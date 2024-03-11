遇性騷提告！她被全鎮嘲笑「怕腳會開開」　所長還諷：遇到恰查某

▲恩恩提告後竟遭周邊的鄉親父老嘲諷，還有人要她「吞下去」，讓她因社恐而無法工作，只能暫時在家休息。（圖／趙世勳攝）

圖文／CTWANT

雲林縣某女議員的妹妹恩恩（化名，44歲）日前與姊姊跑行程時，遭中華民國水禽產業促進協會理事長吳祥斌（58歲）摳掌心、摸手撫肩騷擾，她在發現吳疑是慣犯後憤而提告，竟遭鄉親父老嘲諷，還有人說「只是性騷擾」，要她「忍耐一下」，更將此事當成桃色糾紛般傳揚，恩恩如今生活嚴重受到干擾，只盼大眾能重視性騷受害者權益，還給受害者公道。

恩恩表示，她在1月27日與晚間與姊姊到某餐廳參加鄉親婚宴，而議員先進入會場與賓客致意，恩恩則被留在餐廳外與鄉親聊天，吳祥斌卻以握手名義揩油，甚至碰觸其上臂和肩膀，事後恩恩向餐廳調閱監視器，從服務生口中得知吳祥斌「酒後都這樣」，這才決定提出告訴。

而在決定提告後，她陸續接到多通電話，皆是替吳祥斌擔任說客，想問此案是否還有轉圜空間，甚至有人還自認看得「通透」，表示恩恩僅遭性騷擾而非性侵，認為「沒什麼大不了」，畢竟「姊姊在地方上參與政治」，要「大事化小小事化無」，要求她「給人家面子」。

「有所長當我的面說吳就是這個壞習慣，現在遇到『恰查某』，踢到鐵板了吧。」恩恩哽咽表示，案發至今，有許多人打著關心之名靠近她，實則是想詢問是否有協調空間，並語帶威脅表示「姊姊以後還要選舉」、「反正提告也只是罰錢而以」，軟硬兼施就是希望她撤回告訴，而各種噁心言論壓的她喘不過氣。

恩恩提到，在案發後，她曾參加某單位啟用典禮，一位警友主任藉機跟她攀談，卻將此事輕佻渲染成「摸胸摸屁股」，而她跑攤時參加工廠尾牙，席間餐間遇到男性友人勸酒時婉拒，竟被嘲諷是「怕喝了腳會開開」，往日與她客氣相待的長輩或里長們竟也開始對她「手來腳來」。

恩恩說，她有次去公祭時遇到一位資深前民意代表，該長者竟摟著她的肩膀，並順勢滑到她的腰側，她嚇到躲開後又以「天氣冷」搪塞，種種事宜都讓她的社交恐懼症不斷發作，目前已暫時請假在家休養，更不敢告知父親自己的情況，只盼能說出真相喚醒大眾重視，還給受害者公道。

被控性騷的吳祥斌則表示，提告是女方的權益與自由，當日是在場友人介紹其為議員胞妹，2人僅握手互動，他沒有對女方抱持冒犯的想法，也否認與其他女性有過多的肢體互動，將交由司法還他公道。

▲恩恩被性騷擾時，雲林縣警察局副局長陳瑞金也在現場，卻未挺身制止，讓恩恩備感孤立無援。（圖／讀者提供）

雲林縣警察局表示，北港分局已於1月30日以「性別工作平等法」受理，被害人報案時表示暫不提出行政申訴，但依違反性騷擾防治法第25條對行為人提出刑事告訴，該案刑事告訴部分業經北港分局調查完畢，於2月7日函請地檢署偵辦中。警方表示因案已進入司法程序，對相關涉案細節不便評論。另外，被害人若經評估後欲依性別工作平等法提出行政申訴，警方會全力協助被害人完成。

《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

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