觀光旅館房價漲1成！平均每晚4660元　觀光署曝3原因：產業缺工

▲去年國旅住客人次提升。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

生活中心／綜合報導

觀光署今(11日)公布最新統計，去年國旅住客人次提升，已超越疫情前水準；觀光旅館業平均房價為4660元，較前一年成長了11%。平均房價上漲原因，觀光署分析，主要受各項營運成本提高所致，包含去年上半年電價也調漲，以及產業持續缺工，新聘員工或以加班方式補足人力之成本不斷提高。

根據觀光署公布的數據，112年旅宿業整體住客人次約為7,983.3萬人次，較111年國境尚未開放時的6,534.4萬人次增加約1,448.9萬人次（成長22.17%），較108年疫情前的住客人次7,981.2萬人次，增加約2萬人次（成長0.03%）。112年旅宿業整體住客人次已超越疫情前之水準。

[廣告]請繼續往下閱讀...

以住宿客源來看，112年本國籍住客人次約為6,383.5萬人次，較111年約為6,028.9萬人次，增加354.5萬人次（成長5.88%）；較108年約為5,153萬人次，增加1,230.4萬人次（成長23.88%）。觀光署指出，上述顯示在國境開放後，國內旅遊持續疫情期間之熱絡，國旅動能仍相當強勁，外籍旅客持續回流中。

▼觀光署公布去年的觀光旅館業平均房價。（圖／觀光署提供）※點圖放大

另外，觀光旅館業112年平均房價為4,660元，較111年平均房價4,195元，增加465元（成長11.08%）；旅館業112年平均房價為2,671元，較111年平均房價2,479元，增加192元（成長7.75%）；民宿112年平均房價為2,509元，較111年平均房價2,487元增加22元（成長0.88%）。

觀光署表示，以112年觀光旅館平均房價4,660元來看，其中高於平均房價之觀光旅館佔整體34%，部分業者已朝高端服務市場發展；另有66%之觀光旅館低於整體平均房價，以低於整體平均房價之觀光旅館為計算基準，其平均房價為3,591元。

旅館業平均房價2,671元，其中高於平均房價之旅館佔整體25%；另有75%之旅館低於整體平均房價，以低於整體平均房價之旅館為計算基準，其平均房價為1,585元。民宿平均房價2,509元，其中高於平均房價之民宿佔整體37%；另有63%之民宿低於整體平均房價，以低於整體平均房價之民宿為計算基準，其平均房價為1,774元。

▲疫後旅宿業一直有缺工問題。（示意圖／台北漢來大飯店提供）

分析平均房價上漲原因，觀光署認為，主要受各項營運成本提高所致，包含112年平均消費者物價指數(CPI)漲2.5%，創15年來次高，其中服務類即漲2.87%；另112年上半年電價平均調漲11%，並拉長尖峰電價時段，電費成本大幅增加；每月基本工資亦逐年調升，由108年23,100元增至112年26,400元，調升14.29%。

觀光署指出，更因產業持續缺工，在房務人員不足的情況下，許多旅館未能提供全數房源，加上新聘員工或以加班方式補足人力之成本不斷提高，均推升旅宿業營運成本。

為優化國內的旅遊住宿環境，觀光署已公布修訂 「交通部觀光局獎勵旅宿業品質提升補助要點」，將持續鼓勵旅宿業打造友善、智慧服務空間及提升服務品質，提供旅客優質住宿環境以提升旅宿業國際競爭力。觀光署表示，已將全台旅宿推出各項優惠住宿方案資訊整理於台灣旅宿網「優宿專區」供民眾參考，歡迎民眾於規劃出遊時上網查詢。