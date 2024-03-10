教宗：烏克蘭應勇敢「舉白旗」　透過談判終結戰爭

▲天主教教宗方濟各。（圖／路透）



文／中央社

天主教教宗方濟各（Pope Francis）近日接受媒體專訪時表示，烏克蘭應該拿出「舉白旗」的勇氣，並透過談判終結與俄羅斯的戰爭。

法新社報導，現年87歲的方濟各上月初接受瑞士公共廣播公司RSI專訪時被問及，烏國國內正在辯論，如果無法取勝，是否應該投降；另一派則認為，投降將使強國侵略弱國之舉變成理所當然。對此教宗回應，「我相信最堅強的是那些能看清局勢、為人民著想，勇敢舉起白旗並進行談判的人。」

談到更廣泛的戰爭，包括哈瑪斯與以色列的戰爭時，教宗還說，「談判絕不是投降，而是避免讓國家走向自殺之路的勇氣。」

他說，人們可能會為投降感到羞恥，但「他們會問，戰爭將造成多少人喪生？應該及時展開談判，找一個可以充當調解人的國家」。

「以烏克蘭戰爭為例，現在很多人都有意出面調解，比如土耳其。在情況惡化前，不要羞於進行談判。」

對於以哈戰爭，教宗則將責任歸咎於雙方，「戰爭是雙方製造的，而不是單方面引起。不負責任的是發動戰爭的雙方。」

路透社報導，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在伊斯坦堡（Istanbul）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面後，於本月8日提議主辦烏克蘭和俄羅斯和平峰會，以終結這場戰爭。

澤倫斯基曾說，雖然他也想要和平，但他絕不會放棄任何領土。

澤倫斯基上月表示，自2022年2月俄羅斯全面入侵以來，已有3萬1000名烏國士兵被殺，該國的俄佔區也有數萬名平民喪生。