快訊／康橋校車撞牆畫面曝光！載26生隧道「旋轉360度」恐怖翻車

快訊／康橋校車翻覆「學生鑽車頂逃生」15人送醫　校方回應了

「蘇丹紅沙茶醬」流向新北火鍋店、盤商　23萬公斤供應超過5個月

快訊／9名學生送醫！康橋校車信義快速道翻覆　現場救援狀況曝

達到大家都滿意的結果！炎亞綸有望輕判免囚　下次開庭時間曝

快訊／北市貴族學校校車信義快速道翻覆　26名學生、1駕駛待救

阿sir眼力好！北市男駕賓士違停　遇警盤查...手抖大麻滑出來

快訊／高市警官警局內跌倒受傷　左膝著地疑骨折送醫救治中

為了8萬元...男摩鐵遭凌虐丟包亡　檢相驗「出血性休克致死」

詐公款121萬！嘉義民雄鄉代會前主席二審仍判6年2月

裕隆旗下「裕佳改名電馳利汽車」！將與大陸吉利再續前緣？

男歌手染HPV「濫交73砲友」！醫揭菜花3外觀：恐變不治之症

王淺秋揭韓國瑜私下面！　昔「膝蓋走路惹議」她看到真實反應曝光

快訊／康橋校車撞牆畫面曝光！載26生隧道「旋轉360度」恐怖翻車

康橋高中校車翻覆17人送醫　校方：將嚴格要求安全駕駛規範

郭泓志、姚元浩日本泡湯「坦誠相見」！　莎莎誤闖尖叫奪門而出

快訊／康橋高中校車翻覆！　蔣萬安急赴2醫院探視受傷學生

快訊／路上聽見救護車聲音「騎士急剎」　3車撞一團倒地

LE SSERAFIM允真喝星巴克慘遭出征！　海外粉湧入IG罵：對妳很失望

00940爆申購金額已衝破645億　元大投信：非公開數據

你短裙妹掉了！後座載人間凶器突墜地　她痛到爬不起來他急防走光

社會熱門新聞

獨／餵廚餘綁成木乃伊　1歲童慘遭保母遭虐死

獨／把1歲童塞水桶　惡保母還傳LINE嘻笑

恐怖保母虐童致死　兒福聯盟回應了

即／北市貴族學校校車翻覆　26名學生、1駕駛待救

惡保母姊妹正面照曝！開心摟孩合影卻虐死1歲童

殯葬大亨朱國榮2.5萬公里大逃亡　帶嫩妻落腳莫斯科

快訊／調解成功！耀樂笑喊：希望回歸正常生活

1歲童被虐死無人知！父母無聲原因曝光

1歲童遭虐死！親友曝招魂時就知道：兇手不只2人

惡保母編謊騙過兒盟　錯失救援1歲童機會

即／網美打卡點驚見墓碑石道　業者自爆「做功德」

兒盟拒前保母繼續顧！1歲童慘遭虐死

桃園男遭凌虐丟包亡！傳播妹被逮驚喊：不關我的事

快訊／三峽死亡車禍！騎士自撞噴飛墜河床不治

更多熱門

相關新聞

快訊／調解成功！耀樂笑喊：希望回歸正常生活

快訊／調解成功！耀樂笑喊：希望回歸正常生活

藝人炎亞綸遭控拍攝、持有少年私密片，被依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴，上月他親赴法院繳交150萬具保金，解除限制出境、出海，前往海外工作。士林地院今（11日）下午進行第3次庭審，傳喚炎亞綸及留存影片的陳姓被告，並與耀樂試行調解。稍早，雙方調解成功，耀樂露面表情輕鬆表示，「希望這個案件可以儘快落幕，回歸正常生活」。

北市警遇「殺手級」酒店女！　分手費「131488」藏玄機

北市警遇「殺手級」酒店女！　分手費「131488」藏玄機

即／炎亞綸三度赴法院開庭　再與被害人調解

即／炎亞綸三度赴法院開庭　再與被害人調解

上傳女友性愛片到Dcard西斯板　拿50萬和解換免關

上傳女友性愛片到Dcard西斯板　拿50萬和解換免關

單親媽撞死女騎士　賠480萬換免囚

單親媽撞死女騎士　賠480萬換免囚

關鍵字：

士林地院炎亞綸耀樂和解

讀者迴響

熱門新聞

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

東港分局集體撞鬼！「天花板倒掛人頭」雙眼死盯

獨／餵廚餘綁成木乃伊　1歲童慘遭保母遭虐死

蘇丹紅懶人包／23款毒調味料一次看

「胡椒粉含蘇丹紅」難避　網嘆：根本全中

今「龍抬頭」土地公生日說2字衰爆　9禁忌曝

獨／把1歲童塞水桶　惡保母還傳LINE嘻笑

快訊／「學姐」黃瀞瑩結婚了！

恐怖保母虐童致死　兒福聯盟回應了

屋主失蹤！房客住4年　拖欠14.6萬電費

高雄手搖飲店排爆「卻不是買飲料」　粉紅迷嗨翻

即／北市貴族學校校車翻覆　26名學生、1駕駛待救

透天社區優勢「邊間＞中間」？內行慶幸沒買

1歲童虐死！兒福粉專被灌爆　網2點質疑：無法信服

手上有70萬「要買00919 or 00940？」

更多

最夯影音

更多
金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照
違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

穿帽T不卡脖子小祕招！ 「抓出內層」30秒就搞定

穿帽T不卡脖子小祕招！ 「抓出內層」30秒就搞定

《戀愛兄妹》哥哥抽到「跟親妹約會」　她崩潰：我好累..訪問狂嘴對方XD

《戀愛兄妹》哥哥抽到「跟親妹約會」　她崩潰：我好累..訪問狂嘴對方XD

中興大學人工湖師生清淤　撈出20年前Nokia手機！

中興大學人工湖師生清淤　撈出20年前Nokia手機！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面