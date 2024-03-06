彰化阿伯誤信投資遭詐200萬　詐團再扮律師「幫追討」索5萬

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣和美鎮一名70多歲歲阿伯，在投資群組遭詐騙200萬元，想拿回錢又不敢報警，未料一名自稱律師透過LINE出面表示可以幫忙追討，但必須先匯5萬元訂金，阿伯一聽立即到郵局，稱要「購買家具」，需臨櫃匯款，所幸中寮郵局發現不對勁，與警方聯手及時攔阻，避免老翁遭到二次詐騙。

▲和美鎮1名阿伯遭詐騙200萬元，誤信假律師可幫追討，又臨櫃匯款5萬元。（圖／記者唐詠絮翻攝）

和美鎮內一名阿伯日前參加投資群組200萬元全被詐走，再由一名偽裝成假律師，表示可協助追回遭到詐騙投資款項，但必需先付訂金委託專業人士，才可追回遭凍結的投資款項。

▲和美鎮1名阿伯遭詐騙200萬元，誤信假律師可幫追討又臨櫃匯款５萬元。（圖／記者唐詠絮翻攝）

阿伯不疑有他，到中寮郵局辦理臨櫃辦理跨行匯款5萬元，行員懷疑可能遭詐騙，立即通知中寮派出所員警到場了解，並勸告他這是詐騙集團常用的詐騙手法，應停止辦理轉帳設定，並協助將對方LINE帳號進行封鎖刪除，同時勿任意匯款來路不明的帳戶或提供個人之帳戶供他人使用，經一番勸說下，阿伯此時才恍然大悟明白這一切都是一場騙局。

和美警分局副分局長詹廷育指出，經初步調查，阿伯第1次與第2次遭到詐騙，研判都應屬同一個集團，阿伯誤信買股票投資，加入LINE群組，裡面大都數是詐騙集團的成員，再派假律師以加私賴方式，可追討詐騙，以此方式誘騙阿伯上當。