夜宿露營x星光開講x議政饒舌Battle　彰化議會「與民同行」邀您開箱議事殿堂

▲晚會星光開講邀請知名脫口秀主持人賀瓏與謝典林議長及議員大談議政話題。（圖／彰化縣議會提供，下同）

生活中心／綜合報導

怎樣才能更貼近你我生活、讓議政不再遙不可及？別擔心，彰化縣議會聽到你的聲音啦！不斷創造多元形式交流的彰化縣議會，將於3月30日舉辦「與民同行」活動！首度開放民眾在議會內露宿體驗，讓民眾親自來開箱民主殿堂，中午12點特色市集、美食餐車開賣揭開序幕，接著議會參觀、導覽通通有，下午更有公共議題「Rap Battle」決賽，晚上邀請知名脫口秀主持人賀瓏與議員們「星光開講」，輕鬆談議政、大談公共話題，以活潑開放的方式，打破陳舊印象，傳達地方民主議政理念。彰化縣議長謝典林歡迎全國鄉親活動當天前來彰化縣議會共襄盛舉。

彰化縣議會「與民同行」系列活動

★Rap Battle比賽 ★夜宿議會露營體驗 ★星光開講 ★風格市集美食餐車 ★開箱民意殿堂

活動時間：3月30日星期六

活動地點：彰化縣議會（彰化縣彰化市中山路二段464號）

★ Rap Battle比賽（總獎金10萬元！）

一、初賽報名：

即日起至113年3月15日（五）止，參賽題目「我最在乎的事」，需上傳40~60秒影片。預訂3月20日（三）公告晉級決賽名單。

二、決賽活動：3月30日（六）下午4:00~6:30在彰化縣議會前廣場展開。

決賽主題：「居住正義、低薪貧窮、就業與創業機會、環境永續、性別平權、公共衛生、AI世代、育兒顧老、心靈健康、國家安全」等議題延伸創作。

★ 夜宿議會露營體驗

夜宿日期：3月30日（六）至3月31日（日）

夜宿地點：彰化縣議會

報名日期：3月6日（三）8：00起至3月15日（五）12：00止

報名方式：一律採線上報名，以下帳位數之50%，將優先提供彰化縣民抽選，預訂3月20日（三）公告入選名單。（議會戶外區為四人帳共12頂、議會室內區為兩人帳共12頂）

▲彰化縣議會敬邀全國鄉親來參加「與民同行」活動盛宴。

★ 星光開講

3月30日（六）晚上7~8點在縣議會前廣場，看知名脫口秀主持人「賀瓏」與議長、議員們的精彩對談，同時以輕鬆幽默的方式傾聽民眾與年輕世代的聲音。

★ 風格市集、美食餐車

3月30日（六）中午12點開始在縣議會，在地文創市集及特色美食餐車進駐，讓民眾眼睛耳朵飽，肚子不挨餓！

★ 開箱民意殿堂

3月30日（六）下午3～5點，共3場議會定時導覽解說，將帶您走入議會內部，開箱彰化縣議事殿堂，一探議員質詢現場！

彰化縣議會「與民同行」詳細活動資訊，請關注彰化縣議會臉書粉絲專頁。

https://fb.watch/qCDYW7sqwD/

▲與民同行活動簡章，3月30日邀請民眾來開箱議會。