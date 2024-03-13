《周處除三害》對岸票房大賣17億　國台辦：鼓勵台灣業者來發展

▲《周處除三害》大陸票房破17億台幣。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／北京報導

電影《周處除三害》截至今（13）早總票房突破4.1億元人民幣（約新台幣17億元）。對此，國台辦（13）表示，說明兩岸同胞同文同種，特別容易共情共鳴，大陸市場之大，是台灣很多藝人難以想象的，也是他們心嚮往之的，希望兩岸影視界能進一步加強合作。

國台辦新聞發言人陳斌華表示，《周處除三害》在大陸熱賣和電視劇《繁花》在台灣受歡迎，說明兩岸同胞同文同種，特別容易共情共鳴，「我們一貫支持並積極推動兩岸影視劇的交流合作，鼓勵台灣相關業者來大陸發展。」

針對《周處除三害》票房破4億元人民幣，陳斌華還說，大陸之大，是台灣很多藝人難以想象的，也是他們心嚮往之的，希望兩岸影視界進一步加強合作，創作更多兩岸同胞喜愛的影視作品，攜手弘揚中華文化，豐富兩岸老百姓的業餘生活，促進兩岸影視產業的共同發展，做強做大中華民族的影視事業。

《周處除三害》在大陸爆紅，有傳言指該片在對岸狂賣但投資人分不到，因為版權賣斷給大陸片商北京星光聯盟影業，還出現20萬美元及人民幣1000萬元兩種版權費版本，堪稱「廉售」。

不過，該片監製李烈澄清，製作成本約新台幣6000萬元的《周處除三害》並沒有賣斷版權，而是與陸方保底分帳，分帳數字則不便透露。