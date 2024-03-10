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2男1女住摩鐵34小時退房！清潔工驚見「全是血」　他被打到命危丟包

▲桃園摩鐵一間已退房的房間內部滿是血，警方循線在新北樹林找到倒臥車內的男子。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲桃園摩鐵房間全是血，警追查發現受害人被丟包在新北市。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者楊熾興、趙蔡州／桃園報導

桃園一間摩鐵員工10日上午工作時，發現已退房的房間內留下大量血跡，嚇得立刻打電話報警。警方獲報後火速調閱監視器找人，發現受害人被丟包在新北市樹林區一處產業道路旁，已失去生命跡象，目前送醫搶救中，初步調查受害人與另外一男一女共3人一起入住摩鐵，至於為何會被打到重傷丟包，詳情有待釐清。

事件發生在10日上午10點多，桃園市桃園區金沙堡汽車旅館員工整理房間時，發現一間已退房的房間中，地板、傢俱都留有大量血跡，嚇得他立刻打電話報警。警方到場後調閱監視器追查，循線查到新北市樹林區吉祥三街，發現陸姓受害人被丟包在路旁，旁邊深溝內還有被棄置汽車，涉案兇嫌則不知去向。

陸姓受害人疑似被毆打到重傷，被發現時已經無生命徵象，警方立刻請求救護車支援，將陸男送往亞東醫院急救，目前已恢復生命跡象，但仍在加護病房觀察中。

▲桃園摩鐵一間已退房的房間內部滿是血，警方循線在新北樹林找到倒臥車內的男子。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲▼摩鐵退房全是血！桃園警追到新北樹林　驚見1男命危倒路旁，旁邊汽車被棄置山溝。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲除了受害人，現場還有一輛轎車被棄置在山溝。（圖／記者楊熾興翻攝）

警方追查，發現陸男9日凌晨0點48分與另外一男一女共3人一起入住金沙堡汽車旅館，直到10日上午10點20分一男一女離開，員工10日上午10點30分打電話報警，警方10日下午3點26分找到陸男，針對2名逃逸的一男一女，目前正在擴大搜索、全力查緝中。

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