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大陸 大陸焦點 特派現場

《周處除三害》中國票房達16億元　掀各種「迷因狂歡」

▲《周處除三害》大陸票房奪冠。（圖／翻攝自微博）

▲《周處除三害》由知名男星阮經天主演。（圖／翻攝自微博）

 文／中央社

台灣電影「周處除三害」在中國大陸正式上映10天，票房已直逼人民幣3.7億元。分析指出，「以暴制暴」題材較罕見，不同族群都能在片中找到共鳴，各種二次創作更形成了「迷因狂歡」。

據中國「貓眼電影」數據，「周」片至10日下午4時票房已近人民幣3.7億元（約新台幣16億元），整體票房上看6億元。有資深影迷表示，在中國，票房不到10億元不能稱為「爆款」，但「周」片票房仍超乎預期，表現相當不俗。

相形之下，綜合台灣媒體報導，「周」片2023年在台灣上映後，票房約在新台幣4700萬元之譜。

對於這部被冠上「大尺度」、「暴力血腥」等標籤的電影，在中國吸引到的觀眾不分男女，口碑也超過只是宣洩情緒的「爽片」功能，槍戰打鬥與影片後半的「邪教」情節，成為最具話題性的部分，各種解讀近期每天都出現在自媒體中，甚至主流嚴肅媒體也經常探討。

一名人在安徽、喜愛觀影的女性觀眾告訴中央社記者，「周」片鏡頭流暢，故事完整，沒有太濃的說教意味，有點挑戰一直以來規範的價值觀。她只是在社群裡看到一段短片就決定進影院看此片，看了有點驚訝這樣尺度的電影能通過中國的官方審查。

另一名在北京的影評人從傳播的角度，分析「周」片短時間衝高票房的原因說，此片高畫質的盜版資源在網上很容易找到，結果有利有弊。

這名影評人說，在官方宣傳不多的情況下，正是這些高畫質的盜版資源助力了相關的二次創作和短片在社群傳播，譬如「感謝尊者」的表情包，或是主角阮經天舉槍的照片，配上「給你三秒下班」等字樣。

當前中國社會「內捲」（競爭激烈），超時加班的打工族對此深惡痛絕。有人模仿阮經天最後大開殺戒的情節拍了短影音，只是場景改成在辦公室，而那些執迷不悟堅持加班的，都沒有好下場。

除了阮經天，飾演劇中「新心靈舍」教主的陳以文也被製作成各種圖卡，甚至配上他在另一部國片「陽光普照」中的台詞「把握時間、掌握方向」， 展現影迷創意。「周處除三害」中的元素，正在成為有嘲諷意味的「迷因」。

這名影評人認為，高畫質的盜版資源成為「周」片的優勢，使一些短影音帳號有充分素材可以剪輯各種短影片，在這個社群媒體創造口碑的時代，對電影票房的效果有加乘作用。

對於影片中信徒盲目跟隨教主的「邪教」情節，有資深影迷說，「中國這邊就有超級大的邪教，人人都知道，不用多說」。但他認為，所有政治有關的聯想就是各自解讀，多數人主要還是把影片內容投射在自己的生活場景中。

台灣方面，有人認為「周」片會讓中國觀眾聯想到2008年發生在上海的楊佳襲警案，當時楊佳殺了6名警察。前述影評人表示，也許有觀眾真的會這樣想，但是這部電影能這麼火爆「肯定不是因為楊佳」，因為任何相關的討論一定會被刪除，無法傳播。

事實上，中共南寧市委會政法委的微信公眾號「南寧反邪」7日也用了「周」片的情節發文，教導民眾「認識邪教」。

無論是對社會不滿者、想反抗「996」（朝九晚九每週工作6天）超時上班的年輕人、官方的反邪教組織、還是喜歡看到「惡人被消滅、壞人伏法」的人，甚至只是單純想看動作片的中國觀眾，都在這部電影中各取所需。

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