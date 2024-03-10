一家四口吃午餐！小菜噴掉「580元」　他結帳傻了

▲女網友拍攝當天在麵食館所點滷味的照片。（圖／Facebook／苗栗大小事）

圖、文／CTWANT

一名女網友在網路上發文抱怨，表示他們一家四口日前到苗栗大湖採草莓，中午在當地一家麵食館用餐，4人點了10片豆乾、4片海帶、1塊豬耳朵、1根素雞及1條豬大腸的滷味當小菜。沒想到當他們吃飽要結帳時，小菜竟要價580元，讓原PO相當傻眼。

一名女網友在Facebook社團「苗栗大小事」中發文抱怨，指出他們一家四口228假期時到苗栗大湖採草莓，中午便在當地找了一家麵店吃飯。而當時他們4人除了點三碗麵加10顆水餃，還另外夾了10片豆乾、4片海帶、1塊豬耳朵、1根素雞及1條豬大腸的滷味當作小菜。

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結果當一家人吃飽要結帳時，總金額竟要價1075元，原PO表示，當下聽到價錢時以為自己聽錯，便詢問老闆娘「滷味多少？」老闆娘便回「580元」。此時她便再進一步詢問，老闆娘表示豆乾一片10元、海帶20元，其他用秤重的。

後來原PO緊接著問，那秤重是怎麼算的，老闆娘卻回答「我忘了」。這也讓原PO相當無奈，當場回應對方「我沒問價錢是我疏忽，但是你們沒表示價錢，然後還收這種差太多的價錢，我真的不能接受」。

原PO透露，最後他們因為帶小孩，所以就沒有跟店家爭執下去，直接付錢走人，她也自認自己沒有先詢問小菜價錢也有錯。不過這經驗也讓她相當傻眼，直呼「只能說就是有這種不老實的生意人，難怪國旅慘慘慘」。

而根據《自由時報》報導，該家麵店的張姓老闆事後受訪時，以當天該名女網友所點的滷味一一計算價錢，指出1片豆乾10元、10片100元；1片海帶20元、4片80元；素雞1根40元；豬耳朵、豬大腸用秤重，1兩60元，豬耳朵約120元、豬大腸約200元，加起來就已經540元，可能是因為當天女網友夾的大腸較長，所以價格才會比較高。張姓老闆也表示，現在因為物價上漲，店家處理烹調滷味也要成本，價錢都是經過計算，並沒有亂加價收費。

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