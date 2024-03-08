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社會 社會焦點 保障人權

「王牌交易所」詐騙案越滾越大　上櫃公司顧問300萬交保

▲▼ 王牌交易所李燕南 。（圖／記者劉昌松攝）

▲創新新零售總經理李燕南涉王牌交易所詐騙案遭拘提後交保300萬元 。（圖／記者劉昌松翻攝）

記者劉昌松／台北報導

檢警調聯手偵辦虛擬貨幣平台「ACE王牌交易所」涉詐騙吸金10億元案，至今已聲押11人獲准，專案小組7日發動第3波搜索行動，拘提創新新零售(3085)總經理李燕南、SOLA Coin執行長姜建良等14人，台北地檢署檢察官複訊後，依詐欺、洗錢等罪諭令李、姜各300萬元交保，另有3名營銷幹部遭聲押禁見，9人獲100萬元交保。總計全案已查扣不法所得4.8億元。

ACE王牌交易所於2018年成立，創辦人潘奕彰與詐騙慣犯林耿弘、直銷高手林若蕎等人合作，對外以富有增值潛力等話術，販售自創的MOCT(魔券幣)等虛擬貨幣，宣稱除了可在王牌交易所買賣，未來也將在其他國內外知名交易所上市，屆時將可迅速致富。

但MOCT等王牌交易所主打虛幣，實際上流通性極低，有投資人發現投資的虛幣價值直線掉落，才驚覺買到俗稱的「垃圾幣」、「空氣幣」，新北市刑大接獲報案後，會同調查局台北市調處報請台北地檢署指揮，已在1月間進行過2波搜索，陸續將潘奕彰、林耿弘、以及接手經營交易所的律師王晨桓等11人聲押獲准。

▲▼ 。（圖／翻攝）

▲檢警調偵辦王牌交易所案，第3波搜索拘提14人，累計查扣4.8億元不法所得。（圖／記者劉昌松翻攝）

專案小組持續清查金流、帳冊及買賣合約書等證物，發現王牌交易所有營銷團隊成立了許多分會，由陳錦暘等主管分頭帶領、訓練幹部行銷技巧，而實際上交易所網站上的各種虛幣匯率，都是由SOLA Coin「手拉區塊練公司」執行長姜建良負責操控，根本與市場價格無關。

涉嫌參與行銷垃圾虛擬貨幣的嫌犯，還包括上櫃公司創新新零售公司總經理李燕南，不過在北檢主任檢察官曾揚領與檢察官陳玟瑾7日指揮警調單位，兵分16路展開第3波搜索行動後，創新新零售公司已經在8日發布重訊，將李燕南職務調整為顧問。

專案小組第3波行動共拘提14人到案，其中王姓等6名被告已在7日獲准各交保100萬元，陳錦暘、李燕南、姜建良等8人在8日移送北檢由檢察官複訊，全案至今已查扣現金、虛幣價值共約4.8億元，估計吸金規模近10億元。

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