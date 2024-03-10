台南永康出現巨響及大量濃煙民眾驚恐　竟是廟會燃放鞭炮造成

▲有網友在臉書社群台南大小事PO文，並貼一張片指出：「巨大聲響後…接著煙霧瀰漫」，從照片上可見大量濃煙四散，此文一出引起網友熱議。（圖／翻攝自台南大小事）

記者林東良／台南報導

台南永康區中華路10日中午突傳出巨響及大量濃煙，引起民眾驚恐，有民眾立即在臉書社群PO文：「巨大聲響後…接著煙霧瀰漫」，台南市消防局據報，特派出消防車前往巡查，但卻未發現任何災情，經了解竟是附近廟會燃放鞭炮所造成的聲響及濃煙，虛驚一場。

有網友在臉書社群台南大小事PO文，並貼一張片指出：「巨大聲響後…接著煙霧瀰漫」，從照片上可見大量濃煙四散，此文一出引起網友熱議。網友說：「煙好大，有聞到味道了嗎？」、「永康中華路與中華二路口，是瓦斯氣爆嗎？」、「大陸攻過來了嗎？」、「是中華路那邊放炮、超級大聲、煙超多、全部車都停下來等他們放完」、「這烤肉煙也太大了」…。

台南市消防局119報案台也接獲許多民眾電話詢問，而派出轄區消防分隊出動消防車前往現場巡查，看看是否有災情主動反應救災，但卻發現並無任何災情傳出，而結束一場虛驚。

據現場店家表示，案發時有聽到砰砰大聲巨響，及大量濃煙，但這是附近廟會活動燃放紅色鞭炮所致，燃放時間約10多分鐘才停，並不是氣爆。