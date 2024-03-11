清明節掃墓避火警　潮州消防分隊籲：做到「4不2記得」

▲潮州消防隊到潮州鎮公所協調清明掃墓防火注意事項 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導



清明節即將到來，為降低火災發生率，潮州消防隊於8日至潮州鎮公所協調清明掃墓防火注意事項，共同加強宣導清明防火事宜，以確保民眾的生命財產安全。

潮州消防分隊指出，今年春季適逢雨季延後，南部氣候呈現乾燥溫暖，易使山林田野環境因少許火星則引發火災，伴隨清明節連假即將到來，民眾前往公墓祭拜祖先燃燒金紙如未撲滅火源，很容易導致墓地雜草火災。



潮州鎮公所指出，今年清明節除針對轄區公墓雜草整理外，於清明節期間於各重要塔、墓地點充分規劃人力服務、設置大型取水桶供民眾使用，製作宣導旗幟懸掛墓地入口處，另外，為避免因民眾點火不慎擴大延燒，將於公墓旁開設防火巷，上述多項防火措施，以期能有效減少墓地雜草火災的發生頻率。



消防局第二大隊長林國偉表示，清明祭祖掃墓務必做到「4不2記得」，不燃燒雜草、不亂丟菸蒂、不讓冥紙亂飛、不施放爆竹，記得熄滅灰燼、記得要收垃圾，大家隨手、隨時做好火災預防簡單的小動作，就可以避免林野墓地火災發生，若發現林野火災時，應儘速撥打119火警電話報案，共同過一個慎終追遠、平安順心的清明節。