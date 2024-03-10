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趙安吉死前「打電話狂求救」　恐怖奪命環節曝光

▲▼趙小蘭妹妹趙安吉車禍驟逝。（圖／翻攝自趙安吉臉書、官網）

▲趙安吉駕駛特斯拉，意外墜入池塘溺斃。（圖／翻攝自趙安吉臉書、官網）

記者趙蔡州／綜合報導

美國前運輸部長趙小蘭（Elaine Chao）胞妹、海運巨擘福茂集團（Foremost Group）董事長兼行政總裁趙安吉（Angela Chao）日前駕車落水溺斃。美媒8日曝光趙安吉死前的細節，像是她極有可能是打錯檔，原本應該前進變成倒車，車輛意外墜入池塘後，曾瘋狂打電話給朋友求救，但朋友最後仍來不及救援。

根據美國《華爾街日報》報導，趙安吉今年2月10日跟朋友一起在德州奧斯汀（Austin）一處莊園聚餐慶祝，這間莊園佔地約900畝，擁有馬廄、游泳池及聚會用的賓館，活動深夜11點結束後，她打算回到主屋入睡，由於當天天氣寒冷，讓她決定駕駛特斯拉前往，不料因此踏上不歸路。

趙安吉一位朋友透露，趙安吉離開賓館後，還沒有過幾分鐘，他就突然接到趙安吉的電話，接通後聽見對方語氣快速地不斷求救，才知道趙安吉在開車掉頭時，意外把前進檔打成倒車檔，導致車子不斷後退，最後越過路堤掉進池塘，車輛正在池塘中快速下沉。

待在賓館的幾位朋友知情後，紛紛衝到池塘邊試圖救援，有人跳進池塘試圖破窗救人，有人則協助呼叫消防隊救援。布蘭科郡消防局指出，由於莊園地址相當偏遠，加上內部地形崎嶇，大型車輛無法通行，部分人員被迫步行前往現場，抵達時距離報案已過了24分鐘，這時趙安吉駕駛的車輛已經完全沉入水中。

救難團隊在現場評估後，認為需要潛水小隊協助，但當時卻沒有相關人員可以趕到現場協助，後來好不容易有一輛拖車趕到，卻發現拖車的纜繩長度碰不到沉在水中的車輛，直到又有人送來一條更長的纜線，才將趙安吉的車輛拖上岸，但這時距離報案已過了52分鐘。

布蘭科郡的事故報告指出，救難人員打開車門時，大量的水瞬間四處流淌，趙安吉則已無任何反應，經CPR急救仍無法救回。針對這次事故，布蘭科郡警方致函德州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）指出，事件並非典型的意外事故，因此他們將進行刑事調查，直到有足夠證據排犯罪可能為止，要求檢察長不要公開細節。

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