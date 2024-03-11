外籍朋友也可以參加　桃園捷運綠線15個車站命名4原則曝光

▲桃園捷運綠線15個車站命名揭4原則。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運綠線主線車站命名票選活動11日宣布起跑。市長張善政表示，隨著桃園捷運綠線工程陸續完善，即日起開始徵求G01到G31等15個車站命名活動，活動不限身分，外籍朋友也可藉由護照一同參與，歡迎大家發揮創意，以具有地方特色、歷史意義為出發點來命名，期藉由全民參與，讓市民感受到桃園捷運是「我們的捷運」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園捷運綠線主線車站命名票選活動宣布起跑。（圖／市府提供）

張善政提到，過去一年多，捷運工程局以及承包廠商不分晝夜努力解決綠線捷運工程面臨的瓶頸，包含南崁蝴蝶橋工程、捷運橋梁橫跨高鐵以及地下管線遷移等工程，感謝大家的共同努力讓工程得以完工；而市府也設定階段目標將於115年完成藝文特區以北到機場捷運坑口站（A11）通車，117年通車到G08景福宮附近，119年達到主線全線通車，期盼工程都能如期如質的完工，讓桃園成為捷運城市。

▲捷運車站的命名秉以4原則。（圖／市府提供）

捷工局說明，G07以及G32將沿用桃園車站及坑口站的名稱，而主線段G01站到G32站共15座車站是此次命名的範圍，車站命名活動分為兩階段，將透過線上進行（活動網址：http://greenlineivoting.tycg.gov.tw），活動包含徵名及票選2大主題，初步徵名自即日起至113年3月24日止，為期14天，徵名截止後，將依「桃園市大眾捷運系統捷運車站命名更名或加註名稱作業要點」第5點命名原則初步篩選出適宜的站名，再接續辦理本次活動的重點「站名票選」活動，投票結果將提報市府的評審小組進行審議。

為鼓勵民眾參與，本次活動也祭出100多項獎品。徵名階段，將從通過篩選站名的提名者中，抽出5位贈送智慧型手機各1支；站名票選階段則提供包括日本雙人旅遊套票5日遊、桃園大溪高級度假飯店住宿券、switch、真無線藍芽耳機等多項優質好禮。票選期間每日每人皆可投票一次，投票的站數愈多，中獎機會愈高。此外，以桃園市市民卡登入投票，還可額外加乘提高中獎機率，請市民朋友多加把握機會。

劉慶豐局長表示，綠線沿線車站，各具不同的特色、風貌，希望藉由這一次命名活動，帶領大家對車站有進一步的認識，凝聚共識，邀請民眾一同參與城市軌道建設的歷程，相信有民眾的參與，將可為綠線主線車站賦予獨特的個性，讓桃園的城市發展更具活力與創意。

捷運車站的命名原則說明如下：

1. 名稱需體現地方特色、地標或歷史意義。

2. 命名對象應在捷運500公尺範圍內，並且採用最近的捷運站名稱。

3. 名稱不超過7個字，避免與現有站名重複或相似。

4. 若一車站有多條路線交會，不重複命名。

包括捷運局長劉慶豐、政風處長吳滄俯、八德區長蔡豊展、桃園區長許敏松、桃捷公司董事長沈志藏、中興工程顧問副總經理鄭書恒等均一同出席。