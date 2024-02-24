中華郵政祭最高53K招千人！209名碩士搬郵袋搶破頭　博士全軍覆沒

記者李姿慧／台北報導

中華郵政公司招考1021名職階人員，依不同職務，新進人員薪資約3萬8880元到5萬3480元不等，今(24日)舉辦第二試體能測驗和口試，209名碩士擠進複試，博士學歷考生在初試全軍覆沒，今年錄取率約5.81%，略低於2022年、2021年。

▲中華郵政招考舉辦體能測驗，考生要搬30公斤郵袋來回跑走。（圖／中華郵政）

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中華郵政釋出1021缺額，薪資自3.8萬到5.3萬元不等，1月7日舉辦初試筆試，當時吸引約2萬人報考，其中1700多名考生具碩博士學歷，當中博士有14人，中華郵政今(24日)再舉辦複試包括體能測驗和口試，2065人擠進第二關，不過第二試博士學歷考生人數為0。

中華郵政人力資源處處長蔣明惠說明，中華郵政公開甄選職階人員，正取1021名、備取451名。今明甄試第二試包括口試、體能測驗，在台北師範大學及師大附中舉辦，參加口試人數為2065人，其中需參加體能測驗人數有1148人，包括外勤及內勤郵務處理類科，預計平均錄取率約為5.81%。

▲中華郵政招考各職階缺額和薪資。（圖／中華郵政）

蔣明惠指出，這次甄試進入第二試考生具碩士學歷者為209人，博士為0人，占本次碩、博士報名人數比率約12.05％，111年約14.95％，至考生是否獲錄取，視考生準備情形不同，與學歷高低並無絕對關係。

至於體能測驗規則部分，蔣明惠表示，體能測驗時間每人1分鐘，考生需在5公尺的距離內來回搬運30公斤郵袋，搬運14次且無其他違規情形者，可獲得滿分。這次參加體能測驗考生中，女性考生有110人，比率約為9.5％，與111年約13.3％相較減少3.8%。這次甄試結果將於113年3月7日下午2時榜示。