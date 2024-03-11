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【廣編】西雅圖咖啡春季力推精品級藝伎咖啡　小7限時優惠

7-11西雅圖盒裝商品買一送一（圖／西雅圖咖啡提供）

【廣編特輯】

圖、文／西雅圖咖啡提供

西雅圖極品咖啡擁有27年歷史的本土咖啡品牌，一直以來致力於推動台灣咖啡文化的發展，推出過許多家喻戶曉的熱賣商品，如好市多大濾掛咖啡、即品拿鐵等，深受廣大消費者的喜愛。為了滿足咖啡愛好者對更高品質咖啡的渴望，西雅圖極品咖啡於2024春季力推「藝伎綜合精品濾掛咖啡」，綜合調配出精品級Gesha coffee獨有風味，將藝伎咖啡以實惠的濾掛包裝呈現，讓消費者在家也能夠輕鬆品味到不平凡的精品級咖啡。

「西雅圖藝伎綜合精品濾掛咖啡」嚴選衣索比亞產區的「Gesha-藝伎」咖啡豆，結合日曬與水洗兩種精湛處理工法，綜合調配後在地新鮮烘焙，保留精品級Gesha coffee特有的花香、柑橘和檸檬的風味香氣，去除苦澀使得口感層次更加豐富，每一口喝下都帶來極致咖啡體驗。

西雅圖咖啡「藝伎綜合精品濾掛咖啡」於2024年2月正式上市，同時於全台7-ELEVEN門市舉辦「全系列盒裝商品買一送一」活動，即日起至4/2（二）止，凡於全台7-ELEVEN購買西雅圖盒裝系列商品，享買一盒送一盒優惠。

西雅圖咖啡期望通過藝伎綜合濾掛咖啡，為消費者呈現一場尊享精品咖啡的盛宴。這不僅是一種味蕾的享受，更是西雅圖極品咖啡不斷追求卓越品質的同時帶給消費者承諾，以平實的價格感受精品咖啡的匠心之作。

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