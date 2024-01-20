　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市府攜手知名繪本作家　打造「幾米月亮戶外藝術裝置展」

▲「2024 幾米 Singing台南—團圓‧微光The Moon Forgets」，20日晚間登場，市長黃偉哲出席開幕儀式，點亮3顆高6米、3米及2.5米的可愛月亮裝置。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「2024 幾米 Singing台南—團圓‧微光The Moon Forgets」，20日晚間登場，市長黃偉哲出席開幕儀式，點亮3顆高6米、3米及2.5米的可愛月亮裝置。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府攜手知名繪本作家幾米推出裝置藝術展「2024 幾米 Singing台南—團圓‧微光The Moon Forgets」，20日晚在新營文化中心戶外廣場登場，市長黃偉哲點亮3顆高6米、3米及2.5米的可愛月亮裝置，邀請全國民眾把握展期期間，一起來台南新營欣賞美麗藝術裝置，市議員蔡育輝、李宗翰與王宣貿親自與會。

▲「2024 幾米 Singing台南—團圓‧微光The Moon Forgets」，20日晚間登場，市長黃偉哲出席開幕儀式，點亮3顆高6米、3米及2.5米的可愛月亮裝置。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，本次活動同時串聯台南400、2024燈會在台南、月之美術館及月津港燈節等在地節慶，特別邀請台灣知名繪本作家幾米協力合作，並以「團圓‧微光」為主題，將《月亮忘記了》繪本裡的經典角色搬進新營文化中心，透過以男孩與月亮的奇想故事將之轉化成為團圓的寧靜微光，期盼在新的一年之際，能夠點亮台南、點亮新營的溫暖城市魅力。

▲「2024 幾米 Singing台南—團圓‧微光The Moon Forgets」，20日晚間登場，市長黃偉哲出席開幕儀式，點亮3顆高6米、3米及2.5米的可愛月亮裝置。（圖／記者林東良翻攝，下同）

文化局表示，開幕式邀請新營在地優秀校園、藝文團隊，新營國小弦樂團、新營高中吉他社、公誠國小古箏社以及南瀛室內樂團於現場帶來精彩的音樂饗宴，此外，在綠川河畔也舉辦「微光市集」，並有30個品牌攤位進駐，有閱讀、手作、美食等，希望讓參與民眾皆能體驗徜徉在微微月光的溫暖之中。

▲「2024 幾米 Singing台南—團圓‧微光The Moon Forgets」，20日晚間登場，市長黃偉哲出席開幕儀式，點亮3顆高6米、3米及2.5米的可愛月亮裝置。（圖／記者林東良翻攝，下同）

而為使展覽更豐富多元，展出期間新營文化中心及演藝廳大門口布置滿滿的幾米月亮窗貼，並於廣場側門口設置經典場景拍照打卡牆，以結合主題「打咖啡」新營文化中心門市亦推出三款獨家的主題餐點，讓民眾共同感受這場文化盛宴帶來的喜悅與溫馨，更多周邊活動詳情可上新營文化中心官網查詢。

ET快訊
超哥餐廳地標被「Toyz坐地照」佔領！粉絲刷整排：寫評論送拳
快訊／Toyz被超哥打到滿頭血　已去醫院驗傷
超哥餐廳遭負評灌爆！被嫌餐點難吃「動手痛毆Toyz」
快訊／超哥殺紅眼！邊打Toyz邊罵三字經　現場女生哭著求饒
快訊／超哥當街開扁　Toyz「衣服被扯爆」滿頭血坐路邊
快訊／Toyz當街遭超哥痛毆！火爆場面全被拍下

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市府攜手知名繪本作家　打造「幾米月亮戶外藝術裝置展」

保護青年學子安全　桃園警執行擴大臨檢聯合稽查

寒流來襲！花蓮縣府呼籲農友加強防寒注意保暖　受寒害速通報

快訊／新竹縣1090戶停電　台電緊急搶修

桃園景福宮贊助經費　助大園國際高中足球隊赴日參賽交流

戴口罩的無名英雄！陳鷹宗教授新書發表　揭麻醉師多重宇宙

快訊／台南善化區廢水處理廠火警　2樓大量濃煙竄出

鍾肇政百歲冥誕　蘇俊賓獻插畫盼桃園旅遊因文學更有深度

溪北六興宮攜手久億藥局捐600萬救護車　配備超齊全

東台灣第一座！花蓮防救災教育訓練中心啟用　展現韌性城市

陳柏霖陪女友逛街「買單包色」　聽「郭雪芙分享飲控」狂偷笑XD

呱吉轟愛莉莎莎挺阿北1句話：噁心！　曝為流量拿道歉片報名「最佳演技獎」

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

麥當勞雙屍最後身影曝　詭異1分鐘成關鍵！

恐怖休旅故意撞車「迴轉再撞人」　民眾急跳開！求監視器影像緝兇

不爽男友幫別的女生夾菜　女子深夜哭鬧恐被罰1.8萬

台中麥當勞停車場命案身分曝！夫妻上周簽字離婚　昨開完家暴庭

台中知名商圈藏40間淫窟　10嫩妹遭狠抽皮肉錢

外送點披薩等了1個小時半　女兒萌喊：我餓到要變小了

改編唱Remix饒舌版《我期待的不是雪》

台南市府攜手知名繪本作家　打造「幾米月亮戶外藝術裝置展」

保護青年學子安全　桃園警執行擴大臨檢聯合稽查

寒流來襲！花蓮縣府呼籲農友加強防寒注意保暖　受寒害速通報

快訊／新竹縣1090戶停電　台電緊急搶修

桃園景福宮贊助經費　助大園國際高中足球隊赴日參賽交流

戴口罩的無名英雄！陳鷹宗教授新書發表　揭麻醉師多重宇宙

快訊／台南善化區廢水處理廠火警　2樓大量濃煙竄出

鍾肇政百歲冥誕　蘇俊賓獻插畫盼桃園旅遊因文學更有深度

溪北六興宮攜手久億藥局捐600萬救護車　配備超齊全

東台灣第一座！花蓮防救災教育訓練中心啟用　展現韌性城市

美國大選將至！　專家分析：美對中晶片管制恐「再加強」

CP粉哭哭！《單身地獄3》官熙親口證實「與慧善沒交往」曝現實原因

超哥餐廳地標被「Toyz坐地照」佔領！粉絲刷整排：寫評論送拳頭

坦承球隊本季外線狀況堪憂　夢想家主帥：被放都投不進

台南市府攜手知名繪本作家　打造「幾米月亮戶外藝術裝置展」

快訊／Toyz被超哥打到滿頭血　已去醫院驗傷

詹雅雯哭到抽搐：不知何時會離世　撕心痛揭「緊急開腦內幕」！

超哥餐廳遭負評灌爆！被嫌餐點難吃「動手痛毆Toyz」

快訊／超哥殺紅眼！邊打Toyz邊罵三字經　現場女生哭著求饒：拜託

被酸「想去美國生小孩換國籍」　百靈果凱莉神回覆：沒這打算欸

新娘身後偷牽正妹！他廁所出來抓包　秒拍照PO上網...真相讓本人氣炸XD

地方熱門新聞

快訊／新竹縣1090戶停電　台電搶修

新莊捷運幸福站立體停車場　新北力拚今年5月啟用

台南關廟區松腳里秋澄水湖有人落水死亡

三重同安陸橋亮起來　新北打造友善河濱路廊

台南善化區廢水處理廠火警大量濃煙竄出

新北市圖推電競冬令營+無人機特展

南消四大攜手校園及社區防火宣導

大掃除後落實垃圾分3類 　電池回收3步驟

台南北安捐血室結合消防節打火兄弟熱心捐血

台南青年文化科技「鯨」奇體驗

中華電信台南交換機改接部分地區市話受影響

溪北六興宮攜手久億藥局捐救護車及醫療器材

黃偉哲北上為台南蜜棗促銷幸福好滋味

戴口罩的無名英雄　陳鷹宗教授新書發表

更多熱門

相關新聞

被控性騷16青少年！前台南市府發言人無罪

被控性騷16青少年！前台南市府發言人無罪

前台南市政府副發言人易俊宏，2022年6月被踢爆是性騷擾慣犯，在任教育部青年署講師時，曾以言語、肢體性騷擾多位未成年學員，7年總計16名青少年受害，易隨即發表公開聲明表示，「如有具體犯罪事實，請務必提出告訴」。易今天在臉書PO出無罪判決的部分判決書，感謝司法重現真相，還他清白。

台南市府2首長就職黃偉哲期許貢獻所長

台南市府2首長就職黃偉哲期許貢獻所長

台南學子88冊家鄉故事繪本秀出台南味

台南學子88冊家鄉故事繪本秀出台南味

打詐反守為攻永康警推獨創識詐手冊繪本

打詐反守為攻永康警推獨創識詐手冊繪本

台南站「醜迎建城400」讓黃偉哲說重話！台鐵要先美化工地外觀

台南站「醜迎建城400」讓黃偉哲說重話！台鐵要先美化工地外觀

關鍵字：

台南市府繪本作家幾米月亮藝術裝置

讀者迴響

熱門新聞

獨／休假訪親友竟墜斷崖　特戰兵尋獲已無氣息

Toyz當街遭超哥痛毆！火爆場面全被拍下

5校高中生放寒假大鬧藏壽司！目擊者怒：一群猴子

《新十二生肖》貝瑪長大了！變身超兇刑警

即／超哥開扁扯衣　Toyz滿頭血坐路邊

神隱4天道歉了！網紅亂爆「華航素食餐」認錯：你們不該受這樣傷害

文化幣今天開領！150萬人可領取

泰名媛上傳餵母奶影片！網目睹「血管凸出來」

健康會館暗藏春色　「低胸禮服」服務生搞半套

巷口收編流浪貓「體型巨大化」依偎懷裡　媽媽傻眼：

華航班機突掛「緊急代碼」　折返桃園機場

他坐麥當勞等17分鐘　見前妻回賓士車痛下殺手

快訊／恭喜洪詩生了！

麥當勞雙屍「刀刀要命」　一家5口開心合照曝

人妻激戰車行老闆「套子掉最深處」！夫怒告

更多

最夯影音

更多
陳柏霖陪女友逛街「買單包色」　聽「郭雪芙分享飲控」狂偷笑XD

陳柏霖陪女友逛街「買單包色」　聽「郭雪芙分享飲控」狂偷笑XD
呱吉轟愛莉莎莎挺阿北1句話：噁心！　曝為流量拿道歉片報名「最佳演技獎」

呱吉轟愛莉莎莎挺阿北1句話：噁心！　曝為流量拿道歉片報名「最佳演技獎」

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

敲開存2年豬公見滿滿千鈔　男出動點鈔機結算共300萬

麥當勞雙屍最後身影曝　詭異1分鐘成關鍵！

麥當勞雙屍最後身影曝　詭異1分鐘成關鍵！

恐怖休旅故意撞車「迴轉再撞人」　民眾急跳開！求監視器影像緝兇

恐怖休旅故意撞車「迴轉再撞人」　民眾急跳開！求監視器影像緝兇

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面