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社會 社會焦點 保障人權

三方詐欺！惡男一物多賣從不出貨　騙57萬全買彩券「沒中過獎」

記者邱中岳／台北報導

北市刑大科技偵查隊在日前接獲報案，有被害人上網購物卻遭詐騙，警方循線追查，發現是網購的「第三方詐騙行為」，掌握平時住在網咖的男子涉案，並在1月底將男子逮捕，據悉，被害人約60人，受害金額達120萬元。

警方調查，27歲的蘇姓男子，在網路上刊登廣告，主打販售相機、球鞋以及3C產品，等被害人私訊價格確定購入之後，就要求被害買家將款項轉進人頭帳戶，後來被害買家發現沒有出貨聯繫，蘇還會找新的買家，要新買家將款項轉給原本買家。

▲▼北市刑大掌握蘇姓詐欺嫌流竄網咖，日前在松山區的網咖逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市刑大掌握蘇姓詐欺嫌流竄網咖，日前在松山區的網咖逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

蘇姓男子還更惡劣，只要2位買家談妥的價格有落差，就會要舊的買家將多餘的款項轉入其他人頭帳戶，由蘇姓男子領取後花用，導致新買家沒有收到貨物報警，原本的買家成為收受贓款的人頭帳戶。

蘇姓男子還想一次發財，將腦筋動到彩券行，先以現金購買彩券，跟員工熟識之後，就會改以匯款方式買彩券，沒想到匯款的錢竟然讓彩券行員工成為收取詐騙贓款的水房。

▲▼北市刑大掌握蘇姓詐欺嫌流竄網咖，日前在松山區的網咖逮人。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲蘇姓男子經營詐騙購物網，詐騙買家匯款不出貨。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，蘇姓男子平時居無定所，利用詐騙來的錢，在北市各間網咖流竄居住，警方事後透過線索掌握蘇躲在北市光復南路上的網咖，並前往一舉逮人，訊後依詐欺、洗錢等罪嫌送辦。

蘇姓男子事後坦承，前後花了詐騙所得57萬投注、購買彩券，想要一次中獎就可以獲得大量金錢一夜致富，但是卻從來沒中過大獎。

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