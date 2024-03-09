4口北上吃喜宴「包1萬6不失禮？」　全場喊1禮金：好聽又吉利

▲原PO一家四口參加北部婚禮，求問包多少才適合。（圖／記者姜國輝攝）

網搜小組／劉維榛報導

婚禮紅包金額該怎拿捏？一名網友透露，想帶一家四口北上參加老友婚禮，由於雙寶以上小學，該包多少才體面不失禮？文章引發網友熱議，有人喊1萬6000元；也有人以人頭來計算，「一人抓2200元最簡單」；最多人則喊出「都快坐半桌了，8000元吧！」

一名網友在臉書《匿名3公社》表示，最近要北上參加婚禮，新人與原PO有20年好交情，而他一家有四口，兩位孩子都讀國小了，於是認真求問「基本上該包多少才不失禮呢？」

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底下網友熱議，「一人抓2200元最簡單，不管流水席還是高級餐廳、熟的」、不熟的，我都一律這樣」、「20年耶，1萬起跳」、「包2千人不去」、「6600元~16000元，看交情跟場地」、「位置沒在分大人小孩，不想讓好朋友虧錢，你就推估一下，一桌大概的價格除以10（位置數），再乘4就是要包的紅包錢」、「2人去就好了，去飯店婚宴浪費錢討嫌棄而已，因為上菜慢就算了還吃不飽」、「你們佔了快1/2位子，至少別讓人虧了桌錢」。

多數人認為包8000元或是以上比較恰當，「台北婚宴隨便都1萬8至2萬一桌，你們4個人頭，不想佔人家便宜的話，以2萬來說包8800元好聽又吉利」、「北部4位我大概會包8000元左右」、「會特地去交情應該不錯，4位包個8000元起跳比較好」、「4個人，如果五星級飯店最好1萬2，1萬的話對方會虧一點，高檔婚宴廣場要8000元-1萬，一般婚宴廣場就8000元吧」、「都快坐半桌了，8000元吧」。