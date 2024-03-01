地震前兆？山友目擊「馬陸大軍」爬滿大樹　網嚇：921前也這樣

▲連地板都是。（圖／翻攝自FB肉腳登山隊）



記者施怡妏／綜合報導

野生動物有能感應到天災信號的能力，多半比人類還早察覺，一名登山山友指出，2月28日登山時，看到巨量馬陸爬滿整棵大樹，就連地面也都是，密密麻麻的模樣，令人毛骨悚然，對此，有網友驚呼「是地震的前兆！」還有人指出，921大地震前幾天，也有看過同樣的場景。

山友在臉書「肉腳登山隊」發文，登山的路途中，看到巨量馬陸大軍，爬滿整棵大樹，樹幹、地板上全都是馬陸，幾乎看不到樹幹原本的樣貌，第一次見到這場景超驚嚇，「佈滿整棵樹，走過時戰戰兢兢，228放假驚嚇中」，並標記地點在桃園復興鄉與新竹尖石鄉交界處的李棟山莊附近，「聽說是躲避土裡水份太多才到地面，也不知是否正確」。

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照片曝光，網友震驚連連，「 如果你摸到那棵樹，他們會衝上你身體」、「我去年去觀音山就看到很多，所以我再也不要去觀音山，好可怕」、「看了頭皮發麻」、「有密集恐懼症的我很害怕」、「嚇死，還好我去的時候沒看到，不然我應該這輩子不敢爬山了」。

▲原PO第一次看到這場景。（圖／翻攝自FB肉腳登山隊）



不少網友提到，這是地震的前兆，「921大地震前幾天我們家周邊也是這樣，當時很無解也沒看過，過兩天就超級大地震了，恐怖啊」。但也有人認為很正常，「自然現象，只是平時見不到難免吃驚」。

事實上，2月29日下午1點26分，嘉義縣太保市發生規模4.9地震，震央在嘉義縣太保市，不少嘉義民眾直呼晃很大，隨後1點47分再發生規模3.6地震。地震消息一出，許多網友湧入貼文留言，「朝聖預言家」、「真的地震了」、「果然地震了」、「地震發生了」、「太準了吧」。

▼ 大樹位於李棟山莊附近。（圖／翻攝自FB肉腳登山隊）

