恐怖畫面曝！台中砂石車過彎失控右翻　外線休旅車遭「壓成鐵餅」

記者游瓊華、許權毅、黃資真／台中報導

台中市北屯區東山路上一間知名庭園餐廳附近，今（10）日上午9時許發生嚴重車禍！1輛載運肥料的砂石車疑過彎時失控，側翻壓毀休旅車，使轎車嚴重變形，車內受困母子救出後，19歲兒子意識不清、43歲母親已無生命跡象，與砂石車駕駛共3人送醫搶救中，而稍早車禍瞬間也曝光！

▲台中砂石車翻覆，轎車當場遭壓毀嚴重變形。（圖／記者許權毅攝，下同）

透過監視器畫面可以看見，砂石車載滿砂土行駛在內線，過彎時車身卻逐漸往右倒，最後失控翻覆，壓倒原本行駛在外線的Honda CRV，最終2車消失在畫面外。而警消到場時，轎車已呈現「鐵餅」狀，車門、玻璃等零件全噴出變形，完全看不出車子原樣。

警方說明，上午9時17分獲報北屯區東山路二段發生車禍，出動派遣轄區東山分隊等3個單位，出動消防車6輛、警備車1輛、救護車3輛、消防人員22名，由分隊長張啟原帶隊前往搶救。

初步了解，砂石車疑似裝載肥料過重，加上彎道與天雨路滑，導致翻覆，現場肥料散落一地，另由於休旅車嚴重變形，警消利用破壞工具先將男性乘客救出，意識不清、嚴重創傷，再將女性駕駛救出，已無生命跡象，連同意識清楚的砂石車駕駛一同送往慈濟醫院搶救中。