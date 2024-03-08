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從小被叫胖子！一出國「評價大轉」她喊：拜託放過女生

▲▼相親,女友,交往,告白,曖昧,渣女,海后,公主病,貴婦,下午茶,背心,詐騙,約會,AA制,分手,交友軟體,擇偶,單身,脫單。（示意圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO想告訴所有女生，無論如何都要覺得自己很美。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

現在有很多人都追求「骨感」身材，進而積極瘦身，甚至對此感到焦慮。不過近日就有女網友分享，她從小到大都被調侃是胖子，直到去了歐洲獲讚身材好，才意識到台灣對女生的身材要求真的很嚴苛，拜託放過女生好嗎？貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「台灣身材焦慮是否太嚴重」為標題發文，透露她身高165公分，體重58公斤，但從小到大卻都被說是胖子。她近期則因出國交換，才意識到台灣人對身材的要求真的很嚴格，因為她去歐洲後，不但能買S號的衣服，還常被其他國家的同學稱讚身材好。

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原PO透露，因為聽到同學的誇讚，她終於重拾一些信心，怎料之後再遇到台灣男生，又被說「肉」。事實上，她的BMI是在正常範圍內，且站直根本沒小腹，被說肉實在太嚴苛，因此她便想告訴所有女生，不論是哪種身材，都要覺得自己很美，不要管其他人說什麼。

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「台灣其實很變態，太重視女生的樣貌身材」、「我也覺得，台灣女生對自己身材的不自信誇張到極致」、「亞洲國家好像都滿嚴重的，我們審美就是覺得要瘦（骨感）跟白才是好看」、「出國才發現，台灣是在X杯喔？男生不用說出口，女生自己就很焦慮」、「在台灣穿個短褲就會被說腿粗，在國外穿什麼都沒人管你，超開心」。

根據衛生福利部國民健康署，BMI的計算方式為體重（公斤）除以身高（公尺）的平方，「18.5kg/㎡至24kg/㎡」都屬健康體位，小於18.5kg/㎡則過輕。

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