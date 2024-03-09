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碩士男聚餐討論年薪　科技業同學一聽驚了「你學歷領什麼鳥薪水」

▲▼過年,春節,色彩,工作,心理學,穿搭。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲碩士男聚餐分享年薪，科技業同學一聽傻了「你學歷領什麼鳥薪水」。（圖／取自免費圖庫pexels）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友感嘆，自己是四大（台清交成）碩士畢業，出社會後在一般的系統廠工作，年薪大約85萬元，然而最近跟在台積電、聯電工作的同學聚餐時，卻被酸說「你這個學歷，領什麼鳥薪水」，讓他非常煩惱「現在新鮮人是不是沒有年薪百萬會被歧視」，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO在Dcard表示，他是四大（台清交成）混血產線系碩士畢業，出社會後在一般的系統廠工作，年薪大約85萬元，最近跟之前一起讀碩士班的同學吃飯，同學大多在台積電、聯電的產線或研發，對方聽到他的年薪後，都投來鄙視的眼神，還酸說「這個學歷，領什麼鳥薪水」，讓他一直記在心上。

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原PO也透露，他目前工作環境還算輕鬆，平常不需要隨時待命，有周休二日也都有確實放到，當初畢業時也有投履歷到台積電，不過後來沒有收到面試邀約，再後來職缺大凍結就徹底沒機會了，如今若真的要換環境，「老實說，自己也不確定能不能適應台積電那種生活」。

貼文一出立刻引發網友熱議，多數人覺得，其實原PO的工作算好了，「週休六日年薪85萬有夠爽」、「我覺得能準時上下班且不用加班，六日又能夠輕鬆放飛自我就可以了，除非缺錢需要買房才去GG拼命」、「待系統廠沒有什麼不好啊，有周休二日，有很多時間可以學投資、運動、陪家人朋友，超爽的」。

也有人說，「我台GG五年下山，帶了一身慢性病，你問我好不好，見仁見智」、「除非缺錢需要買房才去GG拚命」、「你就算去GG，他們也是會鄙視你，自己過得舒服、過得爽，比什麼都重要」、「看自己要什麼樣的生活去衡量」、「會歧視人就是沒水準而已，多的是有水準的朋友，你應該做的是換朋友」。

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