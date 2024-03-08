蘇丹紅風暴「確實是系統性事件」　陳建仁：一個月會清查完畢

記者陳家祥／台北報導

致癌物「蘇丹紅」的食安風暴持續擴大，許多社福機構、學校團膳等陸續宣布暫使用辣椒粉、胡椒粉、咖哩粉等。對此，行政院長陳建仁8日表示，「這確實是一個系統性的事件」，但政府也在很快的時間內，就展開了逐批的檢查，而且從上到下的溯源。

▲行政院長陳建仁赴立法院備詢前聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）



陳建仁說，政府對於食品安全一向都是全力以赴，不敢掉以輕心。昨天已經對於西布特羅的這個案件有做相關的檢討，在這一個檢討的過程，也提出了專家委員會審查的結果報告，待會行政院食安辦會更詳細地在記者會當中跟大家說明。

「基本上，西布特羅這個事件，我們和地方政府都有一個共同的想法，這是一個單一個案的事件。」陳建仁表示，對於未來怎麼樣加強檢驗的標準、流程的管控，以及怎麼樣來發布相關的訊息，都有所精進的地方，會在記者會中由食安辦來公布。

至於辣椒粉事情，陳建仁強調，這確實是一個系統性的事件，但政府也在很快的時間內，就展開了逐批的檢查，而且從上到下的溯源。要謝謝各地方政府衛生局配合衛福部食藥署做相關稽查，衛福部部長也答應，在這1個月的月底就會清查完畢。

陳建仁表示，各個單位也都提高警覺超前，讓學校的午餐不用辣椒粉跟咖哩粉，甚至連養老機構也是這樣做，政府會繼續把食安的事件來把關，做得更好，來確保我們民眾的健康。