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不公開戀情一定有鬼？3星座就是喜歡低調

情侶、自拍、放閃（示意圖／記者黃克翔攝）

▲有些人談戀愛只想低調。（示意圖／記者黃克翔攝）

生活中心／綜合報導

有些人不喜歡在社群網站公開戀愛關係，究竟是不想對外透露感情狀態，還是想假裝偽單身，方便搞曖昧，據《科技紫微網》指出，3星座就算有穩定關係，也不願放閃，只喜歡低調。

金牛座
他們不想公開戀情，跟低調的性格很有關係，一句戀愛公告，不知道會招來多少朋友們的關注，搞不好還得請客，換個方向看，如果金牛座確實有意與你繼續交往，比起大剌剌的標誌「穩定交往中」狀態，故意放個剪影合照，低調放閃，反而能帶給他們暗爽的感覺。

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巨蟹座
對於巨蟹座的朋友來說，大肆宣揚戀愛消息，實在是有點肉麻，他們的肉麻只留給心愛的人，比方說費心煲一碗熱湯、或是買把大傘只為了雨天去接你，這些才是巨蟹座隱而不宣的浪漫，因為他們得戀愛本來就是自己的事情，何必要搞得人盡皆知？

天蠍座
天蠍座很注重自己的隱私，他們真的是覺得不用把所有事情都和大家說，何況，日理萬機的蠍子哪有空整天上社群網站更新照片？當然還是很重視感情的，身為戀人的你一定要多多體諒。

射手座
熱情奔放的射手座不改成「穩定交往中」，一方面其實射手座很清楚，感情合則來不合則去，要是沒辦法維持下去，又得把狀態改來改去，實在太麻煩了，不如就留個空白省事一點。

雙子座
雙子座內心有兩種差異很大的思路，很可能一會兒對另一半愛到不行，一會兒又覺得對方很煩，這兩種極端的情緒此起彼落，更新社群網站的速度根本跟不上啊！而且雙子座嘴上不講，內心其實很護著情人，貼照片怕被說閒話，乾脆隱匿不報，讓大家自行想像。

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