香港23條立法後　若保留蘋果日報舊報紙恐觸法

▲香港審議基本法23條立法草案。（示意圖／自免費圖庫Pixabay）



文／中央社

香港立法會今天審議基本法23條立法草案，有議員提問，若有人將蘋果日報舊報紙當作紀念放在家，是否觸犯「管有煽動刊物」。官員稱，法例通過後仍持有具煽動意圖的物品就是違法，這要取決持有人有無「合理辯解」。

綜合商業電台、香港01等港媒報導，香港立法會「維護國家安全條例草案」委員會9日下午繼續審議23條草案「具煽動意圖的作為等」部分。

立法會議員管浩鳴提問，如果有人將蘋果日報當作紀念存放在家，會否成為「管有煽動刊物」。

香港保安局長鄧炳強回應稱，「如法例通過後仍持有這些物品，而這些物品有煽動意圖，就是違法」，強調有關刊物何時印製並不重要。不過，這要視乎管有人是否有「合理辯解」；如果相關刊物存放已久，管有人不知道自己管有，目的也不是用作煽動，則可構成合理辯解。

▲香港審議基本法23條立法草案。（示意圖／自免費圖庫Pixabay）



立法會議員葉劉淑儀提問，如果有氣球印上煽動文字，例如「光復香港 時代革命」，然後放氣球，會否屬於發放煽動意圖？如果有煽動的雕像沒有文字，又會否屬於發放煽動意圖？

鄧炳強則稱，放「光時」氣球肯定是煽動意圖的其中一種表達形式；而製作「強烈煽動訊息的雕像」有機會屬於煽動意圖的作為。

立法會議員陳紹雄提到，大學科研收集社會意見，其中可能有具備煽動意圖的意見，如果管有煽動材料、刊物又會否觸犯條例？保安局副秘書長廖李可期則稱，科研收集沒有煽動意圖取得資料、刊物，就不會跌入罪行，這是一個合理解釋。