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華梵再推新生獎學金抵10萬學雜費！繁星與申請入學最高再加3萬

▲▼在學校獎學金補助下，華梵大學學生至西班牙遊學，與各國學生合影。（圖／華梵大學提供）

▲華梵大學宣布新版「就學零負擔」方案。圖為在學校獎學金補助下，華梵大學學生至西班牙遊學，與各國學生合影。（圖／華梵大學提供）

記者許敏溶／台北報導

學測成績昨（27日）出爐。為吸引學生就讀，華梵大學今（28日）宣布新版「就學零負擔」方案。大一新生只要上下學期校園服務各25小時並符合成績、到課率等門檻，即可獲得新生獎學金6.5萬元，加上政府補助3.5萬元學雜費，合計可抵免10萬元學雜費，相當於免學費入學；且經繁星推薦管道入學或申請入學第一志願入學者，還可再加發2萬至3萬元獎學金。

華梵大學四年前創全國首例，推出「就學零負擔」新生10萬元全額獎學金措施，造福許多經濟弱勢學生，也成功吸引成績優異的學子就讀，學校並提供個人工作空間、百工學堂產學基地、無人機考照、國際藝術家駐校、自主學習教育、新六藝課程等方案，培養學生的創新實作與就業力，上學期再推出每學期中停課一周的「生命設計周」活動，更引發熱烈迴響。

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配合政府113年起補助私大學生每人每年3.5萬元學雜費政策，華梵大學今天宣布，秉持「就學零負擔」與延續大一新生抵免全額學雜費的精神，針對113學年度起入學的大一新生，提供一學年6.5萬元「覺之教育獎學金」的申請機會，並且下修校園服務時數門檻為一學期25小時、一年50小時，平均時薪達1300元。

華梵大學指出，只要大一上學期校園服務時數達25小時，大一新生第一學期末即可先獲得2萬元獎學金；若再符合大一各學期最低應修學分數、成績與到課率等基本門檻，還可再陸續領取4.5萬元獎學金，合計領到「覺之教育獎學金」6.5萬元；加上政府補助學雜費3.5萬元，等於抵免10萬元學雜費，相當於大一學雜費全免。

另為鼓勵優秀學生就讀，華梵大學表示，113學年度起凡透過繁星推薦入學的新生，一律再加發3萬元獎學金，以申請入學管道第一志願入學的新生，也可再獲得2萬元獎學金，名額無上限。

華梵大學指出，校方辦學精緻，著重手把手的師徒制實作教育，為鼓勵學生出國交換學習，更大手筆提供每人最高30萬元國際交流獎學金。目前全校已有四成以上學生具國際學習經驗。另外還有創新共學獎學金、各類助學金、工讀金、急難救助金等，激勵學生無後顧之憂的用心向學。

▲▼華梵大學提供就學零負擔獎學金，讓學生無後顧之憂開心學習。華梵設有無人機國家考場與考照培訓課程。（圖／華梵大學提供）

▲華梵大學提供就學零負擔獎學金，讓學生無後顧之憂開心學習。圖為華梵設有無人機國家考場與考照培訓課程。（圖／華梵大學提供）

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