　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

盜刷卡買紅酒帶女爽開房　男遇臨檢冒亡兄名...警酸：你哥顯靈？

▲▼駭客（Haker）示意圖。（圖／免費圖庫Pixabay）

▲男子盜刷信用卡遇到臨檢怕被抓，假冒已死哥哥的名義接受盤查，最後仍遭識破。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

詹姓男子盜刷友人的信用卡，購買3支紅酒，再帶1名長髮妹去開房間，剛好遇到巡邏警察，詹男假冒哥哥名義接受盤查後，改到其他摩鐵住宿，隔天友人報案信用卡遭盜刷，警查出臨檢紀錄的男子早已死亡，詹男被指認後，仍矢口否認，直到辦案人員秀出監視畫面質疑「你哥哥顯靈了？」詹男才承認連酒帶宿盜刷8萬元，台北地檢署21日依詐欺等罪起訴。

年約50歲的詹男2022年11月間到台北拜訪友人時，發現友人的錢包掉在地上，順手撿起來還給友人，友人稍微翻了一下，確認現金沒有遺漏，就不疑有他的收了起來，沒想到詹男已趁隙摸走錢包裡的2張信用卡。

11月7日下午，詹男就拿著友人的信用卡，到台北市中山區酒莊買了3支紅酒共約6萬元，然後找來1名長髮女性友人，一起到長春路1間會館準備開房入住，此時剛好遇到警方巡邏，詹男作賊心虛，臨時假冒已死的哥哥名義接受臨檢。

詹男接著改帶長髮女子附近的薇閣汽車旅館，但友人的第1張信用卡不知何故無法正常交易，詹男不死心，拿出第2張卡持續嘗試，最後刷卡成功，順利入住，直到8日清晨，友人接獲信用卡消費簡訊，立即報案。

警方根據刷卡消費地點查訪，很快就發現是前一天臨檢盤查到的詹男涉嫌盜刷信用卡，但仔細一查，這個詹男早已死亡，經反覆與店員、信用卡主確認後，得知是詹男冒用哥哥名義接受臨檢。

但詹男到案後始終對盜刷信用卡一事表示不知道、不曉得，辦案人員讓詹男看汽車旅館監視畫面，質問詹男，「這人自稱是你死去的哥哥，你哥哥顯靈了？」詹男才坦承自己就是影中人，全案經移送檢察官偵辦，依詐欺、偽造文書等罪起訴詹男。

ET快訊
家放1300萬要娶媳　回娘家過年被偷光
快訊／宜蘭嚴重車禍！「11車」撞成一團
快訊／高雄玉竹商圈房失火　濃煙沖出布滿街頭
變態書記官　偷拍21女子私密畫面
快訊／大火10死百人傷　明揚董事長、總經理辭職
大降溫來了！「全台探1字頭」時間曝
信用卡買外幣還剩7天！　兆豐銀：3／1起暫停
藥妝店「免費1服務」突然沒了　妹子喊不方便！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／宜蘭嚴重車禍！「10小車+拖板車」撞成一團　零件噴飛16人傷

快訊／高雄玉竹商圈平房失火　濃煙沖出布滿街頭

家放1300萬現金準備娶媳　回娘家過年被偷光...賊落網只剩20萬

超噁書記官變態偷拍手法曝！　同事民眾都成影中人...法官罵惡劣

告不成陳時奮反被控誣告　高虹安出庭強勢回批：莫名其妙亂搞

超商店員沉迷線上賭博侵吞17萬　店長調閱監視畫面揪犯行

盜刷卡買紅酒帶女爽開房　男遇臨檢冒亡兄名...警酸：你哥顯靈？

基隆消防局長「遭爆外遇」請辭　北市消防副局長游家懿接任

疫情擊敗慾情！台中出事牛郎店生意下滑　他嘆：看酒瓶就知道

台中休旅車「烏龜翻肚」　2女尷尬爬出來：沒看到行人庇護島！

飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

Joeman砸1500萬東京置產！　在日YTR分析：我可能不會買

梅西拍影片還原香港賽情況　澄清：因受傷真的無法上場

毒販對決早餐店大冰奶完敗！　忍不住衝廁所...被警包圍落網

馬思純「重回巔峰」半年瘦25公斤！　公開超狂食譜...呼籲：接受自己每一面

小亨堡認「沒當黑范家保母」　投資2副業「和飛翔仍像家人」

楊繡惠4800萬台中店面曝光　剛過戶就迎便利商店搶租

快訊／宜蘭嚴重車禍！「10小車+拖板車」撞成一團　零件噴飛16人傷

快訊／高雄玉竹商圈平房失火　濃煙沖出布滿街頭

家放1300萬現金準備娶媳　回娘家過年被偷光...賊落網只剩20萬

超噁書記官變態偷拍手法曝！　同事民眾都成影中人...法官罵惡劣

告不成陳時奮反被控誣告　高虹安出庭強勢回批：莫名其妙亂搞

超商店員沉迷線上賭博侵吞17萬　店長調閱監視畫面揪犯行

盜刷卡買紅酒帶女爽開房　男遇臨檢冒亡兄名...警酸：你哥顯靈？

基隆消防局長「遭爆外遇」請辭　北市消防副局長游家懿接任

疫情擊敗慾情！台中出事牛郎店生意下滑　他嘆：看酒瓶就知道

台中休旅車「烏龜翻肚」　2女尷尬爬出來：沒看到行人庇護島！

Lisa拎罕見愛馬仕柏金包羨煞人　黑粉配色呼應「BLACKPINK」

「補習班兄妹」父親為大稻埕布商　起家厝改建億級豪宅

淡出穩交14年…黃立行「被拍女友視角照」罕放閃！49歲現況曝光

壞壞有益身體健康！中醫師曝頻率：至少4天1次

快訊／宜蘭嚴重車禍！「10小車+拖板車」撞成一團　零件噴飛16人傷

《海洋迴旋：鯤之旅》日本偶戲導演沢則行嘔心瀝血之作　25日踩演登場

《跟我老公結婚》寶兒外貌、演技惹非議！　導演親解選角原因

國小兄妹日睡6小時惹議！阿Ben開嗆虎媽：孩子出生不是來完成你的夢想

快訊／高雄玉竹商圈平房失火　濃煙沖出布滿街頭

金馬奇幻影展開跑！柯恩兄弟7強片　《血迷宮》40週年重登大銀幕

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

社會熱門新聞

快訊／國二少女離家失聯！與20歲男陳屍出租套房

雙北整晚飄臭氣民眾求救！消防局說明了

獨／台中命案！「牛郎界李到晛」打死同店新秀

即／逢甲女大生失蹤70小時...大遠百墜樓亡

即／女大生遭輾斃家屬悲痛認屍　父：不責怪司機

逢甲女大生陳屍大遠百汙水管　94小時才發現

快訊／華航重大工安意外！維修員遭起落架夾斃

獨／女大生命喪輪下　男友慟：我永遠的愛

前綜藝主持性侵恐慌症男網友！他發病倒地遭硬上得逞

女房東帶看房　遭房客持剪刀性侵

男約伴遊妹做S不付錢　被打成豬頭

即／台中花市停車場男子死在車內

獨／紅牌鴨王殺了新秀！竟冷血找死者爸同桌喝酒

陸快艇翻覆2死！海巡改口認了「船身多次接觸」

更多熱門

相關新聞

剛接工程就背債2千萬　同開前董座交保

剛接工程就背債2千萬　同開前董座交保

隆銘綠能科技工程公司(3018)的前實際負責人許偉良，因涉嫌浮報薪資作假帳，導致公司虧損上億元，去年遭搜索約談後，獲准2000萬元交保，專案小組清查帳冊發現，許偉良在2019年接手八德外役監新建工程案的過程中，竟同時承擔了別人的2000多萬元債務，造成公司損失，台北地檢署20日再次傳喚許到案後，加保200萬元。

賺信用卡回饋小確幸沒了！　台電3/1日起關閉APP預繳電費服務

賺信用卡回饋小確幸沒了！　台電3/1日起關閉APP預繳電費服務

台新銀宣布「雙狗卡」5 月起改發點數　1點至少換1元

台新銀宣布「雙狗卡」5 月起改發點數　1點至少換1元

搶賣「紅魔8Pro」　米客邦被控詐2325萬

搶賣「紅魔8Pro」　米客邦被控詐2325萬

神鬼女會計投資失利　A走公司2147

神鬼女會計投資失利　A走公司2147

關鍵字：

信用卡盜刷詐欺偽造文書紅酒汽車旅館摩鐵冒名

讀者迴響

熱門新聞

黃嘉千遭毆流落加國街頭！

「華航林依晨」Ivy宣布再婚！

國小兄妹日睡6.5小時狂補習　3000人朝聖

快訊／國二少女離家失聯！與20歲男陳屍出租套房

雙北整晚飄臭氣民眾求救！消防局說明了

獨／台中命案！「牛郎界李到晛」打死同店新秀

他換燈泡時驚見「天花板藏2.7億真鈔」嚇呆

即／逢甲女大生失蹤70小時...大遠百墜樓亡

即／女大生遭輾斃家屬悲痛認屍　父：不責怪司機

即／女大生墜樓曝屍94小時才被發現

慈妹爆熱戀了！

LINE「19款免費貼圖」限時下載！嚕嚕米、小魔女DoReMi

「新妖股」超車輝達破千美元！　執行長又是台灣人

逢甲女大生陳屍大遠百汙水管　94小時才發現

快訊／華航重大工安意外！維修員遭起落架夾斃

更多

最夯影音

更多
飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些

飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些
高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應　飛奔衝上前保護她

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

羅人友耿直發言「連BOOM都怕」　見朴敏英身上爆米花...暖幫拍掉

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

關鍵畫面曝！女大生閃過電桿「突往左自摔」　遭大貨車輾斃

Joeman砸1500萬東京置產！　在日YTR分析：我可能不會買

Joeman砸1500萬東京置產！　在日YTR分析：我可能不會買

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面