趙安吉死前「打電話狂求救」　恐怖奪命環節曝光

記者趙蔡州/綜合報導

美國前運輸部長趙小蘭(Elaine Chao)胞妹、海運巨擘福茂集團(Foremost Group)董事長兼行政總裁趙安吉(Angela Chao)日前駕車落水溺斃。美媒8日曝光趙安吉死前的細節,像是她極有可能是打錯檔,原本應該前進變成倒車,車輛意外墜入池塘後,曾瘋狂打電話給朋友求救,但朋友最後仍來不及救援。

根據美國《華爾街日報》報導,趙安吉今年2月10日跟朋友一起在德州奧斯汀(Austin)一處莊園聚餐慶祝,這間莊園佔地約900畝,擁有馬廄、游泳池及聚會用的賓館,活動深夜11點結束後,她打算回到主屋入睡,由於當天天氣寒冷,讓她決定駕駛特斯拉前往,不料因此踏上不歸路。

趙安吉一位朋友透露,趙安吉離開賓館後,還沒有過幾分鐘,他就突然接到趙安吉的電話,接通後聽見對方語氣快速地不斷求救,才知道趙安吉在開車掉頭時,意外把前進檔打成倒車檔,導致車子不斷後退,最後越過路堤掉進池塘,車輛正在池塘中快速下沉。

待在賓館的幾位朋友知情後,紛紛衝到池塘邊試圖救援,有人跳進池塘試圖破窗救人,有人則協助呼叫消防隊救援。布蘭科郡消防局指出,由於莊園地址相當偏遠,加上內部地形崎嶇,大型車輛無法通行,部分人員被迫步行前往現場,抵達時距離報案已過了24分鐘,這時趙安吉駕駛的車輛已經完全沉入水中。

救難團隊在現場評估後,認為需要潛水小隊協助,但當時卻沒有相關人員可以趕到現場協助,後來好不容易有一輛拖車趕到,卻發現拖車的纜繩長度碰不到沉在水中的車輛,直到又有人送來一條更長的纜線,才將趙安吉的車輛拖上岸,但這時距離報案已過了52分鐘。

布蘭科郡的事故報告指出,救難人員打開車門時,大量的水瞬間四處流淌,趙安吉則已無任何反應,經CPR急救仍無法救回。針對這次事故,布蘭科郡警方致函德州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)指出,事件並非典型的意外事故,因此他們將進行刑事調查,直到有足夠證據排犯罪可能為止,要求檢察長不要公開細節。

