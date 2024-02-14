聊走他的心！下一個情人節換你甜蜜放閃

▲新的一年學會好好聊天，不僅有機會增加桃花，說不定還能因此順利脫單。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

情人節又到了，今年的你還是一個人過嗎？明明已經把外表打理得乾乾淨淨，有穩定工作、努力認真，平時還懂得生活品味，也會安排運動、學習新技能等，大家都覺得你是個很不錯的人，但就是脫不了單，百思不得其解的你有沒有想過，問題可能是出在「聊天」。聊天聊得好能讓彼此感覺心意相通，聊不好就是話不投機半句多，連下一次約會都懶得約，那麼如何能聊出感情來？時報出版的《聊走他的心：創造戀愛張力的聊天術》 教你聊什麼、怎麼聊才不會踩雷、破壞氣氛，新的一年學著說話，培養自己的戀愛競爭力。

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作者：亞瑟（AWE情感工作室）

書名：時報出版《聊走他的心：創造戀愛張力的聊天術》

●精選書摘

絕對別踩的聊天地雷─你會自以為是嗎？

自以為幽默

小時候我很常聽人家說「低級當有趣」，即使時間流逝，這件事也沒變過，只是除了低級以外，還加上了白目。

很多人可能以為攻擊別人或是開黃腔、罵髒話、開酸⋯⋯，就是幽默的展現，殊不知道對多數人來說不僅不覺得好笑，還會覺得你很失禮。更不得了的是，有些自以為幽默的人還會反過來說人家沒幽默感、玻璃心。

這裡列舉幾個自以為幽默的範例，請小心不要踩雷：

人身玩笑

例：「妳屁股蠻大的，是不是很常被人家笑順產型，哈哈」、「人家都說胸大無腦，在妳身上是蠻明顯的，哈哈」、「妳再想下去沒人要妳咧，妳是大齡女子欸」

性別玩笑

例：「我才不要坐女生開的車咧，哈哈」、「哎呀，真羨慕你們女生，都不用當兵，也不用買房買車」

沒照鏡子玩笑

例：「遇到我應該算妳幸運吧，哈哈」、「妳應該也蠻喜歡我的吧，哈哈」

為什麼例句裡都是用「妳」呢？因為和女生相比，男生比較容易抓不準開玩笑的分寸，常會說出一些惹怒人而不自知的話，這是很多男生在兩性關係中一直無法進展

的最大卡點。

很多人不知道為什麼開錯玩笑會有這麼嚴重的後果，你可能覺得只是個玩笑話，事情應該沒這麼嚴重，但在他人的眼中，會直接對你產生「沙文主義」、「瞧不起女性」、「自以為是」、「不尊重人」等等印象，即使你平常根本不是這樣的人，只是想說點玩笑話讓氣氛好一點，別人也會認定你就是如此。

說教

這是一種很讓人倒胃口的行為，好發於男性身上，同時也是許多男性莫名其妙就被淘汰出局的原因。因為白目的笑話、發脾氣，都是比較容易被檢討出來的錯誤，但是說教就不同了。

會對別人說教的人，必定存在著一種自己優於對方的優越感。如果當事人覺得自己劣於對方、不如對方，又怎麼可能去規勸對方呢？所以說教者在態度上就是「我比你更懂」、「我比你聰明」、「我看得比你更遠」、「我想得比你全面」。

沒有人喜歡被教訓，也沒有人喜歡被貶低，一旦你出現說教的行為，其實上下階級就出現了，隱含了一種你地位高、對方地位低的意味，多數人並不喜歡這種感覺。所以當這種情況一出現，對方就會產生防衛心理，並開始覺得煩躁、不舒服，想跟你保持距離。

但說教的行為之所以是很多人的感情盲點，原因就在於多數人都認為自己是好意、是為對方著想，卻沒有想過聽者是否覺得你夠資格給出建議。

一個人的話語要形成可以被接受的建議，是有前提的，那就是聽話的人跟說話的人之間要有一定的信任關係。聽話的人要對說話的人抱有崇拜、尊敬、認同或是愛的感受，才能夠視對方的發言為有意義、對自己有幫助的建議，否則就會淪為說教。

就好比過年時和長輩親戚之間的對話―「哎呀！你都幾歲了，應該趕快結婚啊！」「你怎麼不去大公司上班啊？」「你還在玩音樂？要做點有出息的事啊！」「你這種工作做不久啦，要想辦法學點一技之長才行啊！」「你還在念書？這樣會越來越沒有競爭力欸！」「你怎麼還沒買房子？出社會這麼久都沒有在存錢嗎？年輕人還是要多存一點錢比較好啦！」他們會給你很多諸如此類的建議，或是告訴你很多令你感到不以為然的道理，此時，他們就是在說教。

重點不是他們說的有沒有道理或正不正確，而是對你來說，這些親戚並不值得你尊敬和信任，所以你並不會聽進他們的話，你甚至會覺得「我看你們也沒有過得比較好，我為什麼要聽你們的？」就是因為對方在沒有滿足「值得尊敬與信任」的前提下給了一堆建議指教，才讓人想要盡量遠離。

在這邊要給讀者一個觀念：我們不要想去改變別人的想法和價值觀，也不要去為對方的未來著想。這麼說不是因為要成為一個自私自利的人，而是我們真的都不夠格。

我們是來談戀愛的，不是來當人生教練的，如果覺得對方的想法、價值觀很不妥，那麼我們要做的事不是改變他，而是離開他。因為每個人都改變不了任何人，只能接受對方就是如此。既然這樣，就不該繼續多費唇舌在說教上。讓別人成為他自己，你去過你的人生就好，這樣你們都會很快樂，他怎樣真的不干你的事。

以下給大家幾個聊天時常見的「說教」例句作為參考，請對照一下自己是否曾經犯過這樣的錯誤：

例1：「你不應該這樣跟老闆說話啊！他再怎樣都是你老闆，工作就是要忍耐。」如果你覺得對方在工作上的應對進退很蠢，那請你開始跟他保持距離，人家愛跟老闆怎麼講就怎麼講，你快去找跟你有同樣觀念的人聊天去。

例2：「女生那麼晚還在外面喝酒，很不好耶！」如果你覺得她這樣很不好，就快離開，千萬不要勉強自己適應對方、接受對方，讓對方去喝吧，那是她的人生。

例3：「你應該要多花點時間好好唸書，這樣才會有未來。」不是啊，人家有沒有未來你不要管嘛！如果你覺得他沒有未來，趕快離他遠遠的，不要跟沒未來的人瞎混了，好嗎？

以上幾個簡單例子，請大家以此類推，邏輯非常簡單：各人自掃門前雪，莫管他人瓦上霜，人家愛怎樣怎樣，你只要負責挑選覺得跟你合得來的就好，誰也不要勉強誰，這樣大家都會找到三觀很合的理想伴侶了。

還有其他常見情況如自以為是的生氣、一廂情願、自以為講話直率等。

讓對方開心吧！創造戀愛張力的聊天術

讓對方心中萌生對象意識

若你們的對話已經很有意義也很有趣，但只要對方不認為你們之間有發展感情關係的可能，就只會變成好閨蜜、好哥兒們、一輩子的朋友。所以必須有意識的在對話之中加入一些元素，「提醒」對方你們之間的可能性。

除非你們是在聯誼、相親的場合或交友軟體上認識，否則都要再度強化這種「對象意識」，彼此才有可能進一步發展，而不是花了大把時間，最後對方只把你當成朋友。

要讓對方意識到你有把他當作對象、不排斥和他發展一段關係，方式其實很簡單，只要在對話中，聊些跟他有關的戀愛話題就行了。例如：「你交過幾個女朋友啊？」「你喜歡什麼類型的女生啊？」或是單獨出去的時候，突然靠近他（記得出門前要洗頭跟用漱口水），小聲跟他說：「欸，你覺得隔壁桌那兩個人是情侶嗎」；逛耶誕城的時候說：「哇！好多情侶喔！」如果對方說：「要回去嗎？」或是「覺得很閃嗎？」妳就說：「不會啊」，然後勾他的手，說：「你借我裝一下就好啦！」

男人是很單純的，很容易會幻想別人喜歡自己。當妳說：「你喜歡什麼類型的女生啊？」他就有可能會想：「嗯嗯？為什麼要問這個問題？難道她喜歡我嗎？呵呵。」而當妳問他：「你覺得隔壁那兩個人是情侶嗎？」他在回答完以後，就會開始想：「嗯嗯？情侶？約會？嗯？我們這樣算約會嗎？」如果妳用了耶誕城這招，一個願意跟妳單獨去耶誕城的男生，大概會瞬間融化。

上述這段，請男性讀者全數跳過，不要使用。因為多數女生對於異性的好感是敏銳的，基本上不太需要你提醒。你如果問對方：「妳喜歡什麼樣的男生啊？」「妳交過幾個男朋友啊？」「妳應該很多人追吧？」只會顯得你很魯。更別提你如果使用耶誕城這招，如果對方還沒有喜歡你，基本不會融化，只會石化。

女性對於別人是否喜歡自己是敏銳的，這份敏銳通常有其社交經驗的根據，所以如果一名女性對你還沒產生好感，反而不要讓她感覺你很想追她，而是要抱持著一種「我覺得妳很棒！很喜歡跟妳相處哦！」的態度，堆疊你的人設，並且創造好的想像空間給對方，讓她先對你有好感再說。

而男人對於別人是否喜歡自己，則往往是「幻想」居多，這個幻想多半沒有什麼根據，純粹是由一種「嗯嗯，我應該不錯吧！」的想法作為基礎。而這種沒什麼科學根據的想法會帶動「我應該有機會吧！」的積極性，讓男人比女人更敢勇往直前。

綠燈訊號─讚美

這些年草食生物變得越來越多，現在的時代又不像古早時期需要依靠兩個人通力合作，才能生存下去，在「自己一個人其實過得很好」的情境下，人們失去了談戀愛的必要性，一旦覺得太麻煩或太困難，就很容易放棄。

所以我們不僅要釋放利多（創造想像），還要讓對方產生「好像很簡單」的感覺，此時，就需要給予對方「綠燈訊號」。

給予對方「綠燈訊號」指的就是給出一個明確的訊息，讓對方知道可以前進。反之，要對方停止，就是「紅燈訊號」。

那要怎麼做，對方才會知道可以前進呢？只要表達好感、稱讚對方即可。如果對方是男生，就說他帥吧！我從來沒看過有男生說：「我最討厭別人說我帥。」

但這個帥不見得是指長相，有可能是他的表現、行為很帥氣，例如打籃球的時候，行雲流水的動作總會讓人覺得很帥，或是對方在他的專業領域發光發熱的時候，也可以說對方很帥。

如果是女生的話，可以稱讚漂亮，但如果她本身是個美女，就稱讚她的髮型或穿著很好看，不要說長相。

除了外表的讚美外，也可以用其它形容詞來稱讚對方的行為，例如：覺得他的眼鏡很好看，記得可別只稱讚眼鏡本體，而是要稱讚他挑東西的品味；他的簡報做得很好，美觀又兼具實用性，就稱讚他有才華；他每天都去運動，即使沒有瘦下來，也可以稱讚他很有毅力；她很照顧朋友、很願意陪伴朋友，可以說她很溫柔、很有義氣；她在工作領域上表現傑出，可以說她專業又聰明；她努力精進自己的能力，可以說她是個很認真朝著自己目標前進的人。

另外還有像是「我感興趣的不是你說的話」、「降低稱讚人的門檻」、「讚美最好誇張點」、「男女通用詞─可愛」等聊天秘招都在書中找得到。



★本圖、文經時報出版授權，摘自《聊走他的心：創造戀愛張力的聊天術》