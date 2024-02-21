盜刷卡買紅酒帶女爽開房　男遇臨檢冒亡兄名...警酸：你哥顯靈？

▲男子盜刷信用卡遇到臨檢怕被抓，假冒已死哥哥的名義接受盤查，最後仍遭識破。（示意圖／Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

詹姓男子盜刷友人的信用卡，購買3支紅酒，再帶1名長髮妹去開房間，剛好遇到巡邏警察，詹男假冒哥哥名義接受盤查後，改到其他摩鐵住宿，隔天友人報案信用卡遭盜刷，警查出臨檢紀錄的男子早已死亡，詹男被指認後，仍矢口否認，直到辦案人員秀出監視畫面質疑「你哥哥顯靈了？」詹男才承認連酒帶宿盜刷8萬元，台北地檢署21日依詐欺等罪起訴。

年約50歲的詹男2022年11月間到台北拜訪友人時，發現友人的錢包掉在地上，順手撿起來還給友人，友人稍微翻了一下，確認現金沒有遺漏，就不疑有他的收了起來，沒想到詹男已趁隙摸走錢包裡的2張信用卡。

11月7日下午，詹男就拿著友人的信用卡，到台北市中山區酒莊買了3支紅酒共約6萬元，然後找來1名長髮女性友人，一起到長春路1間會館準備開房入住，此時剛好遇到警方巡邏，詹男作賊心虛，臨時假冒已死的哥哥名義接受臨檢。

詹男接著改帶長髮女子附近的薇閣汽車旅館，但友人的第1張信用卡不知何故無法正常交易，詹男不死心，拿出第2張卡持續嘗試，最後刷卡成功，順利入住，直到8日清晨，友人接獲信用卡消費簡訊，立即報案。

警方根據刷卡消費地點查訪，很快就發現是前一天臨檢盤查到的詹男涉嫌盜刷信用卡，但仔細一查，這個詹男早已死亡，經反覆與店員、信用卡主確認後，得知是詹男冒用哥哥名義接受臨檢。

但詹男到案後始終對盜刷信用卡一事表示不知道、不曉得，辦案人員讓詹男看汽車旅館監視畫面，質問詹男，「這人自稱是你死去的哥哥，你哥哥顯靈了？」詹男才坦承自己就是影中人，全案經移送檢察官偵辦，依詐欺、偽造文書等罪起訴詹男。