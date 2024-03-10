　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

9千公斤蘇丹紅沙茶　廖峻代言「料理央廚」淪陷！全台7成餐飲用金福華

▲▼近9千公斤蘇丹紅辣粉製成醬料。（圖／翻攝臉書／金福華食品）

▲近9千公斤蘇丹紅辣粉製成醬料，廠商被起底是「料理界的中央廚房」。（圖／翻攝臉書／金福華食品）

記者柯振中／綜合報導

金福華食品貿易有限公司南投廠，使用到含有蘇丹紅的辣椒粉，近9千公斤的原料製成產品流入全台。經過調查後發現，金福華食品有「料理界的中央廚房」之稱，全台有7成左右的餐飲業者，都使用金福華的醬料、調料，甚至連藝人廖峻都有幫該廠商的沙茶醬代言，如今爆出食安問題，廠商也出面聲明，目前已封存所有原料，並取消使用，改用生鮮辣椒，會配合衛生局持續追蹤。

高雄的津棧國際貿易公司，進口含有蘇丹紅的辣椒粉，其中有8,988公斤流向了金福華食品貿易有限公司。南投縣衛生局獲報後前往稽查，發現原料只剩下13.22公斤，於是緊急封存剩餘的原料，至於其他的原料，則已製成沙茶醬等55款產品，且全數出貨、沒有庫存，銷往全台139家廠商。

▼近9千公斤蘇丹紅辣粉製成醬料。（圖／翻攝臉書／金福華食品）

▲▼近9千公斤蘇丹紅辣粉製成醬料。（圖／翻攝臉書／金福華食品）

據了解，金福華是相當知名的品牌，在台灣有「料理界的中央廚房」等稱號，旗下的沙茶醬品牌更有藝人廖峻代言，且根據週刊先前報導，全台有超過7成的餐飲業者，都是金福華的客戶，如今出現食安問題，讓外界感到擔憂。

對此，金福華也發表聲明，會發生這起事件，是辣椒粉供應商提供了不當的原料，導致公司的產品受到汙染。身為受害廠商，1日的時候就已封存所有辣椒粉原料，並且取消使用該原料、改用生鮮辣椒作為原料，沒有再使用辣椒粉。

金福華表示，針對這起事件，對津棧、佳廣兩間廠商深表遺憾，公司的產品一直以來都是安全無虞、沒有發生任何食安事件，這次造成社會大眾不安，深表歉意，接下來也會配合衛生局持續追蹤、維護產品品質。

 
ET快訊
炸雞粉、雞排裹粉也驗出蘇丹紅！　16家食品業者緊急下架
台灣性病「最多人染梅毒」　醫揭潛伏期可持續好幾年
23歲板垣瑞生突遭公司切割　「暴瘦頂光頭」網：出事了？
體臭人「吃9種食物」味暴濃　專家：熬夜更慘
《食神》肥雪胖到136公斤！　59歲「一頭白髮長黑斑」
快訊／富樫勇樹東超率隊奪冠　摘MVP

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

炸雞粉、雞排裹粉也驗出蘇丹紅！16家食品業者緊急下架、回收

「汐東線」沒廠商要做流標　捷運局曝原因：缺工、原料漲

台南安平區民宅清晨洗衣機火警　消防人員成功疏散住戶1人

舒緩都市熱島效應　新北2處獲台灣景觀優質獎

新北三峽綠茶季3／16登場　北大草坪野餐派對品好茶

9千KG蘇丹紅沙茶　廖峻代言「料理央廚」淪陷！全台7成餐飲用它家

環境永續行動分享愛地球　新北五股棲地嘉年華千人齊聚

2024台灣燈會最終日　安平、高鐵兩大展區精彩節目不斷

台東縣中小聯運田徑項目閉幕　18項45人次破大會紀錄

嘉義市西市場外觀重新設計　數位翻轉基地啟用注入青創新動力

曾莞婷買6間房嚇壞郭子乾　她曝「有傻膽，只能拚了」

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

興奮研究門的細節構造　建築系：職業病又犯了

台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

紅牌重機騎士光復橋自摔 拋對向道...公車閃避不及

田中千繪穩交范逸臣15年不婚　「有8成朋友離婚」：人生有很多選擇

周杰倫PK劉畊宏！護妻：輸了陪她跳操　昆凌球場幫加油...甜喊愛稱「北鼻～」

日本推出機器人外送服務！會等紅燈、輕鬆跨越高低差

喵金孫不爽阿嬤抱嫩嬰 走心背對全家不理人XD

走進女兒的私人藝廊　媽媽感動：純粹的美好

炸雞粉、雞排裹粉也驗出蘇丹紅！16家食品業者緊急下架、回收

「汐東線」沒廠商要做流標　捷運局曝原因：缺工、原料漲

台南安平區民宅清晨洗衣機火警　消防人員成功疏散住戶1人

舒緩都市熱島效應　新北2處獲台灣景觀優質獎

新北三峽綠茶季3／16登場　北大草坪野餐派對品好茶

9千KG蘇丹紅沙茶　廖峻代言「料理央廚」淪陷！全台7成餐飲用它家

環境永續行動分享愛地球　新北五股棲地嘉年華千人齊聚

2024台灣燈會最終日　安平、高鐵兩大展區精彩節目不斷

台東縣中小聯運田徑項目閉幕　18項45人次破大會紀錄

嘉義市西市場外觀重新設計　數位翻轉基地啟用注入青創新動力

上海女模「穿韓服」稱：看見中國的美！激怒全韓網　名嘴開炮：硬要凹

炸雞粉、雞排裹粉也驗出蘇丹紅！16家食品業者緊急下架、回收

「汐東線」沒廠商要做流標　捷運局曝原因：缺工、原料漲

拜登川普在喬治亞州交手　移民與年齡成主軸

台積電熊本廠周邊通勤時段超塞　最長車龍高達1.31公里

台南安平區民宅清晨洗衣機火警　消防人員成功疏散住戶1人

May’n開唱中文情話告白台粉　寵粉無極限「1樓揮手到2樓」

雜物一堆不丟？「有6症狀」是生病了　醫：女罹病率多3倍

舒緩都市熱島效應　新北2處獲台灣景觀優質獎

《正直不動產》板垣瑞生突遭公司切割　「暴瘦頂光頭」網：出事了？

1天尻3次！主人：你結紮了　法鬥聽到秒垮臉心死QQ

地方熱門新聞

料理界央廚淪陷　9千公斤蘇丹紅沙茶賣全台

台南麻豆柚香追香健康路跑南消防火宣導

行人庇護島又挨撞！男不熟路況撞上去

虎尾鎮長候選人林嘉弘為經濟發展與升格畫藍圖

台灣燈會參觀人次創新高晚上閉幕精采可期

台南永康出現巨響及大量濃煙竟是廟會燃放鞭炮

山立和八達兩公司　捐地興建市民活動中心

毒蟲竟駕車在路中昏睡遭南警活逮

南消二大獲贈住警器、防焰口罩！

2024台灣燈會安平、高鐵兩大展區精彩節目不斷

獅子會300B3區植樹　為小檜溪公園添綠意

雲林縣冷鏈設施備補助起跑

普濟殿境和勝堂王獻落錠安座祈安大典登場

全台唯一！桃園棒球場導入DMX燈控系統

更多熱門

相關新聞

近9千公斤蘇丹紅辣粉做成沙茶醬　全賣光了

近9千公斤蘇丹紅辣粉做成沙茶醬　全賣光了

南投衛生局接獲通報，得知高雄津棧公司檢出蘇丹紅的辣椒粉，有8,988公斤流入金福華食品貿易有限公司南投廠，於是緊急前往稽查。不過8,988公斤的原料，廠內只剩下13.22公斤，其餘含有蘇丹紅的辣椒粉，都已被製成沙茶醬等55款產品，且全數出貨、流向全台139家廠商，遍布全台各地。目前南投衛生局已通知下游廠商下架、回收。

1萬kg蘇丹紅辣椒粉流入雲林！業者全數退貨

1萬kg蘇丹紅辣椒粉流入雲林！業者全數退貨

津棧蘇丹紅辣椒粉流向南投　急封13.22公斤

津棧蘇丹紅辣椒粉流向南投　急封13.22公斤

立委轟食安辦造謠！台東相關產業恐倒退20年

立委轟食安辦造謠！台東相關產業恐倒退20年

蘇丹紅違規廠停止輸入3個月　薛瑞元：可延長

蘇丹紅違規廠停止輸入3個月　薛瑞元：可延長

關鍵字：

蘇丹紅辣粉辣椒粉沙茶醬廖峻金福華福華牌

讀者迴響

熱門新聞

NONO「暴瘦20公斤」近照曝光！　被爆南下到寺廟懺悔

經營56年！可利亞餐廳「結束營業」

近9千公斤蘇丹紅辣粉做成沙茶醬　全賣光了

掛號費2500元！全台收費最貴診所　理由曝光

傻眼爸媽爽坐商務艙「5歲兒卻獨坐經濟」

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

柯震東多有錢？逛街秒刷851萬戰利品「全球富豪搶買」

沒用到蘇丹紅！小磨坊老闆：自驗513次

快訊／台灣第一人！　YouTuber破1000萬訂閱

獨／機車定檢費4月起「調漲為100元」　27年來首度漲價

不一定要用毛巾！洗臉「最佳工具」醫激推：不會傷皮膚

00940爆預購人潮　存600張月領逾4萬

即／台中砂石車翻覆！休旅車「壓縮」扭成廢鐵　2傷1命危搶救中

日本發現「外隆起地震」新證據！恐掀30米高海嘯　專家：赴日注意

趙安吉死前狂打電話求救　奪命環節曝

更多

最夯影音

更多
曾莞婷買6間房嚇壞郭子乾　她曝「有傻膽，只能拚了」

曾莞婷買6間房嚇壞郭子乾　她曝「有傻膽，只能拚了」
違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

興奮研究門的細節構造　建築系：職業病又犯了

興奮研究門的細節構造　建築系：職業病又犯了

台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

紅牌重機騎士光復橋自摔 拋對向道...公車閃避不及

紅牌重機騎士光復橋自摔 拋對向道...公車閃避不及

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面