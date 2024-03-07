舊愛還是最美？「最容易吃回頭草」TOP3星座

▲你分手後會吃回頭草嗎？（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



生活中心／綜合報導

你是會吃回頭草的人嗎？有些人分手後總是對舊情人念念不忘，只要對方回來求復合就會無法抗拒，《搜狐網》點出「最容易吃回頭草」TOP3星座，來看看忘不掉前任的你有沒有上榜！

TOP3：天蠍座

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天蠍座如果決定開始一份感情，肯定是他們深思熟慮之後的結果，對另一半的深愛程度，只有天蠍座自己心裡清楚，所以他們就算分手還是深愛對方，心中一直留有對方的位置，若是對方回頭說要復合，他們表面可能會說「要再想看看」，但其實內心非常開心，復合機率相當大！

TOP2：金牛座

金牛座看似冷血無情，但其實他們相當念舊，常常在夜深人靜時想起與前任的美好，以及忘不了前任的好，他們會拿新認識的人來跟前任比較，比較完後還是覺得前任比較好，甚至一直保持著希望，覺得自己會跟前任復合，所以只要前任回頭，他們大多時候都會開心接受。

TOP1：巨蟹座

巨蟹座本來就是很容易在懷舊的漩渦裡走不出來，對巨蟹來說，熟悉的感覺會讓他們很難割捨，因為慢熱又矜持的他們要真正投入一段感情並非是容易的事情，再加上最近桃花運也不是很好，所以這時舊愛回來找他們，他們自然也會樂於踏上這艘救生船，與舊愛復合。