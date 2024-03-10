9千KG蘇丹紅沙茶　廖峻代言「料理央廚」淪陷！全台7成餐飲用它家

▲近9千公斤蘇丹紅辣粉製成醬料，廠商被起底是「料理界的中央廚房」。（圖／翻攝臉書／金福華食品）



記者柯振中／綜合報導

金福華食品貿易有限公司南投廠，使用到含有蘇丹紅的辣椒粉，近9千公斤的原料製成產品流入全台。經過調查後發現，金福華食品有「料理界的中央廚房」之稱，全台有7成左右的餐飲業者，都使用金福華的醬料、調料，甚至連藝人廖峻都有幫該廠商的沙茶醬代言，如今爆出食安問題，廠商也出面聲明，目前已封存所有原料，並取消使用，改用生鮮辣椒，會配合衛生局持續追蹤。

高雄的津棧國際貿易公司，進口含有蘇丹紅的辣椒粉，其中有8,988公斤流向了金福華食品貿易有限公司。南投縣衛生局獲報後前往稽查，發現原料只剩下13.22公斤，於是緊急封存剩餘的原料，至於其他的原料，則已製成沙茶醬等55款產品，且全數出貨、沒有庫存，銷往全台139家廠商。

▼近9千公斤蘇丹紅辣粉製成醬料。（圖／翻攝臉書／金福華食品）



據了解，金福華是相當知名的品牌，在台灣有「料理界的中央廚房」等稱號，旗下的沙茶醬品牌更有藝人廖峻代言，且根據週刊先前報導，全台有超過7成的餐飲業者，都是金福華的客戶，如今出現食安問題，讓外界感到擔憂。

對此，金福華也發表聲明，會發生這起事件，是辣椒粉供應商提供了不當的原料，導致公司的產品受到汙染。身為受害廠商，1日的時候就已封存所有辣椒粉原料，並且取消使用該原料、改用生鮮辣椒作為原料，沒有再使用辣椒粉。

金福華表示，針對這起事件，對津棧、佳廣兩間廠商深表遺憾，公司的產品一直以來都是安全無虞、沒有發生任何食安事件，這次造成社會大眾不安，深表歉意，接下來也會配合衛生局持續追蹤、維護產品品質。