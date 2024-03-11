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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

網購平台「偽禁藥」隨便買　民團籲網路藥物廣告應採實名制

▲▼台灣基進今天上午與民團共同舉行記者會。（圖／台灣基進提供）

▲網路購物平台充滿各式「偽禁藥」，且實際下單居然成功買到。（圖／台灣基進提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

近日蘇丹紅事件引發民眾對食安的關注，台灣基進今（11）日與台灣打擊不法藥物行動聯盟（TMPACT）共同舉行記者會，踢爆網路購物平台、社群平台上充滿各式「偽禁藥」，動動手指就能送到，跟點餐一樣方便，呼籲網路藥物廣告應採實名制，政府也應加強宣導，並放寬規定，讓合法藥商透過商標協助大眾識別合法藥品。

台灣基進台南市議員李宗霖、全國醫師醫療產業工會理事長暨台灣基進代理秘書長吳欣岱、擁有藥師身份的台灣打擊不法藥物行動聯盟監事謝宜倪今天上午共同舉行記者會。

謝宜倪指出，台灣關務署1年緝獲仿冒及盜版品逾5萬件，其中偽藥近2.8萬件，對民眾的健康構成重大威脅。她說，在蝦皮、臉書等平台上，非法販售藥品的情況益發猖獗，商家利用含糊標題將藥品稱為「胰X讚」、「小藍筆」或「瘦筆」，打著原廠直銷空運來台名義販售來路不明處方藥，使民眾極容易因價格便宜而受騙上當，不僅真偽難辨，品質堪慮。

台灣打擊不法藥物行動聯盟提出3點呼籲：第一，網路藥物廣告應同網路投資廣告採實名制，平台也要承擔相關責任；第二，政府應加強宣導，讓民眾曉得藥物依法不能在網路販售；第三，政府應放寬規定，讓合法藥商能透過商標來協助大眾識別合法藥品，避免民眾經非醫療管道取得偽藥，也保障合法藥商權益。

▲▼台灣基進今天上午與民團共同舉行記者會。（圖／台灣基進提供）

▲▼台灣基進今天上午與民團共同舉行記者會。（圖／台灣基進提供）

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