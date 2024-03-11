　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

觀光旅館房價漲1成！平均每晚4660元　觀光署曝3原因：產業缺工

▲▼民宿停業卻有一間是亂的！　監視器一看「有男子闖入」（圖／取自免費圖庫pexels）

▲去年國旅住客人次提升。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

生活中心／綜合報導

觀光署今(11日)公布最新統計，去年國旅住客人次提升，已超越疫情前水準；觀光旅館業平均房價為4660元，較前一年成長了11%。平均房價上漲原因，觀光署分析，主要受各項營運成本提高所致，包含去年上半年電價也調漲，以及產業持續缺工，新聘員工或以加班方式補足人力之成本不斷提高。

根據觀光署公布的數據，112年旅宿業整體住客人次約為7,983.3萬人次，較111年國境尚未開放時的6,534.4萬人次增加約1,448.9萬人次（成長22.17%），較108年疫情前的住客人次7,981.2萬人次，增加約2萬人次（成長0.03%）。112年旅宿業整體住客人次已超越疫情前之水準。

[廣告]請繼續往下閱讀...

以住宿客源來看，112年本國籍住客人次約為6,383.5萬人次，較111年約為6,028.9萬人次，增加354.5萬人次（成長5.88%）；較108年約為5,153萬人次，增加1,230.4萬人次（成長23.88%）。觀光署指出，上述顯示在國境開放後，國內旅遊持續疫情期間之熱絡，國旅動能仍相當強勁，外籍旅客持續回流中。

▼觀光署公布去年的觀光旅館業平均房價。（圖／觀光署提供）※點圖放大

▲▼觀光旅館業平均房價。（圖／觀光署提供）

另外，觀光旅館業112年平均房價為4,660元，較111年平均房價4,195元，增加465元（成長11.08%）；旅館業112年平均房價為2,671元，較111年平均房價2,479元，增加192元（成長7.75%）；民宿112年平均房價為2,509元，較111年平均房價2,487元增加22元（成長0.88%）。

觀光署表示，以112年觀光旅館平均房價4,660元來看，其中高於平均房價之觀光旅館佔整體34%，部分業者已朝高端服務市場發展；另有66%之觀光旅館低於整體平均房價，以低於整體平均房價之觀光旅館為計算基準，其平均房價為3,591元。

旅館業平均房價2,671元，其中高於平均房價之旅館佔整體25%；另有75%之旅館低於整體平均房價，以低於整體平均房價之旅館為計算基準，其平均房價為1,585元。民宿平均房價2,509元，其中高於平均房價之民宿佔整體37%；另有63%之民宿低於整體平均房價，以低於整體平均房價之民宿為計算基準，其平均房價為1,774元。

▲台北漢來大飯店要徵60位員工。（圖／台北漢來大飯店提供）

▲疫後旅宿業一直有缺工問題。（示意圖／台北漢來大飯店提供）

分析平均房價上漲原因，觀光署認為，主要受各項營運成本提高所致，包含112年平均消費者物價指數(CPI)漲2.5%，創15年來次高，其中服務類即漲2.87%；另112年上半年電價平均調漲11%，並拉長尖峰電價時段，電費成本大幅增加；每月基本工資亦逐年調升，由108年23,100元增至112年26,400元，調升14.29%。

觀光署指出，更因產業持續缺工，在房務人員不足的情況下，許多旅館未能提供全數房源，加上新聘員工或以加班方式補足人力之成本不斷提高，均推升旅宿業營運成本。

為優化國內的旅遊住宿環境，觀光署已公布修訂 「交通部觀光局獎勵旅宿業品質提升補助要點」，將持續鼓勵旅宿業打造友善、智慧服務空間及提升服務品質，提供旅客優質住宿環境以提升旅宿業國際競爭力。觀光署表示，已將全台旅宿推出各項優惠住宿方案資訊整理於台灣旅宿網「優宿專區」供民眾參考，歡迎民眾於規劃出遊時上網查詢。

ET快訊
台灣是地球最危險地方？CNN主持人曝「變更危險了」：大戰注定
哥吉拉70年首度拿下奧斯卡！　「台灣戲院看不到」爆內幕
波音787夢幻客機「空中劇烈下墜」50傷　降落紐西蘭送醫
社工家訪3次沒問題！惡保母編謊騙過兒盟　錯失救援1歲童機會
最低只要5547元！星宇全航線促銷　飛日本下殺不到1萬
「泡麵土地公廟」遭控麵渣全倒溪裡！　廟方回應了　
獨／1歲童「對折塞水桶」受虐3個月慘死！　保母竟傳LINE嘻
超猛國小妹！擲筊大賽擊敗5700人　獲190萬元賓士

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

交往4年打算結婚　男友家族旅遊沒帶她！妹子心碎：我好像外人

35歲男「釣蝦比賽」賺百萬！他每天狂練10小時：既然釣就要爭第1

最低只要5547元！星宇航空推全航線促銷　飛日本下殺不到1萬

觀光旅館房價漲1成！平均每晚4660元　觀光署曝3原因：產業缺工

作家畫「兒童繪本」獲總統獎！從小念書沒拿過獎　想斜槓當幼教師

金福華「沙茶醬開放退貨」　2種方式曝光

3盆麵渣全倒溪裡！南投泡麵土地公遭控污染水源　廟方說話了

IG正妹認了賣假貨！低單陸製衣「當韓國貨」150款退錢　粉絲錯愕

水逆結束！「2024運勢旺到爆」TOP3生肖　加薪升官又脫單

治療兒童發音「臭奶呆」　台科大和國泰醫院首創語音篩檢APP

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

《戀愛兄妹》哥哥抽到「跟親妹約會」　她崩潰：我好累..訪問狂嘴對方XD

穿帽T不卡脖子小祕招！ 「抓出內層」30秒就搞定

台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

姊載兒子補習遭大車輾壓重傷　她不捨：考警察是外甥的夢想

中興大學人工湖師生清淤　撈出20年前Nokia手機！

懂事兒想棄大學...補習卻遇劫　家屬：考警專替家裡減輕負擔

郭泓志教你投球準度練習　親自示範結果全沒丟中XD

恐怖畫面曝！台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

交往4年打算結婚　男友家族旅遊沒帶她！妹子心碎：我好像外人

35歲男「釣蝦比賽」賺百萬！他每天狂練10小時：既然釣就要爭第1

最低只要5547元！星宇航空推全航線促銷　飛日本下殺不到1萬

觀光旅館房價漲1成！平均每晚4660元　觀光署曝3原因：產業缺工

作家畫「兒童繪本」獲總統獎！從小念書沒拿過獎　想斜槓當幼教師

金福華「沙茶醬開放退貨」　2種方式曝光

3盆麵渣全倒溪裡！南投泡麵土地公遭控污染水源　廟方說話了

IG正妹認了賣假貨！低單陸製衣「當韓國貨」150款退錢　粉絲錯愕

水逆結束！「2024運勢旺到爆」TOP3生肖　加薪升官又脫單

治療兒童發音「臭奶呆」　台科大和國泰醫院首創語音篩檢APP

解定存也要買！00940爆申購額衝550億　已超車00939

民進黨批中市府標售捷運聯開宅　「燕子不動產」成漲房價幫凶

陸兩會閉幕！李強首份報告高票通過 趙樂際：體現全過程民主

台灣foodpanda傳「賣給Uber Eats」！公平會：若合併須提申報

陸短劇市場暴風成長！夫妻每月進帳17億　熱門編劇月收44萬

星宇2月營收年增109％　3／20起舊金山天天飛

燈會、蘭展、寶可夢活動獲好評　黃偉哲再登網路溫度計「好感王」

悠遊卡投控公司聯手台灣管理學會　3個月ESG密集課程正式開訓

台灣是地球最危險地方？CNN主持人驚曝「變更危險了」：大戰注定爆發

綠反不在籍投票　朱立倫轟民主退步黨：剝奪民主權利才是違憲

「我想...很粗」鸚鵡18禁對話　媽媽崩潰：我有這樣教你們？

生活熱門新聞

蘇丹紅懶人包／23款毒調味料一次看

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

東港分局集體撞鬼！「天花板倒掛人頭」雙眼死盯

今「龍抬頭」土地公生日說2字衰爆　9禁忌曝

「胡椒粉含蘇丹紅」難避　網嘆：根本全中

近9千公斤蘇丹紅辣粉做成沙茶醬　全賣光了

掛號費2500元！全台收費最貴診所　理由曝光

高雄手搖飲店排爆「卻不是買飲料」　粉紅迷嗨翻

蘇丹紅沙茶醬流向全台　鄉民：愛吃火鍋GG

今全台變天越晚越冷　「雨最多」時間曝

完美躲過「蘇丹紅」！　網友衝粉專跪了：良心公司

鋒面今掃全台！午後雨加大　恐跌破10℃時間曝

下班秒走！波蘭正妹認了：無法為台灣公司工作

IG正妹認了賣假貨！低單陸製「當韓國貨」150款退錢

更多熱門

相關新聞

一家四口吃午餐！小菜噴掉「580元」　他結帳傻了

一家四口吃午餐！小菜噴掉「580元」　他結帳傻了

一名女網友在網路上發文抱怨，表示他們一家四口日前到苗栗大湖採草莓，中午在當地一家麵食館用餐，4人點了10片豆乾、4片海帶、1塊豬耳朵、1根素雞及1條豬大腸的滷味當小菜。沒想到當他們吃飽要結帳時，小菜竟要價580元，讓原PO相當傻眼。

疫後熱門景點大洗牌！「一中商圈」吸千萬人奪冠　大鵬灣跌出榜外

疫後熱門景點大洗牌！「一中商圈」吸千萬人奪冠　大鵬灣跌出榜外

德議員「邀民眾赴台旅遊」讚台為亞洲之心

德議員「邀民眾赴台旅遊」讚台為亞洲之心

3月起台灣觀巴「2人同行1人免費」　優惠限定到年底

3月起台灣觀巴「2人同行1人免費」　優惠限定到年底

防林大鈞5年內改名另起爐灶　觀光署：身分證字號列管制名單

防林大鈞5年內改名另起爐灶　觀光署：身分證字號列管制名單

關鍵字：

觀光署旅宿國旅觀光旅館

讀者迴響

熱門新聞

蘇丹紅懶人包／23款毒調味料一次看

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

東港分局集體撞鬼！「天花板倒掛人頭」雙眼死盯

獨／餵廚餘綁成木乃伊　1歲童慘遭保母遭虐死

今「龍抬頭」土地公生日說2字衰爆　9禁忌曝

「胡椒粉含蘇丹紅」難避　網嘆：根本全中

屋主失蹤！房客住4年　拖欠14.6萬電費

近9千公斤蘇丹紅辣粉做成沙茶醬　全賣光了

掛號費2500元！全台收費最貴診所　理由曝光

吃海龜中毒9死　活下恐也癱瘓

高雄手搖飲店排爆「卻不是買飲料」　粉紅迷嗨翻

蘇丹紅沙茶醬流向全台　鄉民：愛吃火鍋GG

NONO「暴瘦20公斤」近照曝光！　被爆南下到寺廟懺悔

透天社區優勢「邊間＞中間」？內行慶幸沒買

奧斯卡名單／《奧本海默》大贏家

更多

最夯影音

更多
金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照
違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

《戀愛兄妹》哥哥抽到「跟親妹約會」　她崩潰：我好累..訪問狂嘴對方XD

《戀愛兄妹》哥哥抽到「跟親妹約會」　她崩潰：我好累..訪問狂嘴對方XD

穿帽T不卡脖子小祕招！ 「抓出內層」30秒就搞定

穿帽T不卡脖子小祕招！ 「抓出內層」30秒就搞定

台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面