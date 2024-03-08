　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

夜宿露營x星光開講x議政饒舌Battle　彰化議會「與民同行」邀您開箱議事殿堂

▲▼彰化縣議會,星光開講,露宿,與民同行。（圖／彰化縣議會提供）

▲晚會星光開講邀請知名脫口秀主持人賀瓏與謝典林議長及議員大談議政話題。（圖／彰化縣議會提供，下同）

 生活中心／綜合報導

怎樣才能更貼近你我生活、讓議政不再遙不可及？別擔心，彰化縣議會聽到你的聲音啦！不斷創造多元形式交流的彰化縣議會，將於3月30日舉辦「與民同行」活動！首度開放民眾在議會內露宿體驗，讓民眾親自來開箱民主殿堂，中午12點特色市集、美食餐車開賣揭開序幕，接著議會參觀、導覽通通有，下午更有公共議題「Rap Battle」決賽，晚上邀請知名脫口秀主持人賀瓏與議員們「星光開講」，輕鬆談議政、大談公共話題，以活潑開放的方式，打破陳舊印象，傳達地方民主議政理念。彰化縣議長謝典林歡迎全國鄉親活動當天前來彰化縣議會共襄盛舉。

化縣議會「與民同行」系列活動

★Rap Battle比賽 ★夜宿議會露營體驗 ★星光開講 ★風格市集美食餐車 ★開箱民意殿堂
活動時間：3月30日星期六
活動地點：彰化縣議會（彰化縣彰化市中山路二段464號）

★ Rap Battle比賽（總獎金10萬元！）
一、初賽報名：
即日起至113年3月15日（五）止，參賽題目「我最在乎的事」，需上傳40~60秒影片。預訂3月20日（三）公告晉級決賽名單。
二、決賽活動：3月30日（六）下午4:00~6:30在彰化縣議會前廣場展開。
決賽主題：「居住正義、低薪貧窮、就業與創業機會、環境永續、性別平權、公共衛生、AI世代、育兒顧老、心靈健康、國家安全」等議題延伸創作。

★ 夜宿議會露營體驗
夜宿日期：3月30日（六）至3月31日（日）
夜宿地點：彰化縣議會
報名日期：3月6日（三）8：00起至3月15日（五）12：00止
報名方式：一律採線上報名，以下帳位數之50%，將優先提供彰化縣民抽選，預訂3月20日（三）公告入選名單。（議會戶外區為四人帳共12頂、議會室內區為兩人帳共12頂）

▲▼彰化縣議會,星光開講,露宿,與民同行。（圖／彰化縣議會提供）

▲彰化縣議會敬邀全國鄉親來參加「與民同行」活動盛宴。

★ 星光開講
3月30日（六）晚上7~8點在縣議會前廣場，看知名脫口秀主持人「賀瓏」與議長、議員們的精彩對談，同時以輕鬆幽默的方式傾聽民眾與年輕世代的聲音。

★ 風格市集、美食餐車
3月30日（六）中午12點開始在縣議會，在地文創市集及特色美食餐車進駐，讓民眾眼睛耳朵飽，肚子不挨餓！

★ 開箱民意殿堂
3月30日（六）下午3～5點，共3場議會定時導覽解說，將帶您走入議會內部，開箱彰化縣議事殿堂，一探議員質詢現場！

彰化縣議會「與民同行」詳細活動資訊，請關注彰化縣議會臉書粉絲專頁。
https://fb.watch/qCDYW7sqwD/

▲▼彰化縣議會,星光開講,露宿,與民同行。（圖／彰化縣議會提供）

▲與民同行活動簡章，3月30日邀請民眾來開箱議會。

ET快訊
快訊／小客車高速撞擊爆炸！　17歲少年慘死
「這些官腳麻不會動了！」　綠委痛批瀆職
有進步！10歲姊腳刺激反應更大、手也會抖動
未來10天「2波變天」　清明連假天氣出爐
女立委都有！　韓國瑜送每人一盆玫瑰花
台積電「超買」水準3年來最高　彭博：現在獲利了結還太早
高中生下跪「被打20多下巴掌」　校方回應了
班機起飛「輪胎高空墜落」！　多車被砸爆
00919漲16%最猛！　12檔ETF創新高

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

謝典林：願幫「侯康」公開站台　支持韓國瑜當立法院長

冷空氣遞補夜襲！直逼寒流探10度　下周雨襲全台

崑大商管學院將農漁廢化為烏金　獲首屆人文企業獎

夜宿露營x星光開講x議政饒舌Battle　彰化議會「與民同行」邀您開箱議事殿堂

未來10天「2波變天」！下周一雨擴全台　清明天氣出爐

入夜後再一波降溫！冷爆探8度　下周雨北往南襲

台鐵基隆站號誌故障！6列車延誤　1210名通勤族被誤

快訊／上班車潮湧現！國1北向三重台北段紫爆　車流回堵10km

嬤吃辣鍋貼想掛急診　孫問「蘇丹紅吃多少會致癌」？營養師解答

強冷氣團再升級！　氣象專家曝：有機會到「寒流」等級

超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器

台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

李洪基抓包希澈家藏「女生豹紋褲」　張根碩再虧他「愛偷約妹出去」XD

93歲富豪遺孀豪捐316億！　美醫學院宣布「不再收學費」

張蘭直播「模仿大S靈堂穿搭」　認了蹭熱度…網轟：沒下限！

彰化姐妹車禍姐對刺激有反應　搶救第15天！妹肺功能恢復中

南韓貓熊「福寶」4月回大陸！相關周邊狂賣　經濟效益驚人

冷空氣遞補夜襲！直逼寒流探10度　下周雨襲全台

崑大商管學院將農漁廢化為烏金　獲首屆人文企業獎

夜宿露營x星光開講x議政饒舌Battle　彰化議會「與民同行」邀您開箱議事殿堂

未來10天「2波變天」！下周一雨擴全台　清明天氣出爐

入夜後再一波降溫！冷爆探8度　下周雨北往南襲

台鐵基隆站號誌故障！6列車延誤　1210名通勤族被誤

快訊／上班車潮湧現！國1北向三重台北段紫爆　車流回堵10km

嬤吃辣鍋貼想掛急診　孫問「蘇丹紅吃多少會致癌」？營養師解答

強冷氣團再升級！　氣象專家曝：有機會到「寒流」等級

窮人更愛PO「自戀型照片」求認同！聰明有錢人9成活得超低調

到花蓮最美賞螢地！森林中看青色星河　夜宿療癒系旅宿還能泡湯

冷空氣遞補夜襲！直逼寒流探10度　下周雨襲全台

藥頭冒死躲8樓窗外平台！警消拉回屋內解危　3小時4毒蟲落網

因建案損鄰辭職　境外投資吸金5.4億...基泰前董座等16人起訴

全台最速脫吊「比F1還強」　30萬市民超怕！影片絕了：沒人敢違停

台股上2萬點　法人：資金集中權值股排擠中小型股表現

學習贏球文化！栗山英樹擔任光芒客座教練　交流棒球心法

紙鈔上的慈禧半身像曝光　還有戎裝女子或為「活體生香」香妃

崑大商管學院將農漁廢化為烏金　獲首屆人文企業獎

超狂10比1開局！王子維扳倒世界球王　安賽龍服了：他配得勝利

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

生活熱門新聞

高雄「罷韓」餐廳4/10停業　PO文：會再回來的

8℃凍感「強烈冷氣團」最強時刻曝光　下週轉雨

明最冷！　下波「全台雨更大」

羽絨外套洗完變一坨一坨！內行揭3大忌

他見超商貨架旁一幕傻住　網笑：這是搬家

西施買檳榔送熱舞！車前猛搖爆紅

強冷氣團再升級！　氣象專家曝：有機會到「寒流」等級

媳婦不聽話狂頂嘴　婆婆吐1句話被網嗆爆

嬤吃辣鍋貼孫憂蘇丹紅致癌　專家解答

「抓到女友外送茶」慘染病！台積電男哭：啪沒10次

快訊／上班車潮湧現！國1北向三重台北段紫爆

「4生肖」3月桃花狂炸！一堆人追脫單倒數

網美公審台南咖啡廳　網友酸「刷新三觀」

即／9縣市低溫特報！急凍跌破10度

更多熱門

相關新聞

突開臨時會到大選前1天　彰議員：罕見

突開臨時會到大選前1天　彰議員：罕見

距離選舉投票日僅剩17天，各鄉鎮市民代議員總動員投入輔選，彰化縣議會官網今天在官網宣布將審定明年1月2日至12日議事日程，於本周四28日召開程序委員會到1月12日，到選前1天才結束，不少縣議員得知後都議論紛紛，對此議會秘書長林裕修表示，議長召集有重大議事提案待討論，外界無需過多臆測。

里長大陸旅遊遭聲押成質詢焦點　王惠美激動回應

里長大陸旅遊遭聲押成質詢焦點　王惠美激動回應

柯文哲同意政黨協商：要將比賽規則講清楚

柯文哲同意政黨協商：要將比賽規則講清楚

談垃圾問題　柯文哲再嗆：垃圾不分藍綠

談垃圾問題　柯文哲再嗆：垃圾不分藍綠

彰化副縣長兼消防局長　議員要縣長去拜拜求平安

彰化副縣長兼消防局長　議員要縣長去拜拜求平安

關鍵字：

彰化縣議會星光開講露宿與民同行

讀者迴響

熱門新聞

大S靈堂穿搭被熱議！張齡予：我更傾向那是意外

經紀人揭大S穿搭：不在意料之內

大尺度激吻、床戲「被質疑起生理反應」！

張蘭模仿靈堂穿搭！網批「墳頭賣貨」　大S工作室發聲

鈊象變身「猛瑪象」　大方發股票「買一送一」+35元現金股息

高雄「罷韓」餐廳4/10停業　PO文：會再回來的

8℃凍感「強烈冷氣團」最強時刻曝光　下週轉雨

結婚6年才知妻是親妹妹！人夫崩潰：小孩都2個了

站25米高沒防護！炎亞綸新劇「2人墜谷亡」

明最冷！　下波「全台雨更大」

羽絨外套洗完變一坨一坨！內行揭3大忌

他見超商貨架旁一幕傻住　網笑：這是搬家

西施買檳榔送熱舞！車前猛搖爆紅

網紅最慘一夜情　男方「2秒繳械、1發結束」

礁溪老爺酒店4/7起「封館整修2個月

更多

最夯影音

更多
超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器

超魯喬瑟夫Chillseph點現代人通病變成3C成癮者？嚼醒人生就靠2粒秘密武器
台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

台灣女子拔河隊為國爭光　冠軍賽激戰大陸獲勝利！

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

周曉涵突委屈落淚！　情慾戲被外婆嫌：丟臉丟到外國去...

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

萌弟竟敢直呼顏清標名諱！　對本人喊加油...爸：狠角色

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

汪店長被減薪「7肉乾剩2片」　委屈皺眉...咬幾口就吐掉XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面