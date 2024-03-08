悠遊卡持續跟蘋果洽談　林志盈：短中期方案盼滿足iphone使用者

▲悠遊卡持續與蘋果公司洽談開放NFC。（圖／資料照）

記者陳弘修／台北報導

蘋果公司對於NFC 付款有其嚴格限制，因此，台灣的iPhone 使用者迄今仍無法如 Android使用者一樣，在手機上使用悠遊卡。對此，悠遊卡董事長林志盈表示， 悠遊卡和蘋果公司從2015年洽談到現在，其實說穿了就是面對的是蘋果公司的全球策略，也就是必須和全世界的國家競爭蘋果的全球資源。

林志盈在受訪時表示，幾年前，悠遊卡和蘋果本來有機會合作，但蘋果總部最後決定將資源投入別的國家，主要考量是該國的運量大小，以及蘋果手機在該國的市佔率。

面對外界關心悠遊卡與蘋果公司的合作，林志盈表示，大家對悠遊卡有很高的期許，「果粉的心情我們很能理解」。前陣子有新聞報導指出，歐盟委員會宣布與蘋果公司達成共識，該公司將在歐盟開放使用裝置上的NFC功能，藉此讓更多第三方行動支付、電子錢包服務也能藉由該公司手機上的NFC功能感應交易，「大家就知道，不只是我們遇到相同的問題，也有很多國家因為蘋果公司的政策，造成服務受限制」。

▲悠遊卡股份有限公司董事長林志盈。

林志盈表示，如果蘋果公司開放NFC支付在歐盟使用後，亞洲地區也能跟進開放NFC，悠遊卡在手機上的應用困難應該可迎刃而解，如同現在Samsung Pay悠遊卡一樣在交通及消費領域輕鬆使用，蘋果手機使用者也可以使用悠遊付嗶乘車功能。



林志盈指出，為了提供蘋果手機使用者的便利服務，悠遊卡一直努力，並做了短中期的規畫與因應，包括即將推出的i貼卡、附隨悠遊付帳戶的儲值卡。如果北捷順利在2025年完成閘門重置工程後推出多元支付，消費者也可以使用悠遊付的QRcode乘車碼進出北捷。



談到即將推出的i貼卡，林志盈也表示，網路上有人誤認為和過去推出的哪片一樣，這是很大的誤會。悠遊卡此次推出的i貼卡是SuperCard超級悠遊卡，貼在手機上，就可以直接使用EasyWallet APP在手機上替悠遊卡加值，也可以查詢交易及餘額，不必再到超商或捷運加值，即使民眾在上了捷運或公車後發現餘額不足，也可以立即加值，不會有被卡在交通運具內的情事發生。

林志盈強調，悠遊卡沒有放棄與蘋果公司溝通，目前也仍不斷在洽談合作，如果有具體成果，當然會即時向社會大眾報告。