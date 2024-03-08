24歲日男「吞28包毒品」搭機！　人體運毒闖關成功卻暴斃旅館

▲日本一名男子人體運毒闖關成功後，卻在旅館內暴斃。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本一名24歲男子2023年陳屍於千葉縣的一間旅館，而法醫事後卻在驗屍過程中，從他的體內找到28包裝有毒品的塑膠小包，其中包含250克古柯鹼與10克大麻。根據調查，男子同年6月鋌而走險從美國「人體運毒」回日本，怎知卻因此喪命。而警方除了將死者函送檢方偵辦外，也將其餘3名共犯依走私毒品嫌疑逮捕。

根據《富士新聞網》、《日本新聞網》報導，24歲死者2023年7月被發現陳屍在千葉縣成田市一間旅館的客房內，而警方將死者遺體交由法醫相驗後，在其體內發現250克古柯鹼與10克大麻，並分別被分裝為28個塑膠袋，市價高達605萬日圓（約新台幣129萬元）。

警方查詢男子的出入境紀錄後發現，男子同年6月從美國入境成田機場，因此判斷他是以營利為目的「人體運毒」，在美國先吞下裝有毒品的塑膠小包後，再搭機返日，沒想到卻因此斷送性命。

警方深入調查後還揪出另外3名共犯，分別是34歲的自營業者吉田辰一、32歲風俗店店員久保貴寬以及24歲無業男子真坂怜斗，3人也都曾在去年6月從美國入境，因此依走私毒品嫌疑將3人逮捕。而由於死者已經死亡，因此將其以嫌犯死亡的狀態函送檢方偵辦。

另一方面，警方懷疑4人為組織性犯案，因此將進一步查明背後是否有集團式運作。