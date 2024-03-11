醫院爆「兒科醫師荒」　薛瑞元：提供每月1萬元補助

▲衛福部長薛瑞元。（資料照／記者屠惠剛攝）

文／中央社

醫院面臨兒科醫師荒，衛福部長薛瑞元今天指出，政府執行優化兒童醫療照護計畫，今年經費將提高到新台幣20億元，政府也提供兒科住院醫師每月1萬元補助，穩定兒科醫師留任。

立法院社會福利及衛生環境委員會安排衛生福利部長薛瑞元以及多名立法委員，前往彰化基督教醫院，考察彰化縣兒童醫療資源現況。

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薛瑞元在接受媒體聯訪時，被問到衛福部要如何解決國內醫院兒科醫師不足問題；薛瑞元指出，政府已提出優化兒童醫療照護計畫，原本4年編列預算28億元，今年向政院爭取到1年預算20億元，希望讓兒科穩定下來。

薛瑞元指出，衛福部也針對台大兒童醫院等8家兒童核心醫院，針對重、難及罕症治療，鼓勵年輕兒科醫師能在新生兒、重症、兒童癌症、遺傳疾病照顧等4大領域研修。

薛瑞元表示，最近會舉辦國際研討會，邀美國專家來台，同時希望核心醫院的兒科專科醫師能到美國進修；也希望每縣市最少有1家重點醫院提供小兒急診、新生兒加護病房、兒童加護病房。

薛瑞元指出，政府針對核心及重點醫院，提供兒科住院醫師每月1萬元補助，而核心醫院兒科醫師出國受訓費用也由政府補助。

彰基醫院也發布新聞訊息指出，為解決兒科醫師人力荒問題，特別利用衛福部長薛瑞元參訪彰基機會，邀請薛瑞元和醫院、基層診所針對兒科醫師不足問題進行座談。

薛瑞元在會中指出，兒科人力流失，大部分是挪移到地方診所，兒科是一個比較特別的科，7成人力在基層，醫院只有3成，如何能讓未來的醫師多選擇兒科，可從公費生選擇志願考量。