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櫻花季出國玩買到省到　韓國賞櫻團五天走遍打卡景點下殺9203元起

東森購物網「春遊賞花趣」（圖／翻攝自東森購物）

▲正值櫻花季，日、韓是不少人的出國賞櫻首選。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

春天各地櫻花陸續盛開，來趟浪漫的賞櫻之旅說走就走，民眾安排國外出遊，飛往鄰近的日、韓兩國追櫻向來是熱門選擇，不過國旅也展現「渡假飯店」、「奢華露營」及「九族文化村一日遊」三大賞櫻趨勢，帶動國內外旅遊行程、花季景點門票等買氣增加，網購業者近期針對旅遊、票券等推促銷，例如韓國五日遊未稅價格不到萬元，省荷包玩好玩滿，最近在規劃春遊行程的人不妨把握優惠下單。

隨著賞櫻旺季到來，以及4月兒童清明連假將至，旅遊商機持續延燒，東森購物網強打「春遊賞花趣」活動，包括國外賞櫻盛宴、國內住宿、泰國免簽渡假放鬆、暑假郵輪搶先購等，即日起至4/3強檔下殺5折起，計畫出國賞櫻的人，除了自由行，跟團首推遊韓，行程將走遍洛東江、無心川櫻花大道、鎮海軍港節等著名打卡景點，櫻花一次看個夠，還有長腳蟹、荒謬的生肉吃到飽，早去晚回玩足韓國五天不含稅價格9,203元起。

東森購物網「春遊賞花趣」（圖／翻攝自東森購物）

▲賞櫻季加上4月連假，東森購物網強打「春遊賞花趣」活動。（圖／翻攝自東森購物網）

除了把握櫻花季，出國玩買到賺到，玩台灣也有限時優惠，尤其年度活動澎湖花火節將於5/2起熱鬧登場，今年與人氣動漫《航海王》聯名，帶來精彩的煙火及無人機表演，可望再掀一波離島旅遊熱，東森購物網趁勢推出「澎湖五星福朋喜來登酒店自由行三日」不到9,000元，讓消費者可以搶先預訂卡位。

momo網羅國外櫻花祭專案、國內賞櫻行程、花季景點門票等，推出旅遊娛樂票券全館5折起活動，並分享提到，櫻花季恰逢清明兒童連假，許多民眾計劃飛出國賞花，其中「日韓」兩國擁有享譽全球的櫻花美景，加上鄰近台灣，成為國人出國賞櫻首選，近期站上「日韓旅遊票券」買氣爆棚，佔整體國外旅遊票券銷售佔比50%；進一步根據銷售觀察，「坐擁樂園」或「花季慶典」的城市受到消費者青睞，像是東京迪士尼、大阪環球影城，或是富士芝櫻季、釜山鎮海軍港節櫻花慶典等皆為加分行程。

momo搶攻「賞櫻商機」（圖／momo提供）

▲春天出遊，國旅賞櫻也很夯。（圖／momo提供）

國旅賞櫻亦是熱門選項，momo指出，受日本櫻花協會認證的「九族文化村」，以及台北人的後花園「陽明山」最具看點之外，能同時滿足賞花與放鬆身心的行程皆十分搶手，像是加贈2張九族文化村門票的「日月潭瑞居渡假飯店」2大1小住宿券、陽明山花季「雀客藏居」泡湯美食券、新竹奢華露營「愛上喜翁」2大贈2小1泊3食專案以及櫻花季搶先賣的「九族文化村」門票單人券4張組等。

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