　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

彰化阿伯誤信投資遭詐200萬　詐團再扮律師「幫追討」索5萬

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣和美鎮一名70多歲歲阿伯，在投資群組遭詐騙200萬元，想拿回錢又不敢報警，未料一名自稱律師透過LINE出面表示可以幫忙追討，但必須先匯5萬元訂金，阿伯一聽立即到郵局，稱要「購買家具」，需臨櫃匯款，所幸中寮郵局發現不對勁，與警方聯手及時攔阻，避免老翁遭到二次詐騙。

▲和美鎮1名阿伯遭詐騙200萬元，誤信假律師可幫追討又臨櫃匯款５萬元。（圖／和美警分局提供）

▲和美鎮1名阿伯遭詐騙200萬元，誤信假律師可幫追討，又臨櫃匯款5萬元。（圖／記者唐詠絮翻攝）

和美鎮內一名阿伯日前參加投資群組200萬元全被詐走，再由一名偽裝成假律師，表示可協助追回遭到詐騙投資款項，但必需先付訂金委託專業人士，才可追回遭凍結的投資款項。

▲和美鎮1名阿伯遭詐騙200萬元，誤信假律師可幫追討又臨櫃匯款５萬元。（圖／和美警分局提供）

▲和美鎮1名阿伯遭詐騙200萬元，誤信假律師可幫追討又臨櫃匯款５萬元。（圖／記者唐詠絮翻攝）

阿伯不疑有他，到中寮郵局辦理臨櫃辦理跨行匯款5萬元，行員懷疑可能遭詐騙，立即通知中寮派出所員警到場了解，並勸告他這是詐騙集團常用的詐騙手法，應停止辦理轉帳設定，並協助將對方LINE帳號進行封鎖刪除，同時勿任意匯款來路不明的帳戶或提供個人之帳戶供他人使用，經一番勸說下，阿伯此時才恍然大悟明白這一切都是一場騙局。

和美警分局副分局長詹廷育指出，經初步調查，阿伯第1次與第2次遭到詐騙，研判都應屬同一個集團，阿伯誤信買股票投資，加入LINE群組，裡面大都數是詐騙集團的成員，再派假律師以加私賴方式，可追討詐騙，以此方式誘騙阿伯上當。

ET快訊
快訊／陸軍士官陳屍攔河堰！　頸部有多處刀傷
快訊／移送畫面曝！北市府女科員與男友販毒
高雄男生殖器被切除　醫師隔空看診害慘
邵雨薇辣穿超短褲慘摔大叫！「無限期停工」揭原因
新北市也要蓋大巨蛋！　侯友宜曝光選址條件：目標容納5萬人
快訊／星國爆乳網美砸蛋造假　律師幫繳5萬罰款
快訊／新北開第一槍！即起營養午餐禁用辣椒粉、咖哩粉
「超級星期二」結果出爐！川普拜登大獲全勝　11月大選再度交鋒
逢甲EMBA夫妻「攀玉山失聯」！　家屬焦急PO文

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市府販毒女科員正面曝！為愛觸法　斜槓健身達人秀火辣體態

快訊／陸軍下士陳屍集集攔河堰　休假突失聯...頸部有多處刀傷

快訊／移送畫面曝！北市府女科員與男友販毒　雙雙遭上銬

1票2000！立委競辦主任涉賄　檢調搜索急丟手機滅證...這下慘了

保母上廁所！6月大女嬰誤吞紙巾命危　昏迷指數3...加護病房觀察中

「現在沒人來抱抱」　社區色警衛對女住戶襲胸下場曝

超商店員阻詐！金門男險遭騙買遊戲點數　金城分局長親頒感謝狀

中風男住護理之家被強制插尿管　醫師隔空看診害生殖器被切除

台南西港大橋有人墜落曾文溪　警消2艇+空拍搜尋12小時未獲

新北大貨車疏洪道撞限高架！「車體車頭分離」害騎士追撞受傷

趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場

64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

組裝粉紅超跑、進香　轎班人員揭背後甘苦談

劉冠廷「砸2500萬買房」成屋奴　堅持不請保母：很累再認錯XD

明道狂被誇「《周處》演得好」　尷尬求助阮經天：怎麼辦？

BMW電動休旅遭撞　女業務下車報案...黑絲長腿讓網友歪樓

大陸、菲律賓海警船「碰撞」 還發射水砲！釀菲4人受傷

後果由民進黨負責！陸方「等不到道歉」返陸　海巡送88萬當場遭拒

北市府販毒女科員正面曝！為愛觸法　斜槓健身達人秀火辣體態

快訊／陸軍下士陳屍集集攔河堰　休假突失聯...頸部有多處刀傷

快訊／移送畫面曝！北市府女科員與男友販毒　雙雙遭上銬

1票2000！立委競辦主任涉賄　檢調搜索急丟手機滅證...這下慘了

保母上廁所！6月大女嬰誤吞紙巾命危　昏迷指數3...加護病房觀察中

「現在沒人來抱抱」　社區色警衛對女住戶襲胸下場曝

超商店員阻詐！金門男險遭騙買遊戲點數　金城分局長親頒感謝狀

中風男住護理之家被強制插尿管　醫師隔空看診害生殖器被切除

台南西港大橋有人墜落曾文溪　警消2艇+空拍搜尋12小時未獲

新北大貨車疏洪道撞限高架！「車體車頭分離」害騎士追撞受傷

林柏宏關心修杰楷、王柏傑「注意安全」　情人節化身暖男送包

川普首度明確表態！　支持以色列攻打加薩「問題總得解決」

基隆傳出連署罷免　議長童子瑋：罷免不應淪為報復工具

北市府販毒女科員正面曝！為愛觸法　斜槓健身達人秀火辣體態

王思佳「超粗野生眉」被吐槽！　大方回應：什麼都嘗試沒什麼不好

民進黨不用抖音原因曝光　主要代理商是它

快訊／陸軍下士陳屍集集攔河堰　休假突失聯...頸部有多處刀傷

快訊／移送畫面曝！北市府女科員與男友販毒　雙雙遭上銬

FB、IG大癱瘓！演藝圈+網紅驚呼「差點失業」…她焦慮到嗑光整包零食

陸證監會新主席：我沒滿月是「菜鳥級」　目前主要「邊學邊幹」

娃吃不到海苔躺地哭鬧　戲精媽神模仿秒反制XD

社會熱門新聞

快訊／修杰楷、王柏傑「凌晨錢櫃」爆衝突　多處擦挫傷

修杰楷、王柏傑打成一團　女服務生淡定拿滅火器觀望

快訊／就是他打修杰楷！　身分起底不單純

修杰楷慶生趴變調　錢櫃互毆影片曝

快訊／今晨與王柏傑「錢櫃忠孝店」爆衝突　修杰楷回應了

衝突起因是他！小鬼妹婿KTV包廂遭毆　修杰楷被波及

王柏傑曝雙方關係　和修杰楷挺友反擊

統促黨成員打修杰楷　2月前「衣服沒換」毆記者

彰化車禍命危！姊頸椎開刀妹血壓不穩

快訊／北市府淪毒品交易所　女科員販毒全被拍

錢櫃毆打修杰楷　統促黨男道歉了

獨／5億高中生案夏男出庭穿同件衣　警大教授解析

體育老師下藥性侵男大生　遭重判7年半

女取貨被冒領　2人同姓名+手機末3碼也同號

更多熱門

相關新聞

苗栗翁爬仙山突心肌梗塞　警義消人力接駁救下山

苗栗翁爬仙山突心肌梗塞　警義消人力接駁救下山

一名66歲老翁昨(5)日攀登苗栗縣獅潭鄉熱門登山景點仙山，從登山口出發20分鐘後突然感到身體不適，由於老翁有心臟病史，趕緊通報消防隊求援，救難人員接觸患者後立檢測結果回報醫院，醫院則初步診斷老翁為心肌梗塞，建議盡速就醫。消防人員利用軟式擔架以人力接駁將老翁送出送往醫院治療。

酒國昆凌否認坑富商！小商人不忍開嗆「欠掀底」

酒國昆凌否認坑富商！小商人不忍開嗆「欠掀底」

天氣變化大爆發禽流感　大城鄉土雞場撲殺9674隻

天氣變化大爆發禽流感　大城鄉土雞場撲殺9674隻

馬自達硬闖斑馬線　路人手擋無效秒跳開

馬自達硬闖斑馬線　路人手擋無效秒跳開

爬唐麻丹山天黑迷途　一家三口報警求救

爬唐麻丹山天黑迷途　一家三口報警求救

關鍵字：

彰化詐騙中寮郵局和美股票Line影音

讀者迴響

熱門新聞

即／Meta體系大崩潰「FB、IG、TH全登出」

快訊／修杰楷、王柏傑「凌晨錢櫃」爆衝突　多處擦挫傷

修杰楷、王柏傑打成一團　女服務生淡定拿滅火器觀望

侯怡君爆婚變「蕭大陸復合美女小三」！2女對罵

5G吃到飽來了！　中華電信方案月付599元

篠崎泫爆「1年前交往Toyz劈腿才分手」4女星開戰

快訊／就是他打修杰楷！　身分起底不單純

修杰楷慶生趴變調　錢櫃互毆影片曝

快訊／今晨與王柏傑「錢櫃忠孝店」爆衝突　修杰楷回應了

姊姊跟姐姐差在哪？　2字用法差異曝光

衝突起因是他！小鬼妹婿KTV包廂遭毆　修杰楷被波及

進去會痛！男友撐4年分手…她「上網找破處」砲友全嚇跑

看病掛號費150元喊漲至300元　最貴要2500元

快訊／王柏傑發文首回應！

王柏傑曝雙方關係　和修杰楷挺友反擊

更多

最夯影音

更多
趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場

趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場
64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

組裝粉紅超跑、進香　轎班人員揭背後甘苦談

組裝粉紅超跑、進香　轎班人員揭背後甘苦談

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面