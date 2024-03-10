太平洋浪花半馬落幕！Francis Kioko Nzyoki奪冠　游雅君封后

▲凌晨5點不到，遠雄海洋公園前廣場湧入不少選手。（圖／花蓮體育會提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2024花蓮太平洋浪花半程馬拉程9日圓滿劃下句點，來自肯亞的選手Francis Kioko Nzyoki以1小時08分41秒勇奪半馬男子組冠軍，女子組則由來自宜蘭的「玉兔女神」游雅君以1小時25分14秒封后。這項賽事將近七千名選手參加，其中包括來自十二個國家兩百多名國際跑者共襄盛舉，另還邀請路跑女神雷艾美擔任代言大使，和大家來一場有吃、有喝、有玩、有感動的春天跑旅之行。



凌晨五點不到，遠雄海洋公園前廣場湧入不少選手，現場傳來海浪拍岸聲，讓大家在比賽前釋放壓力。到場致意包括花蓮縣長徐榛蔚、縣議員林則葹、楊華美，花蓮縣衛生局長朱家祥、花蓮縣體育會理事長汪錦德、中華民國台灣運動旅遊發展協會理事長王贊賓、遠雄遊憩休閒事業董事長武祥生、遠雄悅來大飯店總經理沈建劭、立委傅崐萁服務處主任廖玉筍、壽豐鄉鹽寮村長簡福其等多人。

▲包括來自十二個國家兩百多名國際跑者，總共近7千名選手共襄盛舉。



徐榛蔚歡迎來自國際及各地的選手，她說，花蓮在春天有太平洋浪花馬，冬天則有太魯閣馬拉松，透過主辦單位的巧思，讓兩場賽事的獎牌透過「連動拼圖」來譜出山海之戀，春天踏浪花、冬天賞峽谷，在山海之間體現花蓮的魅力以及對大自然的感動，希望大家在浪花馬可以好好享受跑步的樂趣。



在完成21K及逍遙12K的鳴槍後，徐榛蔚也與林則葹、楊華美等人一起體驗快樂6K組，透過跑步打造健康的週末假期。代言浪花馬的雷艾美雖然有段時間未參加賽事，但也特地報名21K的路跑，透過「以賽代訓」來規劃未來的路跑目標。





今年賽事主題為「永續是花蓮的日常」，為強調環保永續精神，包括活動手冊、完賽證書均以電子化方式呈現，獎盃更採用台明將公司的回收玻璃製作，另外農業部林業保育署花蓮分署提供兩千株樹苗讓選手帶回家，讓跑者親身力行種樹增氧慢跑減碳，成為綠色賽事其中一員。



現場安排歌舞表演，邀請藝人安歆澐、梁文音之外，還有花蓮在地的歌手呂文翔、Melody老師帶領的樂團。另外還有瑪大藝術恆舞集、一步工作室、唯舞中東舞團、V&I舞蹈設計工作室帶來精采的表演。

舞台前的浪花市集，將近四十家的美食攤商，不少攤位前排了長長的人龍，為完賽的選手提供各式美食。

▲藝人梁文音等帶來精彩表演。



本屆比賽各組總排名成績如下；

半馬組（男子）

第一名Francis Kioko Nzyoki01:08:41、第二名施育佐01:09:56、第三名藍凱耀01:11:48、第四名谷建宏01:11:58、第五名顧紘慈01:13:21。

半馬組（女子）

第一名游雅君01:25:14、第二名邱麗卿01:25:42、第三名方巧玲01:25:56、第四名李惠娟01:27:59、第五名劉念軍01:31:17。

逍遙馬12k（男子）

第一名蔡尚嘉、第二名蔡瑋哲、第三名施立恩、第四名張智程、第五名宋俊彥、第六名伍書賢、第七名金少澤、第八名林家慶、第九名吳洋毅、第十名林中皓。

逍遙馬12K（女子）

第一名鄒靜宜、第二名方晨伊、第三名王羽華、第四名陳俐霖、第五名王玉芳、第六名謝育秦、第七名彭瓊憶、第八名黃淑珍、第九名劉欣潔、第十名鄭美珆。

快樂馬6K（男子）

第一名張鈞凱、第二名曾逸祥、第三名林子雧、第四名王新榕、第五名洪毓智、第六名孟光、第七名蔡沛旻、第八名劉凱瑋、第九名劉博翔、第十名沈庭葳。

快樂馬6K（女子）

第一名洪宥涵、第二名莊亞甄、第三名王韻涵、第四名郭敏惠、第五名蘇丸如、第六名陳芃、第七名蔡侑涵、第八名余佳芳、第九名陳政霖、第十名陳韋妮。