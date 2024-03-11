　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遇性騷提告！她被全鎮嘲笑「怕腳會開開」　所長還諷：遇到恰查某

恩恩提告後竟遭周邊的鄉親父老嘲諷，還有人要她「吞下去」，讓她因社恐而無法工作，只能暫時在家休息。（圖／趙世勳攝）

▲恩恩提告後竟遭周邊的鄉親父老嘲諷，還有人要她「吞下去」，讓她因社恐而無法工作，只能暫時在家休息。（圖／趙世勳攝）

圖文／CTWANT

雲林縣某女議員的妹妹恩恩（化名，44歲）日前與姊姊跑行程時，遭中華民國水禽產業促進協會理事長吳祥斌（58歲）摳掌心、摸手撫肩騷擾，她在發現吳疑是慣犯後憤而提告，竟遭鄉親父老嘲諷，還有人說「只是性騷擾」，要她「忍耐一下」，更將此事當成桃色糾紛般傳揚，恩恩如今生活嚴重受到干擾，只盼大眾能重視性騷受害者權益，還給受害者公道。

恩恩表示，她在1月27日與晚間與姊姊到某餐廳參加鄉親婚宴，而議員先進入會場與賓客致意，恩恩則被留在餐廳外與鄉親聊天，吳祥斌卻以握手名義揩油，甚至碰觸其上臂和肩膀，事後恩恩向餐廳調閱監視器，從服務生口中得知吳祥斌「酒後都這樣」，這才決定提出告訴。

而在決定提告後，她陸續接到多通電話，皆是替吳祥斌擔任說客，想問此案是否還有轉圜空間，甚至有人還自認看得「通透」，表示恩恩僅遭性騷擾而非性侵，認為「沒什麼大不了」，畢竟「姊姊在地方上參與政治」，要「大事化小小事化無」，要求她「給人家面子」。

「有所長當我的面說吳就是這個壞習慣，現在遇到『恰查某』，踢到鐵板了吧。」恩恩哽咽表示，案發至今，有許多人打著關心之名靠近她，實則是想詢問是否有協調空間，並語帶威脅表示「姊姊以後還要選舉」、「反正提告也只是罰錢而以」，軟硬兼施就是希望她撤回告訴，而各種噁心言論壓的她喘不過氣。

恩恩提到，在案發後，她曾參加某單位啟用典禮，一位警友主任藉機跟她攀談，卻將此事輕佻渲染成「摸胸摸屁股」，而她跑攤時參加工廠尾牙，席間餐間遇到男性友人勸酒時婉拒，竟被嘲諷是「怕喝了腳會開開」，往日與她客氣相待的長輩或里長們竟也開始對她「手來腳來」。

恩恩說，她有次去公祭時遇到一位資深前民意代表，該長者竟摟著她的肩膀，並順勢滑到她的腰側，她嚇到躲開後又以「天氣冷」搪塞，種種事宜都讓她的社交恐懼症不斷發作，目前已暫時請假在家休養，更不敢告知父親自己的情況，只盼能說出真相喚醒大眾重視，還給受害者公道。

被控性騷的吳祥斌則表示，提告是女方的權益與自由，當日是在場友人介紹其為議員胞妹，2人僅握手互動，他沒有對女方抱持冒犯的想法，也否認與其他女性有過多的肢體互動，將交由司法還他公道。

恩恩被性騷擾時，雲林縣警察局副局長陳瑞金也在現場，卻未挺身制止，讓恩恩備感孤立無援。（圖／讀者提供）

▲恩恩被性騷擾時，雲林縣警察局副局長陳瑞金也在現場，卻未挺身制止，讓恩恩備感孤立無援。（圖／讀者提供）

雲林縣警察局表示，北港分局已於1月30日以「性別工作平等法」受理，被害人報案時表示暫不提出行政申訴，但依違反性騷擾防治法第25條對行為人提出刑事告訴，該案刑事告訴部分業經北港分局調查完畢，於2月7日函請地檢署偵辦中。警方表示因案已進入司法程序，對相關涉案細節不便評論。另外，被害人若經評估後欲依性別工作平等法提出行政申訴，警方會全力協助被害人完成。

《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

延伸閱讀
鵝王伸豬手1／陪議員姊跑攤遭性騷　報警頻被遊說家防官也誤導她
無心打詐1／不擋人財路為由拒防詐App　數發部坐擁高預算成「麵線部」
娛樂報報／蕭閎仁揪妻逛街全程放閃　搭電梯依偎黏TT

ET快訊
黃小柔被「無驗證盜刷」　銀行要她找源頭：這對嗎？
MVP連線太猛！6安4打點打爆響尾蛇　大谷打擊率5成33
今「龍抬頭、土地公生日」！　9禁忌一次看
台灣國寶「戰後第一代作家」鄭煥離世！　享嵩壽100歲
快訊／台積電大跌16元至766！　指數跌逾120點失守197
快訊／日本第二座！　《哥吉拉》奪獎
「朱總裁不回來了！」　朱國榮設3斷點鬥法檢警
快訊／國1北向「車禍連發」！　後方車流紫爆
快訊／《奧本海默》小勞勃道尼得獎！　終於抱走小金人
台積電技術員「年薪近百萬」　曝須先撐過生不如死半年
約翰希南脫光光頒獎！　《可憐的東西》奪服裝設計

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

遇性騷提告！她被全鎮嘲笑「怕腳會開開」　所長還諷：遇到恰查某

快訊／國1北向「追撞車禍」連發！　三重段車流紫爆

北市遭刺勇警上班「遲到8次」　詐1980元加班費...下場出爐

「朱總裁不回來了！」　朱國榮設3斷點鬥法檢警

快訊／國道1號北向桃園段「2車追撞」　車流回堵5km

快訊／三峽死亡車禍！騎士過彎高速自撞路燈　噴飛墜河床不治

國小女童「椅子坐空」尾椎骨裂！　爸媽怒告同學求償10.5萬

朱國榮「逃半個地球」落腳俄羅斯　2原因曝光

「神祕鑽石商」身分曝光　包私人飛機助朱國榮逃亡

「殯葬大亨」朱國榮2.5萬公里大逃亡　帶嫩妻落腳莫斯科

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

《戀愛兄妹》哥哥抽到「跟親妹約會」　她崩潰：我好累..訪問狂嘴對方XD

台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

姊載兒子補習遭大車輾壓重傷　她不捨：考警察是外甥的夢想

懂事兒想棄大學...補習卻遇劫　家屬：考警專替家裡減輕負擔

穿帽T不卡脖子小祕招！ 「抓出內層」30秒就搞定

中興大學人工湖師生清淤　撈出20年前Nokia手機！

郭泓志教你投球準度練習　親自示範結果全沒丟中XD

恐怖畫面曝！台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

遇性騷提告！她被全鎮嘲笑「怕腳會開開」　所長還諷：遇到恰查某

快訊／國1北向「追撞車禍」連發！　三重段車流紫爆

北市遭刺勇警上班「遲到8次」　詐1980元加班費...下場出爐

「朱總裁不回來了！」　朱國榮設3斷點鬥法檢警

快訊／國道1號北向桃園段「2車追撞」　車流回堵5km

快訊／三峽死亡車禍！騎士過彎高速自撞路燈　噴飛墜河床不治

國小女童「椅子坐空」尾椎骨裂！　爸媽怒告同學求償10.5萬

朱國榮「逃半個地球」落腳俄羅斯　2原因曝光

「神祕鑽石商」身分曝光　包私人飛機助朱國榮逃亡

「殯葬大亨」朱國榮2.5萬公里大逃亡　帶嫩妻落腳莫斯科

「延續蔡英文路線」國安團隊可望留任？　蔡明彥：做好每天的工作

海地暴力危機延燒！　美國急派軍機「撤離大使館人員」

日本3投同日落難　菊池雄星狂失6分、上澤直之防禦率20

日圓現鈔「0.2178」刷兩個月最差　10萬台幣少換12萬日圓

「新一代三菱Outlander」特仕車超帥氣！台灣大改款等了3年沒消息

陸兩會閉幕　國安局：未見兩岸緊張情勢升高

星巴克生日慶「連續22天」買一送一　點選連結爽賺一杯

資金轉往AI族群　緯創開盤漲逾4%最強勢

2024真讚盃美食公益馬拉松路跑　千人響應

福島核災13周年　日本各地今下午2時46分舉行紀念會

低胸妹擦撞轎車道歉超誠意　車主笑了...網重播：世界和平

社會熱門新聞

殯葬大亨朱國榮2.5萬公里大逃亡　帶嫩妻落腳莫斯科

2男1女摩鐵退房　清潔工驚見全是血

摩鐵退房全是血1男亡　涉案1男1女落網

快訊／三峽死亡車禍！騎士自撞噴飛墜河床不治

長期欠繳停車費　停「車格內」被拖吊

蘇丹紅2018年就檢出！他被退貨竟洗產地繼續賣

獨／控警暴力性行為+懷孕不理　酒店妹出面

「朱總裁不回來了！」　朱國榮設3斷點鬥法檢警

快訊／國1北追撞車禍連發！三重段車流紫爆

金門打卡景點滿是墓碑　公所急派員處理

砂石車「高速追上側翻」　母子傷勢曝光

快訊／平溪石燭尖山難　男墜6米山崖慘亡

「神祕鑽石商」身分曝光　包私人飛機助朱國榮逃亡

朱國榮「逃半個地球」落腳俄羅斯　2原因曝光

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

蘇丹紅懶人包／23款毒調味料一次看

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

近9千公斤蘇丹紅辣粉做成沙茶醬　全賣光了

蘇丹紅沙茶醬流向全台　鄉民：愛吃火鍋GG

NONO「暴瘦20公斤」近照曝光！　被爆南下到寺廟懺悔

吃海龜中毒9死　活下恐也癱瘓

掛號費2500元！全台收費最貴診所　理由曝光

今全台變天越晚越冷　「雨最多」時間曝

她「一直喊好累」…半年後心臟衰竭！醫曝有6徵兆別拖了

炸雞粉、雞排裹粉也驗出蘇丹紅！

鋒面今掃全台！午後雨加大　恐跌破10℃時間曝

料理界央廚淪陷　9千公斤蘇丹紅沙茶賣全台

屋主失蹤！房客住4年　拖欠14.6萬電費

透天社區優勢「邊間＞中間」？內行慶幸沒買

殯葬大亨朱國榮2.5萬公里大逃亡　帶嫩妻落腳莫斯科

更多

最夯影音

更多
違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告
金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

《戀愛兄妹》哥哥抽到「跟親妹約會」　她崩潰：我好累..訪問狂嘴對方XD

《戀愛兄妹》哥哥抽到「跟親妹約會」　她崩潰：我好累..訪問狂嘴對方XD

台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

姊載兒子補習遭大車輾壓重傷　她不捨：考警察是外甥的夢想

姊載兒子補習遭大車輾壓重傷　她不捨：考警察是外甥的夢想

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面