網美打卡點貼心鋪石板…上面有「黑白大頭照」！遊客驚：都是墓碑

記者林名揚／金門報導

金門湖下海堤的「海景電影院」，是觀看金門大橋的網美打卡景點，但最近有旅客在拍照時發現該處有一條石板步道通往沙灘，原本想踏著石板前往沙灘拍照，卻意外發現有多片石板上面都是有刻上姓名、甚至黑白大頭照的「墓碑」，懷疑整條步道都是墓碑，嚇得旅客拍照的興致都沒了，現場宛如亂葬崗趕緊走人。

▲金門網美打卡景點鋪石板道，遊客驚恐：是墓碑。（圖／記者林名揚翻攝）

位於金門湖下海堤的一處廢棄的海巡哨站，因為方正的窗框剛好正對金門大橋和蔚藍大海，就像一個掛在牆上的高畫質電視、24小時播放著無敵海景，搭配雙人座椅，彷彿在海邊的私人電影院看電影，讓該處有「海景電影院」之稱，成為金門近期爆紅的網美打卡景點。

沒想到，有旅客最近到該處拍照，發現從沙灘旁的水泥地上，鋪了一條石板步道一路通往沙灘、甚至可以走向更深處的蚵田，民眾起初以為誰這麼貼心鋪設步道，不料靠近後卻發現有多片石板「形狀怪怪」，仔細一看上面刻有紅色「顯考」等字樣、還貼有大頭照，定睛一看赫然發現是一塊塊「墓碑」，民眾嚇得倒退三步，目測該處大約有20塊石板，雖然只有兩三塊是有刻字面朝上，他也不敢去翻其它背面朝上的石板，但因全部石板都是同樣大小材質，讓他懷疑整條步道「都是用墓碑鋪的」。

目擊者說，本來要去拍大橋美景，看到這些墓碑，拍照的心情瞬間都沒了，如果這些石板上只有刻字，或許還會懷疑真實性，但上面「連黑白照片都有」，有老人還有小朋友的照片，很明顯就是墓碑，讓他覺得毛骨悚然。他說，早期該處只有岩石、路不好走，但是鋪了這條「步道」後，「一點都沒有比較好」，踩在別人的墓碑上，反而覺得更可怕。

有網友在今年1月初時就發現這些墓碑，有人認為是「刻錯」丟棄在那邊，也有人發現墓碑上的年代是民國六七十年。但這位目擊者回憶，過年時到該處拍照並沒有印象有看到，推測這些墓碑可能漲潮時被海水覆蓋、退潮時才會露出來，或許是因為這樣，這些墓碑才會散落在該處至少2個月都沒被移除。