2024萬金石馬拉松即將開跑　賽前特展+運動博覽會互動展區登場

▲市府大廳推出「好拍、好玩、好運來」互動展區。（圖／新北新聞局提供）

記者戴上容／新北報導

2024新北市萬金石馬拉松將在3月17日起跑，市長侯友宜5日出席記者會表示，為了讓更多民眾體驗萬金石馬拉松魅力，即日起至17日特別在市府1樓大廳推出「下一萬步就這樣玩–好拍、好玩、好運來」互動展區， 14日至16日也在新莊體育館辦理「新北路跑運動博覽會」，歡迎大家一起挑戰自我、分享運動帶來的喜悅。

侯友宜指出，萬金石馬拉松迎來第22年，一路從世界田徑總會銅標章、銀標章，邁向金標章認證，成為全國最受歡迎的馬拉松競賽。這屆賽事以「下一萬步，就這樣玩」為主題，盼能傳達「運動可以很好玩」的精神，號召更多人加入運動行列，不僅能讓身體更健康，同時結交更多志同道合的朋友。

侯友宜提到，萬金石馬拉松代表了「競技」、「永續」、「經濟」三項意義，不但提供各國好手展現自我的舞台，更帶動運動產業鏈發展。侯也邀請喜愛運動的好朋友們，在3/17正式起跑前，到市府大廳互動展區抽籤詩、拍美照、玩造句，抽一支屬於自己的吉籤，或是到新莊體育館參加新北路跑博覽會，不只有運動補給、運動服飾配件、運動觀光等多元攤位，還有各項的運動挑戰、運動名人分享會、沉浸式消費者體驗等眾多活動。

此外，侯友宜也引用賽事創意標語「別問我為什麼跑，問我為什麼不跑」、「沒有跑不到的距離，只有踏不出的腳步」勉勵大家，希望每個人都能勇敢邁出腳步，揮別過去展望未來，努力超越自己的極限，期許今天比昨天好，明天比今天好。

體育局表示，即日起至3月17日，市府大廳「好拍(山海Q景)、好玩(百變造句)、好運來(抽個吉籤)」的「下一萬步就這樣玩」互動式展區等你來體驗，更多相關訊息請上【新北市萬金石馬拉松】官方網站及臉書粉絲團查詢。