男網路揪團新竹尖石高島P型縱走　拍照失足墜200m溪溝身亡

▲周姓男子參加揪團爬山，不慎墜谷身亡。（圖／新竹縣消防局提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

61歲周姓男子，昨日(3/8)參與網路揪團(共計4男1女)前往新竹縣尖石鄉，進行高島P型縱走（高台山+島田山），行經中島田山附近拍照時，不慎掉落陡坡約200公尺深的乾溪溝，消防局獲報後前往救援，不過因地形陡峭、救援不易，待人員抵達時，男子已不治身亡。

新竹縣消防局表示，昨日11時50分獲報後，立即派遣第二大隊、尖石分隊共5車16名山難搜救人員出勤，下午4時06分搜救大隊抵達現場，因現場地形陡峭，搜救人員架設繩下切索搜救，約5時許發現傷者時，已明顯死亡。

▲因地形陡峭、救援不易，待人員抵達現場時，男子已回天乏術。

消防局表示，由於患者位處在深谷處，周圍地形陡峭，且深度約達200公尺，礙於地形的限制，必須選擇其他路線以拖拉的方式將患者搬運出去，經過5個多小時頂著10度以下的低溫，在16名消防人員同心協力的合作下，終於在晚間22時47分將大體搬運至登山口交由警方處理。

消防局呼籲民眾，近年登山已經成為熱門活動，在網路上很多人分享山上的美照，讓不少新手躍躍欲試，尤其網路上大大小小的登山社團與群組如雨後春筍般興起，成為陌生山友間「揪團」爬山的新途徑；然而，網路揪團登山卻隱藏許多危險，成員彼此不熟悉、不信任、個體登山能力差異，一旦出了山域事故，複雜的責任歸屬問題只能訴諸法律解決。

消防局提醒，登山本具一定風險，登山前應充分了解登山潛在風險，審慎評估自身能力選擇山域並做好登山計畫，下載好離線地圖，準備好裝備器具才能保障自己的安全。