iPhone快壞了！女友沒換新機「還送他1禮物」　網狂讚：直接變老婆

▲原PO想送女友iPhone 15 Pro。資料照，與本文無關。（圖／記者陳俐穎攝）

記者曾筠淇／綜合報導

3月14日「白色情人節」快要到了，就有男網友發文表示，他在上月情人節收到女友送的PS5，因此這個月有意回送對方iPhone 15 Pro，對女生來說，收到手機會不會覺得有負擔或有壓力呢？貼文曝光後，引發網友討論。

有網友在Dcard上，以「情人節送女友手機，女生會覺得有壓力嗎」為標題發文，提到女友所使用的iPhone 11已經快要壞掉了，但是對方卻沒有先換自己的手機，反而在上個月過情人節（應為2月14日西洋情人節）時，用自己的年終獎金買了PS5送他。

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原PO當下非常感動，因此隨著白色情人節將至，他就有意購買iPhone 15 Pro當回禮。只是，iPhone 15 Pro的價格比PS5多出不少，所以原PO便擔心要是直接買來送女友，會不會反而讓對方不開心？以這種情況來說，女生通常會覺得有負擔或有壓力嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「看你經濟實力，沒差就買」、「你也可以說拿你的年終買的呀，這樣應該就不會太有壓力」、「如果是好的心意，通常都不會不高興吧？頂多只會心疼你花錢而已」、「其實不太會，主要原因是『原本的手機已經不太能用了』，所以收到應該會蠻開心的」、「我覺得不會，就互相」。

此外，也有不少網友直呼，「一個會買PS5給你的女人，值得你付出一切」、「她大可以把年終的錢存下來換手機的，卻還是買PS5給你，我覺得她是真的很愛你欸！要是你怕她有壓力的話，我建議可以當作情人節合併其他節日的禮物」、「送PS5這直接變老婆了」、「別人的女友......，拿年終幫你買PS5，這什麼天使下凡」、「這樣的女孩值得你對她好，如果她覺得有壓力可以商量抵兩次的禮物」、「你們這對超棒」。

原PO後來也更新貼文，透露他已經買好手機了，之後會好好向女友說明他的心意，也感謝網友們的祝福。