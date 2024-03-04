　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃園捷運綠線17座車站造型陸續開箱　融合自然環境與當地風貌

▲桃園捷運綠線17座車站造型陸續開箱　

▲地下車站-G11車站。（圖／捷工局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運綠線是桃園市政府自行興建的第一條捷運，隨著工程進度推進，這條攸關重大交通軌道工程17座車站外貌陸續開箱，包括7座高架車站、10座地下車站，每座車站設計理念融合自然環境與當地風貌，成為獨具特色的地標景觀，不僅拉近了城市差距，更帶動了區域繁榮發展。

市府捷工局4日指出，捷運綠線全長27.8公里，路線行經區域範圍，涵蓋八德、桃園、蘆竹、大園等行政區。外界關注的捷運綠線車站也將陸續開箱，各自具有獨特外觀和功能性，除了新增大眾運輸工具，完工後更成為區域城市發展的亮點，這對不斷發展的桃園而言，以及市民對生活品質的要求，車站亦將成為社區文化、藝術、娛樂和商業活動的中心。▲桃園捷運綠線17座車站造型陸續開箱　

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高架車站-G01車站。（圖／捷工局提供）

桃園曾有千塘之鄉的美譽，已故導演齊柏林曾從高空俯瞰，形容「宛如散落一地的水晶，閃閃發光」；因此，捷運綠線高架車站的設計，也融入了桃園千塘之鄉的特色，打造新的埤塘風情、綠建築城市之美。

捷運局表示，像G13a站以埤塘地景為靈感來源，結合蘆竹隨風搖曳的枝幹發想，融合水波紋與綠意，猶如隱身於城市的蘆葦，輕盈如無形。G32站位於桃園國際機場特定區，為綠線北端之終點，設計概念以飛行意象作為主軸，與鄰近的機場視點連接，提供旅客近距離觀賞飛機起降的機會。

▲桃園捷運綠線17座車站造型陸續開箱　

▲高架車站-G13a車站。（圖／捷工局提供）

不讓高架車站專美於前，地下車站設計則融入城市美感。捷運局表示，如G06車站的建設過程中，就以位處陽明公園為主軸，注重景觀與植栽狀態的融合，並最大程度保留周邊綠化功能。捷運與公園的巧妙整合，為城市交通與自然環境的和諧聯繫提供了新的可能性。

▲桃園捷運綠線17座車站造型陸續開箱　

▲地下車站-G06車站。（圖／捷工局提供）

G07車站與臺鐵桃園站的共構，成為桃園交通的核心樞紐，承載著川流不息的旅客，打造了一個流暢且具有動態感的空間。G08和G09車站設計為路外車站，以連通道銜接車站及隧道，並將月台設置於隧道內，為國內首次採分離式月台設計，且車站融合了傳統信仰和現代都市發展的設計理念，成為一個具有深厚文化底蘊和現代活力的城市樞紐。

G11車站出入口A位於桃園展演公園及桃園市核心住宅區的中心，其地標感塑造是將出入口頂蓬，運用樹枝狀直交式集成板材（Cross-laminated timber, CLT ）木構及鋼板整合的複合材頂蓬結構，並以單一斜鋼柱支撐，將載重傳至一樓樓板基座，其特色為世界首創單一結構撐起的木構造頂蓬，也成為桃園捷運的特殊地標。

ET快訊
狂掃5萬張把台積電買到725元　外資買超最多是「這一檔」
快訊／雲林休旅車「暴衝撞行人」！釀1命危2傷
動物醫院高壓氧艙爆炸！陸正妹飼主「五官碎裂」腦死亡
大逆轉！基隆除草男「電死變撞死」　遭貨櫃車輪胎擊中亡
神鬼男一招「偷走」6房產　遇佛心老闆卻慘了
快訊／3.4萬kg毒辣椒粉流7縣市！　高市府重罰306萬
機票下殺！飛日本「單程1690元起」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

4月兵剛結訓喊「3000讚簽志願役」　大量熱心網友湧入貼文狂讚

跑道維修第2天「無航班轉降」　桃機：未來提早90天公告

快訊／3.4萬kg毒辣椒粉流7縣市　高市府重罰津棧、佳廣306萬

3月份「超強運四生肖」旺到爆！　專家：好運亨通　財源滾滾來

30年老菸槍肺癌晚期！「好神刀」放射治療　腫瘤幾乎完全消退

114年動工！鄭文燦視察桃園捷運棕線　宣布核定綜合規劃

桃園捷運綠線17座車站造型陸續開箱　融合自然環境與當地風貌

人夫婚後躲廁所避難！《婚內失戀》口碑爆棚再演　導演：有伴更要看

年代旅遊確定收攤！135萬保證金未繳　觀光署明開鍘撤照

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！業者：是油炸蔥段　餐費1749元免單

泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

張清芳17歲帥兒「驚喜返台現身」！　她感動爆哭：這輩子沒那麼失態過

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

原住民岳父討60萬聘金！　越南婿求分期：從薪水扣

坤達出場「尖叫聲大過主角郭靜」　威廉幫他慶生祝：明年生個小GG

不滿運將臨停擋直行路線！　刺青男持2球棒叫囂嗆輸贏

兄弟與巨人啦啦隊合跳炸裂　峮峮讚巨人啦啦隊整齊劃一

黃狗擋路中間上大號　騎士笑：要等牠完才能過

4月兵剛結訓喊「3000讚簽志願役」　大量熱心網友湧入貼文狂讚

跑道維修第2天「無航班轉降」　桃機：未來提早90天公告

快訊／3.4萬kg毒辣椒粉流7縣市　高市府重罰津棧、佳廣306萬

3月份「超強運四生肖」旺到爆！　專家：好運亨通　財源滾滾來

30年老菸槍肺癌晚期！「好神刀」放射治療　腫瘤幾乎完全消退

114年動工！鄭文燦視察桃園捷運棕線　宣布核定綜合規劃

桃園捷運綠線17座車站造型陸續開箱　融合自然環境與當地風貌

人夫婚後躲廁所避難！《婚內失戀》口碑爆棚再演　導演：有伴更要看

年代旅遊確定收攤！135萬保證金未繳　觀光署明開鍘撤照

涓豆腐遭爆「盤子有蟑螂腳」！業者：是油炸蔥段　餐費1749元免單

健行險勝世新延續8強連勝　賽後主帥說重話「荒腔走板」

家寧「凌晨1點半打電話」聊整整4小時　展榮1句話讓她哭了：謝謝你

快訊／雲林休旅車「暴衝撞行人」！釀1命危2傷　緊急送醫

新北行動治理前進中和　侯友宜：中央地方攜手解決大小問題

「狂掃5萬張」把台積電買到725元　外資買超最多是高股息ETF

IU演唱會目擊照「劉在錫撞臉陳其邁」！　釣出本人驚呼：嚇一跳

案件大逆轉！基隆除草男「電死變撞死」　遭貨櫃車輪胎擊中亡

翻船事件「悲劇變鬧劇」！卓冠廷開嗆藍白委：到底是哪國民代？

4月兵剛結訓喊「3000讚簽志願役」　大量熱心網友湧入貼文狂讚

鄭文燦視察桃園捷運棕線計畫　未來銜接迴龍站僅18分鐘

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

生活熱門新聞

夢時代3/5停業一天　估損失4100萬營業額

民宿1晚1千2無人住！業者：這群人害的

《小學堂》小西瓜近況曝！網驚：變太漂亮

日本漫畫家來台「被困公廁」拍片求救

下波極冷空氣「跌破10度」！一圖看急墜驚人降溫　周四最濕冷

桃機等4小時航班取消　他崩潰：家人全在仙台

明飆33度、周三剩12度　全台有雨最濕冷時間曝

施暴特教生願向老師致歉！教育局：復學後將安排助理員入班協助

網控用餐有蟑螂腳　業者聲明是蔥段

久久刷一次存摺！他看「存款破百萬」慌了

機票下殺！樂桃航空飛日本單程1690元起　明晚8時限定4天開搶

男友在家一直硬！妹子看傻　掀共鳴：我老公也是

生乳捲秒殺惹怒VVIP　「亞尼克宿敵」：嘴放乾淨點

明回暖「周二熱如夏」　氣象署：周四迎冷氣團高溫剩15度

更多熱門

相關新聞

捷運綠線高架段吊裝提前完成　夜間封路解封

捷運綠線高架段吊裝提前完成　夜間封路解封

配合桃園捷運綠線G14站體吊裝工程，桃園市政府捷運工程局3日表示，在調整工序努力趨趕下，夜間封路吊裝提前在農曆年前完成，即日起高架段再無長期夜間封路需求。捷工局長劉慶豐表示，該局將秉持最小施工範圍，最短施工期程的目標，讓市民於農曆年間提早恢復便利舒適的交通環境。

桃園捷運綠線北機廠進度超前　張善政肯定

桃園捷運綠線北機廠進度超前　張善政肯定

桃園捷運綠線研討會　115年通車至藝文特區

桃園捷運綠線研討會　115年通車至藝文特區

桃園捷運綠線　全國最大潛盾機發進祈福

桃園捷運綠線　全國最大潛盾機發進祈福

綠捷施工　9/18起大興西路往西道路右側封閉

綠捷施工　9/18起大興西路往西道路右側封閉

關鍵字：

桃園捷運綠線車站造型開箱　

讀者迴響

熱門新聞

小S緊牽許雅鈞現身公公靈堂！

「夫妻猛砍350萬」成交　現在喊賣1500萬！台積電男崩潰

西班牙人妻遊印度　控遭7男輪流性侵

母獅舔寶寶　下秒扯頭吞肚嚇壞遊客

派出所女警Chanyota拍AV出道！同期舉槍自盡崩潰

快訊／大S罕見露面「全身黑包緊」

即／高雄某高職男學生墜樓　緊急送醫搶救不治

重機網美印度遭7男性侵「老公就在旁邊」！女星怒開砲

夢時代3/5停業一天　估損失4100萬營業額

健身辣妹控遭業務撿屍　檢一看監視器懂了

女大生搭高鐵睡著！全程枕陌生男肩膀...超甜後續曝

民宿1晚1千2無人住！業者：這群人害的

人妻遊印度遭「7男帳篷內性侵」警出手了

活青蛙身體長蘑菇　科學家目擊震撼

即／北海道利尻山雪崩！　多人遭活埋

更多

最夯影音

更多
泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻

泰國女店員「夢裡還在上班」　邊睡邊推銷襯衫同事全笑翻
IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身

IU開唱！〈Shopper〉唱2次超寵粉　李鍾碩手燈應援…劉在錫西裝現身

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

網紅回台中女童遭撞路口調查　竟被違停駕駛當檢舉達人公審

張清芳17歲帥兒「驚喜返台現身」！　她感動爆哭：這輩子沒那麼失態過

張清芳17歲帥兒「驚喜返台現身」！　她感動爆哭：這輩子沒那麼失態過

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

歐陽娣娣衝進出道位「第一次被肯定」！　哽咽「家人一開始不支持」：我過得很好

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面