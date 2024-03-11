北市遭刺勇警上班「遲到8次」　詐1980元加班費...下場出爐

▲大同警分局寧夏派出所陳姓警員，為不想讓長官知道他常遲到卻浮報加班費遭抓包。（圖／記者周宸亘攝）

記者黃宥寧／台北報導

勇警竟出包！北市大同警分局寧夏派出所陳姓警員，為不讓長官知道他時常遲到，分8次於工作紀錄簿上登記15小時加班時數，以此詐領1980元加班費，全案經督察單位揪出函送偵辦。士林地檢署認陳員已繳回溢領加班費，也坦承犯行，予以緩起訴處分，須向公庫支付8萬元。

緩起訴指出，33歲陳姓員警（警專25期），去年2月至4月規劃9至10小時勤務時數。但陳員去年2月2日遲到24分鐘卻申領超勤加班費時數2小時，藉此詐領加班時數1小時，3日更誇張遲到2小時17分，再申領超勤時數，陸續遲到8次以此詐得15小時溢領1980元加班費。

肅貪專組檢察官認陳員因遲到未依規定請假，在差勤管理系統中，虛偽填載，涉詐欺取財罪，審酌陳為警察人員，應注意自身言行遵循法規，犯後坦承犯行，繳回1980元給大同分局，歷經此次司法偵查程序應有所警惕，當無再犯之虞，予以緩起訴1年，須向公庫支付8萬元。

值得注意的是，陳員曾因護送女子返家，左胸反遭揮刀刺傷被送醫，加上屢破獲毒品、酒駕、阻詐等，英勇事蹟一度躍上新聞版面獲表揚，此次卻因常遲到不想被長官發現，因而浮報加班費再度躍上社會版面。