　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

網美打卡點貼心鋪石板…上面有「黑白大頭照」！遊客驚：都是墓碑

記者林名揚／金門報導

金門湖下海堤的「海景電影院」，是觀看金門大橋的網美打卡景點，但最近有旅客在拍照時發現該處有一條石板步道通往沙灘，原本想踏著石板前往沙灘拍照，卻意外發現有多片石板上面都是有刻上姓名、甚至黑白大頭照的「墓碑」，懷疑整條步道都是墓碑，嚇得旅客拍照的興致都沒了，現場宛如亂葬崗趕緊走人。

▲▼金門網美打卡景點鋪石板道，遊客驚恐：是墓碑。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門網美打卡景點鋪石板道，遊客驚恐：是墓碑。（圖／記者林名揚翻攝）

位於金門湖下海堤的一處廢棄的海巡哨站，因為方正的窗框剛好正對金門大橋和蔚藍大海，就像一個掛在牆上的高畫質電視、24小時播放著無敵海景，搭配雙人座椅，彷彿在海邊的私人電影院看電影，讓該處有「海景電影院」之稱，成為金門近期爆紅的網美打卡景點。

沒想到，有旅客最近到該處拍照，發現從沙灘旁的水泥地上，鋪了一條石板步道一路通往沙灘、甚至可以走向更深處的蚵田，民眾起初以為誰這麼貼心鋪設步道，不料靠近後卻發現有多片石板「形狀怪怪」，仔細一看上面刻有紅色「顯考」等字樣、還貼有大頭照，定睛一看赫然發現是一塊塊「墓碑」，民眾嚇得倒退三步，目測該處大約有20塊石板，雖然只有兩三塊是有刻字面朝上，他也不敢去翻其它背面朝上的石板，但因全部石板都是同樣大小材質，讓他懷疑整條步道「都是用墓碑鋪的」。

▲▼金門網美打卡景點鋪石板道，遊客驚恐：是墓碑。（圖／記者林名揚翻攝）

目擊者說，本來要去拍大橋美景，看到這些墓碑，拍照的心情瞬間都沒了，如果這些石板上只有刻字，或許還會懷疑真實性，但上面「連黑白照片都有」，有老人還有小朋友的照片，很明顯就是墓碑，讓他覺得毛骨悚然。他說，早期該處只有岩石、路不好走，但是鋪了這條「步道」後，「一點都沒有比較好」，踩在別人的墓碑上，反而覺得更可怕。

有網友在今年1月初時就發現這些墓碑，有人認為是「刻錯」丟棄在那邊，也有人發現墓碑上的年代是民國六七十年。但這位目擊者回憶，過年時到該處拍照並沒有印象有看到，推測這些墓碑可能漲潮時被海水覆蓋、退潮時才會露出來，或許是因為這樣，這些墓碑才會散落在該處至少2個月都沒被移除。

▲▼金門網美打卡景點鋪石板道，遊客驚恐：是墓碑。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼金門網美打卡景點鋪石板道，遊客驚恐：是墓碑。（圖／記者林名揚翻攝）

ET快訊
KIMIKO病倒！　一聽媽媽「買了台積電」秒復活
上萬醫師罷工「面臨吊照」！　南韓政府下達處分通知
吃到蘇丹紅怎麼辦？　毒物醫建議多吃「1種食物」加速排出
AV女神引退嫁給粉絲！　帥老公正面曝光認：愛看老婆外遇
00940爆預購人潮！　存600張月領逾4萬
夜市1小吃漲很兇！　拿4串「1張國父沒了」
搞大隊友辣媽肚子！　NBA球星無預警當爸了
逃劫男大生驚悚還原！目睹砂石車下坡「開很快」　壓扁休旅車母子

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

全國第一座！　竹市「119 地下備援中心」啟用

抓毒辣椒粉源頭！他創10公司從大陸農村進口　6年前就檢出蘇丹紅

駕駛被攔開窗飄酒味　裝配合再加速撞警！2原因獲緩刑

新北2賊開贓車跨3縣市行竊　遭圍捕狂奔「紅內褲全露」遭壓制

市值上億元！竹聯幫兄弟廠房種大麻　檢警查獲275株比人還高

逃劫男大生驚悚還原！目睹砂石車下坡「開很快」　壓扁休旅車母子

網美打卡點貼心鋪石板…上面有「黑白大頭照」！遊客驚：都是墓碑

恐怖畫面曝！台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

歡唱喝到爛醉！南投男出手推友一把　他頭重擊地面吐血慘亡

快訊／台中砂石車翻覆！休旅車「壓縮」扭成廢鐵　2傷1命危搶救中

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

曾莞婷買6間房嚇壞郭子乾　她曝「有傻膽，只能拚了」

周杰倫PK劉畊宏！護妻：輸了陪她跳操　昆凌球場幫加油...甜喊愛稱「北鼻～」

紅牌重機騎士光復橋自摔 拋對向道...公車閃避不及

田中千繪穩交范逸臣15年不婚　「有8成朋友離婚」：人生有很多選擇

興奮研究門的細節構造　建築系：職業病又犯了

日本推出機器人外送服務！會等紅燈、輕鬆跨越高低差

違反醫院規定12人探病　竟因無聊「喬桌開賭」！

走進女兒的私人藝廊　媽媽感動：純粹的美好

全國第一座！　竹市「119 地下備援中心」啟用

抓毒辣椒粉源頭！他創10公司從大陸農村進口　6年前就檢出蘇丹紅

駕駛被攔開窗飄酒味　裝配合再加速撞警！2原因獲緩刑

新北2賊開贓車跨3縣市行竊　遭圍捕狂奔「紅內褲全露」遭壓制

市值上億元！竹聯幫兄弟廠房種大麻　檢警查獲275株比人還高

逃劫男大生驚悚還原！目睹砂石車下坡「開很快」　壓扁休旅車母子

網美打卡點貼心鋪石板…上面有「黑白大頭照」！遊客驚：都是墓碑

恐怖畫面曝！台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

歡唱喝到爛醉！南投男出手推友一把　他頭重擊地面吐血慘亡

快訊／台中砂石車翻覆！休旅車「壓縮」扭成廢鐵　2傷1命危搶救中

吳秉宸cover安溥《親愛的》　自編自導「演員落選的一天」網：被激勵到了！

等到了！超商美式「買1送1」爽喝　限時5天快買

「毀憲亂政誰比得過柯建銘？」　傅崐萁：一群綠營肥貓寄生國家

KD猛砍45分白搭　綠衫軍雙槍坦圖、布朗攜手飆56分射日

全國第一座！　竹市「119 地下備援中心」啟用

《滯留生》奧斯卡前夕惹議！美作家控「逐行抄襲」：導演有過我的劇本

KIMIKO病倒！一聽媽媽「買了台積電」秒復活　網噴笑：錢錢治百病

郭書瑤現身《浪姐5》錄製！謝金燕首登台挑戰泰文歌　分組名單瘋傳

Wi-Fi名稱是「援烏口號」　警闖宿舍突襲搜查！俄學生被判入獄

2026佈局「先建立人才庫」　遭藍酸連N都沒⋯柯文哲認了：小草精神

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

社會熱門新聞

前女議員旅館大戰助理4hrs　急關臉書

口罩男站高雄大遠百欄杆外　嚇壞路人

逢甲牛排屋深夜火警！2人被救出1人燒傷

即／台中砂石車翻覆！休旅車「壓縮」扭成廢鐵　2傷1命危搶救中

交往1天做過就分手　男賠150萬換緩刑

恐怖畫面曝！台中砂石車過彎失控　休旅車遭「壓成鐵餅」

台中短褲女倒臥公園長椅！　身邊只剩58高粱空瓶

男逛好市多出事了！上廁所被撞送醫

即／台鐵三坑站軌道旁驚見人頭骷髏

妻子忙工作搬回娘家　丈夫卻抓包她出軌同事

逃劫男大生還原！目睹砂石車下坡「開很快」壓扁休旅車

即／撞丟丟妹男友狂毆！2嫌羈押禁見

男打掃驚見29顆子彈　勘驗非軍方製造

即／北市光復橋車禍　騎士捲公車車底亡

更多熱門

相關新聞

竹聯幫兄弟租廠房種大麻　市價破億元

竹聯幫兄弟租廠房種大麻　市價破億元

台中警方去年接獲情資，具有竹聯幫雷堂背景的石姓男子與弟弟共組製毒集團，在雲林縣租賃廠房種植大麻，活株甚至比人還高，檢警在去年底收網，當場查獲價值上億元的大麻活株275株、乾燥大麻葉1箱，全案依毒品危害防制條例罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

恐怖畫面曝！台中砂石車過彎失控　休旅車遭「壓成鐵餅」

恐怖畫面曝！台中砂石車過彎失控　休旅車遭「壓成鐵餅」

即／台中砂石車翻覆！休旅車「壓縮」扭成廢鐵　2傷1命危搶救中

即／台中砂石車翻覆！休旅車「壓縮」扭成廢鐵　2傷1命危搶救中

即／台鐵三坑站軌道旁驚見人頭骷髏

即／台鐵三坑站軌道旁驚見人頭骷髏

台中3車猛撞　機車鏟起轎車

台中3車猛撞　機車鏟起轎車

關鍵字：

金門打卡景點墓碑影音

讀者迴響

熱門新聞

經營56年！可利亞餐廳「結束營業」

沒用到蘇丹紅！小磨坊老闆：自驗513次

趙安吉死前狂打電話求救　奪命環節曝

獨／機車定檢費4月起「調漲為100元」　27年來首度漲價

快訊／台灣第一人！　YouTuber破1000萬訂閱

不一定要用毛巾！洗臉「最佳工具」醫激推：不會傷皮膚

柯震東多有錢？逛街秒刷851萬戰利品「全球富豪搶買」

傻眼爸媽爽坐商務艙「5歲兒卻獨坐經濟」

00940爆預購人潮　存600張月領逾4萬

前女議員旅館大戰助理4hrs　急關臉書

日本發現「外隆起地震」新證據！恐掀30米高海嘯　專家：赴日注意

啦啦隊正妹私接案「遭封殺」！小帆9年委屈全說了

爆熱戀小12歲金高恩！GD出道17年罕見回應

陳桂林同款便當紅到對岸！陸博主讚：CP值高

勞斯萊斯被撞爛！車主回應了「不求償」

更多

最夯影音

更多
違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告

違規擺攤遭取締「貨被倒地上」　男PO網怒控警流氓：會去提告
台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

台東飛車槍戰男受傷同夥跑光　秒衝附近民宅求救：我被追殺

曾莞婷買6間房嚇壞郭子乾　她曝「有傻膽，只能拚了」

曾莞婷買6間房嚇壞郭子乾　她曝「有傻膽，只能拚了」

周杰倫PK劉畊宏！護妻：輸了陪她跳操　昆凌球場幫加油...甜喊愛稱「北鼻～」

周杰倫PK劉畊宏！護妻：輸了陪她跳操　昆凌球場幫加油...甜喊愛稱「北鼻～」

紅牌重機騎士光復橋自摔 拋對向道...公車閃避不及

紅牌重機騎士光復橋自摔 拋對向道...公車閃避不及

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面