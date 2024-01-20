台南市府攜手知名繪本作家　打造「幾米月亮戶外藝術裝置展」

▲「2024 幾米 Singing台南—團圓‧微光The Moon Forgets」，20日晚間登場，市長黃偉哲出席開幕儀式，點亮3顆高6米、3米及2.5米的可愛月亮裝置。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府攜手知名繪本作家幾米推出裝置藝術展「2024 幾米 Singing台南—團圓‧微光The Moon Forgets」，20日晚在新營文化中心戶外廣場登場，市長黃偉哲點亮3顆高6米、3米及2.5米的可愛月亮裝置，邀請全國民眾把握展期期間，一起來台南新營欣賞美麗藝術裝置，市議員蔡育輝、李宗翰與王宣貿親自與會。





黃偉哲表示，本次活動同時串聯台南400、2024燈會在台南、月之美術館及月津港燈節等在地節慶，特別邀請台灣知名繪本作家幾米協力合作，並以「團圓‧微光」為主題，將《月亮忘記了》繪本裡的經典角色搬進新營文化中心，透過以男孩與月亮的奇想故事將之轉化成為團圓的寧靜微光，期盼在新的一年之際，能夠點亮台南、點亮新營的溫暖城市魅力。





文化局表示，開幕式邀請新營在地優秀校園、藝文團隊，新營國小弦樂團、新營高中吉他社、公誠國小古箏社以及南瀛室內樂團於現場帶來精彩的音樂饗宴，此外，在綠川河畔也舉辦「微光市集」，並有30個品牌攤位進駐，有閱讀、手作、美食等，希望讓參與民眾皆能體驗徜徉在微微月光的溫暖之中。

而為使展覽更豐富多元，展出期間新營文化中心及演藝廳大門口布置滿滿的幾米月亮窗貼，並於廣場側門口設置經典場景拍照打卡牆，以結合主題「打咖啡」新營文化中心門市亦推出三款獨家的主題餐點，讓民眾共同感受這場文化盛宴帶來的喜悅與溫馨，更多周邊活動詳情可上新營文化中心官網查詢。