滷味沒標價「2盤收580元」　Google爆一排苦主！老闆：誤會啦

▲2盤滷味要580元。（圖／網友Yi-hsuan Kuan授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

「不知道大家覺得這盤滷味價值多少錢？」女網友Yi-hsuan Kuan日前發文表示，他們一家四口到苗栗某麵食館用餐，並點了一些滷味，不料結帳時才得知光滷味就要580元，「沒有先詢問我也有錯，只是回家真的越想越覺得很生氣，這樣欺負外地客！」老闆對此則回應，「沒比較貴啦，是誤會啦」。

女網友Yi-hsuan Kuan在臉書社團「苗栗大小事」上發文表示，趁著228連假，她帶著小孩去苗栗大湖採草莓，並到一家麵食館吃午餐。她說，該家麵店看起來很正常，麵食也都有標價，所以她看到滷味櫃後，就夾了「10片小小的薄豆乾、4片海帶、1條豬大腸、1塊跟外面滷味店一樣大小的豬耳朵、1根素雞」。

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原PO貼出照片並說，畫面中就是全部分量，「不知道大家覺得這盤滷味價值多少錢？」她去結帳時，「兩大兩小，3碗麵加10顆水餃及滷味總共1075元」，而光是滷味，就要580元。

原PO當下以為聽錯，所以詢問老闆娘計價方式，「老闆娘說豆干一塊10元、海帶一片20元，其他秤重。我說：那請問我的秤重是怎麼算的？老闆娘說她忘了」。原PO坦言，沒事先詢問價格是她的疏忽，但「你們沒表示價錢，然後還收這種差太多的價錢，我真的不能接受」。

▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／苗栗大小事）

老闆娘當時只說，她會建議老闆標價，不過老顧客都知道他們的滷味就是這樣算。原PO聽到後，也不禁直呼，「真的讓我跟我老公大開眼界了」，只是因為帶著小孩，她也不想繼續吵下去，於是最後付錢走人。

原PO為此感嘆，就是因為有這種不老實的生意人，「難怪國旅慘慘慘」。事後她查詢該店的Google評價，發現受害者並不少，「580元我都可以吃牛排了」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我在天龍國吃也不用那麼貴」、「老闆還真敢，太扯了，點這些竟然要破千，真的非常誇張」、「所以小菜一定要問價格，不然就變大菜了」、「這個我知道，有次我也是吃了1千塊，我嚇一跳」、「太誇張，明顯占外地人便宜，丟苗栗人的臉了啦」。

不過也有網友認為，「盤中物還蠻豐富的且衛生，豬大腸本來就不便宜，偶爾體諒一下，不要壞了心情」、「大腸本來就很貴，吃的時候要問清楚」。

▲也有其他客人覺得小菜價格貴。（圖／翻攝自Google評論）

記者實際查詢Google評價，發現該麵食館有3.1顆星，其中確實有不少網友對小菜價格有感，「小菜頗貴160元，2塊海帶、2顆滷蛋、1個麵輪、1條豆腸」、「小菜都沒標示價錢，亂收費，超級誇張」、「小菜真的要問好價格再夾，2片海帶豆干、1顆滷蛋、1個豬耳朵200塊」、「小菜沒有價目，如果不先問清楚價錢，那真的保證結帳時會和你的認知差很大」、「黑店，2片豆干、1片海帶、1顆滷蛋收280元有夠坑人」。另也有網友給5星，說老闆客氣、東西好吃。

《ETtoday新聞雲》稍早致電麵食館，老闆對此回應，「沒比較貴啦，是誤會啦！兩大兩小點那麼多，就會有比較貴的感覺」，他也有向其他人說明計價方式，對方也覺得「不會（貴）啊」。至於標價問題，因老闆忙著接其他客人，暫未回應。