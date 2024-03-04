桃園捷運綠線17座車站造型陸續開箱　融合自然環境與當地風貌

▲地下車站-G11車站。（圖／捷工局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運綠線是桃園市政府自行興建的第一條捷運，隨著工程進度推進，這條攸關重大交通軌道工程17座車站外貌陸續開箱，包括7座高架車站、10座地下車站，每座車站設計理念融合自然環境與當地風貌，成為獨具特色的地標景觀，不僅拉近了城市差距，更帶動了區域繁榮發展。

市府捷工局4日指出，捷運綠線全長27.8公里，路線行經區域範圍，涵蓋八德、桃園、蘆竹、大園等行政區。外界關注的捷運綠線車站也將陸續開箱，各自具有獨特外觀和功能性，除了新增大眾運輸工具，完工後更成為區域城市發展的亮點，這對不斷發展的桃園而言，以及市民對生活品質的要求，車站亦將成為社區文化、藝術、娛樂和商業活動的中心。

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▲高架車站-G01車站。（圖／捷工局提供）

桃園曾有千塘之鄉的美譽，已故導演齊柏林曾從高空俯瞰，形容「宛如散落一地的水晶，閃閃發光」；因此，捷運綠線高架車站的設計，也融入了桃園千塘之鄉的特色，打造新的埤塘風情、綠建築城市之美。

捷運局表示，像G13a站以埤塘地景為靈感來源，結合蘆竹隨風搖曳的枝幹發想，融合水波紋與綠意，猶如隱身於城市的蘆葦，輕盈如無形。G32站位於桃園國際機場特定區，為綠線北端之終點，設計概念以飛行意象作為主軸，與鄰近的機場視點連接，提供旅客近距離觀賞飛機起降的機會。

▲高架車站-G13a車站。（圖／捷工局提供）

不讓高架車站專美於前，地下車站設計則融入城市美感。捷運局表示，如G06車站的建設過程中，就以位處陽明公園為主軸，注重景觀與植栽狀態的融合，並最大程度保留周邊綠化功能。捷運與公園的巧妙整合，為城市交通與自然環境的和諧聯繫提供了新的可能性。

▲地下車站-G06車站。（圖／捷工局提供）

G07車站與臺鐵桃園站的共構，成為桃園交通的核心樞紐，承載著川流不息的旅客，打造了一個流暢且具有動態感的空間。G08和G09車站設計為路外車站，以連通道銜接車站及隧道，並將月台設置於隧道內，為國內首次採分離式月台設計，且車站融合了傳統信仰和現代都市發展的設計理念，成為一個具有深厚文化底蘊和現代活力的城市樞紐。

G11車站出入口A位於桃園展演公園及桃園市核心住宅區的中心，其地標感塑造是將出入口頂蓬，運用樹枝狀直交式集成板材（Cross-laminated timber, CLT ）木構及鋼板整合的複合材頂蓬結構，並以單一斜鋼柱支撐，將載重傳至一樓樓板基座，其特色為世界首創單一結構撐起的木構造頂蓬，也成為桃園捷運的特殊地標。